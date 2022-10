Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gefühlvolle Balladen treffen auf fetzigen Sprechgesang

Konzert: Eichenbühler Chor Woukel Äwenju begeistert mit vier Gastchören Publikum im voll besetzten Pfarrheim

Eichenbühl 23.10.2022 - 17:53 Uhr 1 Min.

Dynamisch und präzise entführte Woukel Äwenju unter Leitung von Marion Winkler mit ihrem dargebotenen Stück "Engel" das Publikum in höhere Sphären.

Ohne Motto und doch so als wäre jedes Stück aufeinander abgestimmt, ergab sich ein perfektes Potpourri aus gefühlvollen Balladen, afrikanischen Klängen, fetzigen Sprechgesängen und kritischen Zeilen. Jeder Chor gab nach Gefallen seine Beiträge zum Besten. Das dargebotene gesangliche Können zog das lauschende Publikum in seinen Bann.

So erntete Woukel Äwenju unter Leitung von Marion Winkler beim Lied »Tage Wie Diese« mit seinem präzisen Sprechgesang, tollen Betonungen und Wechseln der Stimmen den ersten großen Beifall. Nach einem zart ausklingenden »You Raise Me Up«, samt hervorstechendem hellen Sopran und tiefem kraftvollen Bass, ebneten die Eichenbühler mit einem zackigen und peppigen »Drunken Sailor« den Weg für den Moya-Chor.

Nicht nur mit ihrer bunten Kleidung, sondern vor allem durch ihre stimmliche Couleur während ihrer drei geistlichen Beiträge begeisterten die Klingenberger mit Dirigent Roland Jakob das Publikum. Bei »Soon I Will Be Done« vertrieben die Sänger mit ihrem immer wieder etwas lauteren, dann leiseren Gesang, umrahmt vom flotten Djembe-Spiel (Bechertrommel), jegliche Sorgen. Sodass von einer Zuhörerin direkt kam: »Das war ja geil.«

Die »Freiheit« ließen Just Voices aus Eschau unter Leitung von Eva-Maria Völker erschallen. Das sachte Klavierintro lösten kraftvolle und präzise Vokale aller ab, die sich im crescendo bis zu einem inbrünstigen »Freiheit« steigerten, um in zarte Klänge abzuflachen.

Energiegeladen und berührend

Eine wahre Gesangsschlacht lieferte Belcanto mit Dirigent Walter Kirchgäßner ab. Aufgeteilt in zwei Fronten, schnipsten zunächst alle mit den Fingern während »Hit The Road Jack«, bevor die Damen ihren Text, mit passender Mimik untermalt, den Herren entgegenfeuerten und diese im tiefen rhythmischen Fluss antworteten, um schließlich gemeinsam in einem energiegeladenen ausklingenden Endakkord zu gipfeln.

Noch einmal richtig die Herzen berührten die Kleinheubacher von Canta Nova unter Leitung von Gerlinde Bossert-Deckelmann mit »Only Time«. Begleitet von dezentem Klavierspiel umgarnten zarte lang gehaltene Klänge und feine Akzente, eingebettet in mehrstimmigen feinen »Didadudaas« das Gehör.

Zum Schluss entführten die Gastgeber mit einem dynamischen und präzisen »Engel« in die Lüfte und luden dort das Publikum schließlich mit ihrem gefühlvollen »Der Mond Ist Aufgegangen« zum Träumen ein.

Jennifer Lässig