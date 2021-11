Rüdenau senkt Gebühren für Wasser und Abwasser

Rüdenauer Gemeinderat in Kürze

Rüdenau. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Rüdenauer Gemeinderat mit folgenden Themen befasst:

Hebesätze: Mit einer Gegenstimme beschlossen die Ratsmitglieder die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern. Demnach betragen ab 2022 die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer jeweils 360 von Hundert. Bisher lagen die Sätze für die Grundsteuern A und B jeweils 275 von Hundert und der Hebesatz für die Gewerbesteuer bei 320 von Hundert.

Freischankfläche: Einstimmig stellte der Gemeinderat der Bauanfrage des Gasthauses "Zum Stern" auf Erweiterung der Freischankfläche mit Sondernutzung an öffentlichem Grund das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht und ergänzte auf Antrag von Dieter Link, dass der Biergartenzaun eine maximale Höhe von 90 Zentimetern nicht überschreiten soll. Link regte an, die Ecke des geplanten Biergartenareals abzuschrägen und die Zaunhöhe einzuschränken, um eine bessere Einsicht bei der Ausfahrt vom Areal um die Kirche herum in die Hauptstraße zu gewährleisten. Anja Mühling schlug vor, den Weg um die Kirche als Einbahnstraße zu gestalten. Bürgermeisterin Wolf-Pleßmann erklärte, dass die Zaunhöhe und die Ausführungsart bei einer Begehung seitens der Polizei so gefordert worden sei, die Einbahnrichtung sich anbiete, darüber aber bei dem geplanten Vorhaben, den Kirchplatz als verkehrsberuhigte Zone auszuweisen, geredet werden müsse. Da die verfahrensfreie Freischankfläche von 40 Quadratmetern überschritten werde, müsse nun ein Bauantrag eingereicht werden. Der Freischankbetrieb sei außerdem begrenzt von Mitte März bis Ende Oktober, so die Rathauschefin weiter. jel