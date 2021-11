Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Geimpft, genesen, getestet, gefrustet

Corona: Warum sich Gastronomen in der Region für 3G oder 3Gplus entscheiden - und was die Gäste sagen

Miltenberg 02.11.2021 - 19:56 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nicht alle machen 3Gplus. So wie hier, das Gasthaus »Zum Riesen«. Betriebsleiter Christian Jung zwischen Tür und Angel. Er kontrolliert die ihm auferlegten Vorgaben genau und möchte neben dem Impfausweis auch den Lichtbildausweis sehen. Fotos: Anja Keilbach

Viele Besucher zeigen Verständnis, viele sind aber auch erbost und schimpfen wie ein Rohrspatz. Was Gäste und Gastronomen aus der Region sagen.

Kurz vor dem Gespräch mit dem Betriebsleiter verlassen zwei Männer die Klosterschänke. Auf die Frage, wie sie die Regelungen finden, antwortet einer von ihnen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, das er es begrüßt, dass man wieder in die Wirtschaft gehen könne. Er sei geimpft und habe auch ohne Zögern seinen Personalausweis gezeigt. Ihm sei klar, dass Betriebsleiter Jung die Kontrollen seitens des Bundesgesundheitsministeriums machen müsse, aber privat seien ihm, wie schon oft im Pandemie-Verlauf, die Regeln völlig unklar und unlogisch. Sein Begleiter nickt.

Nicht alle zeigen Verständnis

»So wie die zwei reagieren nicht alle, wir werden schon mal übelst beschimpft«, sagt Jung. In dem Moment kommt ein Touristen-Ehepaar. Sie müssen wieder zum Auto zurück, weil sie ihren Pass nicht dabei haben. Murrend ziehen die zwei los, kommen aber wieder zurück. »Ich habe mich für die Regelung 3Gplus aus rein wirtschaftlichen Gründen entschieden, damit ich mehr Menschen nebeneinander setzen kann, so einfach ist das«, so Jung.

Dennoch koste ihn die Regelung Geld für die zusätzliche Einsatzzeit des Personals an der Tür. Die Dame, die die Regeln an diesem Tag überprüft, nimmt es genau. Denn sie lässt sich nicht nur den QR-Code auf dem Handy zeigen, sie tippt sogar auf den Bildschirm, damit sie sicher gehen kann, dass das Zertifikat keine Fälschung ist. Dann lässt sie sich noch einen Identitätsausweis zeigen.

Wie streng kontrolliert wird, hat auch Hartmut Posert aus Großostheim erfahren. Die Impfdokumente hatte er dabei, der Personalausweis der Frau fehlte. Da zogen Posert und seine Frau unverrichteter Dinge von dannen. Das Vorzeigen eines Identitätsausweises wie auch Krankenkassencard oder Führerschein, beruht auf einer rechtlichen Grundlage, die im Infokasten näher erklärt ist.

Metin Dokel vom Pub111 in Miltenberg kontrolliert seinen 3Gplus Zutritt durch Securitymitarbeiter. Er habe diese Sicherheitsleute eh organisiert, nun überwachen sie den Zugang zum Pub einfach mit, sagt er. Die Servicekräfte selbst hätten keine Zeit zum Kontrollieren.

Großzügiger bei Stammkunden

Eine weitere Gastronomin, die anonym bleiben möchte, sagt: »Es sind eh die meisten geimpft und wir wollen einfach auch keine Maske tragen. Wir lieben es, wenn wir die Gäste sehen und die uns«. Sie kontrolliere zwar, aber sie kenne auch ihre Stammkundschaft. Bei der reiche es auch einmal, wenn sie ihren Nachweis zeige.

Im Restaurant »Gasthaus Engel« in Röllbach haben sich die Wirtsleute Münzner für 3G entschieden. Man wolle auch den Ungeimpften eine Chance geben, bei ihnen einzukehren, außerdem seien eh die meisten Gäste mittlerweile geimpft. Die Wirtin checkt die Auflagen entweder schon im Vorfeld am Telefon oder spätestens an der Eingangstür.

Offen für alle

Das Gasthaus »Riese« hat sich für die 3G-Regelung entschieden. Geschäftsführerin Anke Faust hierzu: »Wir haben uns momentan für 3G entschieden, da wir offen bleiben wollen für alle und warten ab, wie die Lage sich weiter entwickelt. Wir wollen niemanden ausschließen, da es momentan schwierig ist, einen PCR-Test in der Gegend zu bekommen und diese auch relativ teuer sind. Wir lassen uns von jedem Gast den Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis vorlegen.«

Das Waldhaus Diana in Wörth hat sich ebenfalls für die 3G-Regel entschieden. Alexandra und Oliver Engel möchten allen Gästen die Möglichkeit geben, bei ihnen zu essen, wie sie sagen. Der größte Teil der Besucher sei aber eh bereits geimpft, so Alexandra Engel. Sie lässt sich am Tisch immer die Impfausweise oder Antigentests zeigen, betont sie. Beim Impfnachweis auf dem Smartphone tippt sie auch auf das Display, um eventuelle Fälschungen auszuschließen, sagt sie.

ANJA KEILBACH

Hintergrund: Rechtliche Grundlage für Abgleich mit Lichtbildausweis Laut der Pressestelle des Landratsamts beruft sich das Vorzeigen eines Identitätsnachweises auf folgende Rechtsgrundlage: Aus der Gesamtschau der Paragraphen 3, 3a und 5 der Vierzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) lässt sich ableiten, dass sich allein aus der Vorlage eines Impf- oder Genesennachweises die Identität nicht feststellen lässt. Hierfür ist die Vorlage eines amtlichen Lichtbilddokumentes erforderlich. ()