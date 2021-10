Erlenbacher Geigenvirtuosin Anne Luisa Kramb über ihre Coronazeit

Auftritte in der Region Untermain geplant

Erlenbach a.Main 08.10.2021

Vor vier Jahren sagten Sie uns nach Ihrem Konzert in der Carnegie Hall in New York über ihre Zukunftshoffnungen: »In ein paar Jahren werde ich dann auch mein Studium abgeschlossen haben und hoffe, dass ich danach weiterhin viele Konzerte spielen werde und hoffentlich auch davon leben kann.« Welchen Einfluss hatte Corona auf diese Pläne?

Ich studiere zum Glück immer noch - ich bin sehr dankbar über meine Hochschule als dieses akademische Netz, das uns Studenten so gut wie möglich aufgefangen hat. Und uns vor allem die Hoffnung nicht genommen hat! Die Hochschule hat stets für uns gekämpft, damit Orchesterprojekte, wenn auch unter Auflagen, stattfinden konnten, die Hochschulgebäude zum Üben und später auch zum Unterricht geöffnet blieben, auch in den Hochzeiten der Pandemie. Ich bleibe hoffnungsvoll, dass Kultur nach Corona wichtiger und gefragter denn je sein wird.

Können Sie ein paar konkrete Auswirkungen der Pandemie auf Ihr Leben in Berlin und auf ihr Studium beschreiben?

Die meisten Veranstaltungen wurden natürlich wie in jeder anderen Hochschule auch in den online-Raum verlegt. Für uns Musiker war das jedoch problematisch, da wir mit unseren Instrumenten nur sehr beschwerlich online unterrichtet werden können, zu viel geht über den Computerklang verloren. Das war eine harte Zeit.

Ich habe sehr lange keine Konzerte spielen können, habe meine Routine teilweise verloren. Zu Anfang war man noch kurzzeitig froh über die gewonnene Freizeit, das schlug jedoch bei mir sehr schnell um in Frustration - wofür übe ich denn jetzt noch? Zum Glück habe ich aber gemeinsam mit meiner Professorin einen Weg gefunden, wie ich mich motivieren kann - schließlich habe ich jetzt mehr Zeit zum Üben als je zuvor! - um gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Was bedeutet für Sie nach dieser schweren Zeit die »Heimkehr« an den Untermain mit den geplanten Konzerten?

Mir bedeutet es sehr viel, dass mich meine Heimatregion so unterstützt. Viele der kleineren Festivals, bei denen ich gespielt hätte, mussten absagen, da es sich aufgrund der strengen Auflagen finanziell einfach nicht mehr gelohnt hätte. Umso dankbarer bin ich, dass mir die Stadt Erlenbach sowie der Philharmonische Verein Aschaffenburg die Auftrittsmöglichkeiten bieten, mich damit fördern - und auch fordern! Beispielsweise das Schumann Violinkonzert, das ich in wenigen Wochen in Aschaffenburg aufführen werde, ist ein selten gespieltes, da schweres Stück. Auch für mich war es neu. Ich bin immer dankbar für solche Herausforderungen und freue mich sehr darauf.

Haben sich Ihre Wünsche und Pläne durch die Pandemie geändert? Sind bei der Ausbildung beispielsweise andere Werte und Inhalte wichtiger geworden?

Ich bin über dieses Thema viel im Dialog mit meinen Freunden, Kollegen und Mentoren. Die Ernsthaftigkeit bei der Musik wird für mich nach wie vor das Wichtigste bleiben, die Aufrichtigkeit vor dem Komponisten, die Werktreue. Sicherlich wird sich der Markt verändern, wie genau, bleibt noch abzuwarten.

Für mich ist die berufliche Sicherheit relevanter geworden - in der Pandemie hatten und haben freischaffende Musiker schwer zu kämpfen, wer konnte, hat sich auf eine sichere Orchesterstelle gerettet. Ich hatte aber auch Freunde, die Hartz 4 beantragen mussten, trotz mit Bravur abgeschlossenen Studiums. Was aber feststeht: Die Musik ist nach wie vor das Wichtigste für mich, von einem Virus lass' ich mich und lassen sich auch meine Kolleginnen nicht unterkriegen!

Zur Person: Anne Luisa Kramb Anne Luisa Kramb, geboren im Mai 2000 in Erlenbach, wo sie am HSG mit 17 Jahren ihr Abitur ablegte, studiert seit Oktober 2019 in der Violinklasse von Antje Weithaas an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin. Zuvor studierte sie an der HfMDK Frankfurt und an der Kronberg Academy. Als Preisträgerin internationaler Wettbewerbe, darunter des Louis-Spohr-Wettbewerbs, des Internationalen Manhattan Music Competition und des Menuhin-Wettbewerbs in London, trat sie bereits u.a. mit der Staatskapelle Weimar, dem MDR-Symphonieorchester und dem Symphonieorchester Göttingen auf. Ihre rege Konzerttätigkeit führte Anne Luisa zum Rheingau Musik Festival, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern sowie in die Carnegie Hall, die Elbphilharmonie, die Berliner Philharmonie und die Philharmonie Kiew. Die junge Geigerin ist Stipendiatin diverser Stiftungen. Sie spielt auf einer Violine von Antonio Stradivarius aus dem Jahre 1724, die ihr aus dem Privatbesitz der Familie Wiegand aus Trennfurt zur Verfügung gestellt wird. Anne Kramb ist in den kommenden sechs Wochen viermal am Untermain zu sehen und zu hören: Am Sonntag, 10. Oktober, ab 17 Uhr im Grünen Saal Amorbach zusammen mit Julius Asal am Klavier: Violinsonaten von Richard Strauss und Sergej Prokofiev. Am Samstag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Aschaffenburg: Violinkonzert von Robert Schumann. Am Sonntag, 24. Oktober, im Mühlenforum Glattbach, 11 Uhr, zusammen mit Julius Asal: Sonaten von Prokofiev und Richard Strauss. Am Samstag, 27. November, in der Frankenhalle Erlenbach, ab 19.30 Uhr mit der Churfränkischen Philharmonie unter dem Dirigenten Wolfgang Kurz mit dem Beethoven-Violinkonzert. (hlin)