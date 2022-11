Gedenkstunde am Mahnmal vor der Miltenberger Stadtpfarrkirche

Miltenberg 14.11.2022 - 09:54 Uhr < 1 Min.

Wie in den meisten anderen Gemeinden des Landkreises beteiligten sich in Miltenberg Fahnenabordnungen und Delegationen der Vereine mit Kranzniederlegungen an den Feierstunden. Pfarrer Jan Kölbel nahm den gleichzeitig stattfindenden Welttag der Armut zum Anlass, nicht nur den Tod als schwerste Folge von Krieg und Gewalt anzusprechen, sondern auch die Armut. Die wirtschaftlichen Folgen der Krieges in der Ukraine seien nicht nur in unserer Gesellschaft angekommen, sondern träfen mit Hunger und Not unzählige Menschen weltweit. Eine Ehrenwache der Patenkompanie des Panzerbataillons 363 aus Hardheim und ein Ensemble der Stadtkapelle Miltenberg umrahmten die abendliche Gedenkstunde./Foto:

kü Georg Kümmel