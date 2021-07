Geburt während Corona: Drei Mütter aus dem Kreis Miltenberg berichten

Was sie vermisst haben, wovor sie Angst hatten, worauf sie sich freuen

Geburt während dem Corona-Lockdown: Wie Mütter die Zeit erlebt haben, berichten uns drei Frauen aus dem Kreis Miltenberg. Foto: Main-Echo Grafik, Freepik

Freudiges Glucksen, lautes Jauchzen und fröhliches Lachen erfüllen den Raum. Mal ist es fast ganz still und ein wohliges Schmatzen ist zu hören, dann wieder durchflutet ein wahres Stimmenmeer die vier Wände. Es ist Montagvormittag und das Stillcafé "Café La Mama" in der Erlenbacher Elternschule von der Helios Klinik im vollen Gange. Es ist eines der ersten Angebote für Mütter und ihren Nachwuchs, das wieder nach dem langen Corona-Lockdown startet. Eine erfahrene Stillberaterin steht bei Fragen zur Seite und Erfahrungen können ausgetauscht werden.

Monatelang keine direkten Kontaktmöglichkeiten, keine Krabbelgruppen, Babyschwimmkurse, Rückbildungskurse und dergleichen. Lediglich online können sich frisch gebackene Eltern mit einigen Informationen und Kursen versorgen oder Bekanntschaft mit anderen Müttern und Vätern machen. Einen anderen Säugling bekommen die meisten in den letzten sieben Monaten geborenen Babys während des Lockdowns wohl kaum zu Gesicht.

Im Stillcafé "Café La Mama" der Erlenbacher Elternschule können sich nach dem Corona Lockdown wieder junge Mütter mit ihrem Nachwuchs treffen uns austauschen. Rita Weis, Stillberaterin und Stationsleiterin der Geburtsklinik (Im Hintergrund) steht bei Fragen zur Seite.

Umso größer ist die Freude als die Inzidenzzahlen sinken, die ersten Angebote zurückkommen. Ein wenig Nervenkitzel, ein gewisser Zauber wohnt den ersten Momenten im Stillcafé oder auch beim Babyschwimmkurs inne. So lange kaum Kontakte, wenig Trubel, oftmals nur den engsten Familienkreis zu Gesicht bekommen und dann gibt es gemeinsam eine fast völlig neue Welt zu entdecken.

Wie fühlt sich der erste Schwimmbadbesuch an? Wie reagiert mein Kind auf die anderen Kinder beim ersten Zusammentreffen? Schließen die Kleinen schon gleich Freundschaften untereinander? Erkennen sie sich vielleicht das nächste Mal schon wieder? Wie erging es den anderen Eltern während der Einschränkungen? Das sind wahrscheinlich nur einige der Fragen, die so manches Elternpaar nach den Einschränkungen beschäftigt.

Besonderes Erlebnis unter Corona-Bedingungen

Nachwuchs zu bekommen ist schon ein besonderes Erlebnis und stellt nicht selten erst einmal das Leben der frisch gebackenen Eltern auf den Kopf. Ein Baby während des Corona-Lockdowns auf die Welt zu bringen. Das ist noch einmal eine ganz andere Situation. Ganz neue Befürchtungen schwingen mit, neue Fragen ergeben sich. Ruhe und allein sein bekommt eine ganz neue Bedeutung.

Wir haben drei Mütter, die Anfang des Jahres ihre ersten Kinder bekamen, eine freiberufliche Hebamme und die Stillberaterin und Stationsleiterin der babyfreundlichen Geburtsklinik von der Erlenbacher Helios Klinik gefragt, wie sie die Geburten während des Corona Lockdowns erlebt haben.

Birgit Kosiedowksi, 35 Jahre aus Großheubach mit Sohn Theo

Birgit Kosiedowksi, 35 Jahre aus Großheubach mit Theo: "Die Tage nach der Geburt unseres Sohnes Theo im Januar habe ich als sehr angenehm auf der Geburtsstation empfunden. Wir hatten ein Einzelzimmer und durften uns im kleinen Kreis nur mit Papa Stefan kennenlernen. Meine Angst, dass mein Mann nicht bei der Geburt dabei durfte, hat sich zum Glück nicht bestätigt. Während des Lockdowns hat mir der Kontakt zu anderen Müttern mit gleichaltrigen Babys, wie er im Stillcafé der Erlenbacher Elternschule möglich ist, gefehlt. Viel hat mir in dieser Zeit und gibt mir auch jetzt noch der gegenseitige Austausch in unserer WhatsApp-Gruppe vom Geburtsvorbereitungskurs, der noch kurz vor dem Lockdown präsent stattfand, gegeben. Durch den realen Kontakt vor und nun auch teils nach dem Lockdown entwickeln sich vielleicht Freundschaften. Durch alleinige Interaktionen über die Nachrichtenplattform meiner Meinung nach allerdings nicht. Ansonsten habe ich an mehreren Onlineangeboten vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten zum Thema Babyernährung und Bewegung teilgenommen. Am meisten freue ich mich über das Stillcafé, das nun wieder stattfindet und auf einen Babyschwimmkurs."

Melanie Ebert, 33 Jahre aus Kleinheubach mit Tochter Soraia

Melanie Ebert, 33 Jahre aus Kleinheubach mit Soraia: "Anfangs hatte ich Bedenken, dass mein Partner Salomao zur Geburt unserer Tochter Soraia im Januar nicht mitkommen darf. Doch er konnte die ganze Zeit bei mir sein. Ich fand unseren Aufenthalt im Krankenhaus durchweg positiv. Die Zeit auf der Station war zwar coronabedingt etwas eingeschränkt. Trotzdem ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, dass der Virus unseren Alltag bestimmt. Im Endeffekt war ich froh darüber, dass kein Besuch erlaubt war und wir genug Zeit hatten uns als Familie kennenzulernen. Schlimmer fand ich vorher, dass mein Freund während der Untersuchungen beim Frauenarzt nicht dabei sein durfte. Wirklich vermisst habe ich während des Lockdowns das Schwangerschaftsschwimmen. Auch den Geburtsvorbereitungskurs hätte ich lieber über mehrere Termine statt kompakt an einem Wochenende wahrgenommen. Kontakte zu anderen Eltern kann ich eigentlich erst jetzt mit den Lockerungen aufbauen. Das hat mir gefehlt. Ich habe mich die ganze Zeit allein gelassen und sehr isoliert gefühlt. Onlineangebote habe ich nicht wahrgenommen, die finde ich zu unpersönlich. Umso mehr freue ich mich nun auf das Babyschwimmen."

Lilith Bauer, 22 Jahre aus Bürgstadt

Lilith Bauer, 22 Jahre aus Bürgstadt mit Skylar: "Zur Geburt unserer Tochter Skylar im März war im Kreißsaal nicht viel los. Mein Mann Dennis und ich mussten eine FFP2-Maske tragen. Das fand ich vollkommen in Ordnung. Auf der Geburtsstation hatten wir zum Glück ein Familienzimmer für uns allein. Außerdem gab es zugewiesenes Personal. Dadurch haben wir nicht so viel Personalwechsel erlebt. Mein Geburtsvorbereitungskurs fand während des Lockdowns online statt. Das einzige Onlineangebot, das ich wahrgenommen habe. Viel schöner hätte ich es gefunden, wenn der Kurs präsent möglich gewesen wäre. Vermisst habe ich das Babyschwimmen und die Babymassagen. Beides möchten wir nun mit den Lockerungen, falls Skylar noch nicht zu alt für die Teilnahme ist, nachholen. Kontakte zu anderen Eltern konnte ich während des Lockdowns nur durch den Geburtsvorbereitungskurs knüpfen. Im Freundeskreis waren einige schon vor mir schwanger, mit denen können wir nun, dank der sinkenden Inzidenzzahlen, wieder mehr in Kontakt treten. Zwischendurch war es sehr langweilig für mich, da der persönliche Austausch zu meinen Arbeitskollegen im Gesundheitswesen, wegen Corona nicht so möglich war."

Rita Weis, 63 Jahre aus Leidersbach, Stationsleiterin der Geburtshilfe und Stillberaterin an der Helios Klinik in Erlenbach

Rita Weis, 63 Jahre aus Leidersbach, Stationsleiterin der Geburtshilfe und Stillberaterin an der Helios Klinik in Erlenbach: "In unserer Geburtsklinik sind die Vorschriften bezüglich Corona nun nach dem Lockdown wieder etwas lockerer. Es darf eine Person, auch Mal die Oma, pro Tag zu Besuch kommen. Die Mütter können sich wieder im Wintergarten treffen und es gibt einmal täglich wieder das Buffet mit abgepackten Lebensmitteln. Während des Lockdowns war es ruhiger auf der Geburtsstation. Nur die Papas durften kommen. Schade war es, dass die Geschwisterkinder nicht mitdurften. Doch die Ruhe in den ersten Tagen war für die Frauen wirklich gut. Sie sind viel besser ins Stillen gekommen und standen wegen etwaigen Besuchszeiten nicht so unter Strom. Oft trauen sich Eltern nicht zu sagen, dass sie erst einmal keinen Besuch möchten. Viele haben uns die Rückmeldung gegeben, dass sie es richtig schön fanden durch die coronabedingten Vorschriften die Hürde abgenommen bekommen zu haben. Auf der zwischenmenschlichen Ebene hat sich in unserer Arbeit auf Station trotz Corona nichts geändert. Was im Lockdown gefehlt hat, war der Kontakt der Mütter untereinander. Doch das ist nun wieder besser. Gerade unser Stillcafé "Café La Mama" ist hierfür ganz wichtig."

Christine Hold, 55 Jahre aus Obernburg, freiberufliche Hebamme

Christine Hold, 55 Jahre aus Obernburg, freiberufliche Hebamme: "Trotz des Lockdowns sind die Nähe, Sicherheit und Geborgenheit, die wir als Hebammen vermitteln, ziemlich gleichgeblieben. Die physische und auch psychische Beratung der Mütter ist nach wie vor sehr wichtig. Während der Einschränkungen haben die Frauen in der Nachsorge oft mehr Kontakt zu mir gesucht, da ihnen der Austausch untereinander gefehlt hat. Es gab viel Beratungsbedarf wie der Umgang zu Hause mit Besuchern, gerade zur Zeit der Coronahochzahlen, gehandhabt werden soll. Der Lockdown wurde seitens der Eltern sehr ernst genommen, ganz wenige Kontakte nach außen gepflegt und meist nur das enge familiäre Umfeld miteinbezogen. Die sehr wenigen beziehungsweise gar keinen Austauschmöglichkeiten zu anderen Eltern und die wegfallenden Kursangebote, das war für die meisten das Schwierigste. Im Erlenbacher Krankenhaus, in dem ich als Hebamme tätig bin, war es insgesamt ruhiger. Die Mütter und Väter im Kreißsaal waren alle sehr kooperativ, gerade was auch die Maskenpflicht betrifft. Sehr wichtig war und ist, dass die Väter nicht ausgeschlossen werden. Nicht so einfach war, dass der Kontakt zu den Geschwisterkindern während des Klinikaufenthalts nicht möglich war."

Zur Autorin: Jennifer Lässig Jennifer Lässig mit Tochter Liv Unsere freie Mitarbeiterin und selbstständige Journalistin Jennifer Lässig brachte selbst im Dezember, mitten im Corona Lockdown, im Beisein ihres Mannes Simon die erste gemeinsame Tochter Liv in Erlenbach gesund zur Welt. Durch ihre eigenen Befürchtungen und Erfahrungen sowie indirekten Kontakten zu anderen frisch gebackenen Eltern in dieser außergewöhnlichen Zeit entstand schließlich die Idee zu diesem Artikel.