Gefahrenstelle in Hofstetten: Häuser weichen breiterer Fahrbahn

Gemeinderat Kleinwallstadt in Kürze

Kleinwallstadt. In der Gemeinderatssitzung am Montag wurden weitere Themen besprochen:

Neubau Kita: Einstimmig fasste der Gemeinderat den Beschluss für den Neubau der Kleinkindbetreuung am Pfarrer-Söller-Platz und folgte damit einem Beschluss des Bauausschusses vom April, der das gemeindliche Einvernehmen für die Maßnahme erteilt hatte.

Bahnflächen gekauft: Der Markt Kleinwallstadt hat die ehemaligen Bahnflächen zwischen Bahnlinie und Staatsstraße sowie kleinere Flächen im Gehsteigbereich erworben.

Städtepartnerschaft gefeiert: Zur Feier der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Saint-Pierre-en-Auge konnten zwar keine persönlichen Begegnungen stattfinden, trotzdem sei virtuell per Videoschalte gebührend gefeiert und eine Regenbogenskulptur als Zeichen der Verbundenheit in beiden Kommunen eingeweiht worden.

Waldlehrpfad erneuern: Der Waldlehrpfad werde an einigen Stellen erneuert. Es soll weitere Attraktionen geben.

Ausgleich geschaffen: Für die Erschließung des Baugebiets »Südliche Hofstetter Straße 5« hat die Gemeinde erste artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt: Für den Steinkauz seien Ausgleichsflächen mit Anflugstangen geschaffen worden, für Zauneidechsen sei ein Biotop angelegt worden, erhaltenswerte Bäume seien gesichert und Nistkästen bestellt. Angrenzende Flächen seien zum Eidechsenschutz und zur Spielplatzerweiterung gepachtet worden.

Schutzhütte gebaut: Für die Wanderer gibt es jetzt auf dem Gemeindegebiet sieben Unterstell- und Schutzmöglichkeiten: Im Kreuzungsbereich von fünf Wanderwegen an der Sickenthalhöhe in Hofstetten sei eine neue Hütte aufgestellt worden, da es in diesem Bereich noch keine Unterstellmöglichkeit gab. Die Maßnahme wird zu 70 Prozent aus EU-Fördermitteln finanziert. Für die Gemeinde blieben Kosten von etwa 8000 Euro.

Neubau geplant: Im Ortsteil Hofstetten soll zur Erweiterung der Ortsmitte ein neues Gebäude entstehen. Das Amt für ländliche Entwicklung steht der Maßnahme positiv gegenüber, die Gemeinde muss aber zuerst einen Fragenkatalog beantworten.

Bäume verschenken: Die Eltern von Neugeborenen sollen ab dem 1. Juli gemäß einer Tradition einen Obstbaum von der Gemeinde geschenkt bekommen - Mädchen einen Birnen- und Jungen einen Apfelbaum. Stehe den Eltern dafür kein geeignetes Gelände zur Verfügung, unterstütze das örtliche »Aktionsbündnis Streuobst« bei der Vermittlung eines geeigneten Privatgrundstückes.

Traubenareal anschließen: Für den Anschluss des Traubenareals an die Staatsstraße müssen vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Freistaat Bayern und dem Markt Kleinwallstadt getroffen werden. Dazu sind drei Beschlüsse einstimmig gefasst worden. Sie betrafen den Bau einer neuen Einmündung, die Einräumung eines Straßenbenutzungsrechtes für die Verlegungen einer Wasserleitung und einer Abwasserleitung.

Bibliothek geplant: Christof Trenner von der der Firma Schulz Speyer Bibliothekstechnik hat ein Einrichtungskonzept für die neuen Räumlichkeiten der Gemeindebibliothek vorgestellt. Demnach seien im Eingangsbereich Garderobe, eine Verbuchungstheke sowie ein kleines Büro mit Teeküche vorgesehen. Der eigentliche Bibliotheksbereich besteht aus drei Räumlichkeiten: dem Kinderbereich mit Sitzlandschaft, einer Erwachsenenbibliothek und einem Lesecafé mit Lounge-Möbel. Auch für Vereinsräume in der Marktschule stellte Trenner Pläne vor.