Gefälschte Masken-Atteste? Polizei durchsucht Miltenberger Zahnarzt-Praxis

Verdächtige befindet sich im Ausland

Miltenberg 11.11.2021 - 17:30 Uhr

Ausgestellt haben soll diese Atteste seine Frau, die ebenfalls Zahnärztin ist. Sie betreibt mit ihrem Mann eine gemeinsame Praxis. Die Frau hatte sich in der Pandemie mehrfach auf Veranstaltungen der Freiheitsboten kritisch gegenüber der Maskenpflicht geäußert. Die Freiheitsboten sind eine Organisation in Miltenberg, die ähnliche Positionen wie die sogenannte Querdenker-Szene vertritt.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt nur eine Durchsuchung auf Grundlage zweier Beschlüsse von Richtern aus dem September und November. Der Ehemann der Verdächtigen, Tobias Mannherz, spricht vor Ort ausführlich mit unserem Medienhaus. Seine Frau selbst war bei der Durchsuchung und danach nicht vor Ort. Sie nehme derzeit ein Sabbatical, also ein Jahr Auszeit vom Beruf, sagt ihr Mann. Mit den Kindern befinde sie sich aktuell im Ausland.

Dem Zahnarzt zufolge klingelten die Beamten und zwei Staatsanwälte im Morgengrauen um kurz vor 7 Uhr in der Praxis in der Hauptstraße. Es sei den Polizisten um vier oder fünf Atteste gegangen, die seine Frau im Jahr 2020 ausgestellt habe. Tobias Mannherz verteidigt das Vorgehen seiner Frau: Sie habe in allen Fällen die Menschen vorher medizinisch untersucht, die sie später von der Maskenpflicht befreit habe. Zudem habe sie im laufenden Jahr 2021 keine weiteren Atteste ausgestellt.

Die Staatsanwaltschaft teilt auf Nachfrage unseres Medienhauses mit, dass die Polizei Computer und Patientenakten sichergestellt habe und diese nun auswerte. Der Ehemann der Verdächtigen stellt die Vorgänge in seiner Praxis so dar: Bei der Durchsuchung sollen die Beamten laut Mannherz einen unglücklichen und etwas planlosen Eindruck gemacht haben. Er stellt infrage, ob sich die Beweismittel überhaupt eigneten. Unter ihnen sei zum Beispiel eine Festplatte mit Daten aus dem Jahr 2017.

Tobias Mannherz hegt weiter den Verdacht, dass es sich um eine "politische Aktion" handele, weil seine Frau bei den Freiheitsboten aufgetreten war. Er sehe dadurch das Recht auf freie Meinungsäußerung in Gefahr. Mannherz sagt, er sei in Fragen zur Pandemie mit seiner Frau nicht ganz auf einer Linie, unterstütze aber ebenfalls die Freiheitsboten. Er besuche seine Frau und die Kinder regelmäßig im Ausland, müsse aber auch den Praxisbetrieb aufrechterhalten. Angesichts der Durchsuchung sagt er: "Bei diesem Zustand verliert man vielleicht auch die Lust, nach Deutschland zurückzukehren."

Muss die Staatsanwaltschaft also womöglich einen Antrag auf Auslieferung der Frau ins Ausland stellen? Darauf antwortet die Behörde: "Die Frage nach einer Auslieferung stellt sich grundsätzlich nur, wenn ein Haftbefehl vorliegt." Dies sei aber nicht der Fall.

Mitarbeit: Veronika Schreck

Kevin Zahn