Gefahrenstelle auf Röllfelder Radweg entschärft

Wir kümmern uns: Leser hatte auf Problem aufmerksam gemacht

Klingenberg a.Main 22.06.2022 - 13:32 Uhr < 1 Min.

Eine deutliche Verbesserung der Situation am Röllfelder Radweg brachte das Zurückschneiden der Büsche am Wegrand und das Anbringen einer Mittelmarkierung

Unser Medienhaus hatte am 15. Oktober über die Gefährlichkeit der Situation im Bereich einer Doppelkurve berichtet und diese mit zwei Bildern dokumentiert. Grund für die Gefahrenstelle war der starke Bewuchs einer Hecke unmittelbar am Straßenrand, so dass entgegenkommende Radler oder Fußgänger erst sehr spät erkannt werden konnten. Verschärft wurde die Situation auch dadurch, dass viele Radfahrer die beiden Kurven hintereinander schneiden und das Rechtsfahrgebot dort besonders häufig missachten. Zöller hatte damals angeregt, die Büsche zurückzuschneiden und eine Mittellinie anzubringen.

Anfang des Jahres habe er den für den Radweg zuständigen Bürgermeister der Stadt Klingenberg, Ralf Reichwein, an die Beseitigung der Gefahrenstelle erinnert. Jetzt kann Entwarnung gegeben werden. Nachdem der Heckenschnitt relativ rasch vollzogen wurde, ist nun auch der gewünschte Mittelstreifen angebracht worden.

hjf