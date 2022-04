Gebühren für Neunkirchens Kindertagesstätte »Höhenwichtel« steigen

100 Euro statt bisher 70 Euro für Betreuungszeit von vier Stunden

Neunkirchen 11.04.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Die Gebühren der Neunkirchener Kindertagesstätte "Höhenwichtel" werden ab dem 1. September 2022 teurer.

Da für jedes Kind, welches ab dem dritten Lebensjahr den Kindergarten besucht, eine staatliche Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) in Höhe von maximal 100 Euro im Monat an die Gemeinde gezahlt wird, ist die Mindestbuchungszeit für die Eltern kostenfrei. Fünf Stunden kosten nach den nun neu beschlossenen Gebühren künftig 110 Euro, weiter geht es pro zusätzlicher Stunde in Zehn-Euro-Schritten, bis zu einer maximalen Buchungszeit von zehn Stunden für 160 Euro - die Eltern zahlen dann erwähnte Beträge abzüglich der bereits von der Förderung abgedeckten 100 Euro. Bisher kostete jede weitere gebuchte Stunde sechs oder 5,50 Euro. In den Kalenderjahren 2018 bis 2020 wurde durchschnittlich eine jährliche Kostenunterdeckung von 164.000 Euro erzielt.

Gebühren im Vergleich zu anderen Kreiskommunen bisher unter dem Durchschnitt

Dem Gremium lag die Information vor, dass im Vergleich mit anderen Landkreiskommunen wie Miltenberg (Sockelbetrag 100 Euro für fünf Stunden, jede weitere Stunde 20 Euro) oder Stadtprozelten (84 Euro für vier Stunden, jede weitere Stunde 13,50 Euro) die Gemeinde Neunkirchen mit ihren Gebühren bisher unter dem Durchschnitt gelegen habe, die Eichenbühler Gebühren mit den Neunkirchener vergleichbar seien und im badischen Kühlsheim die Gebühr um einiges höher sei (133 Euro bei einem vierstündigen Besuch). Das Spielgeld, bisher acht Euro, ist auch in den neu beschlossenen Gebühren erhalten.

Die letzte Gebührenanpassung für den Kindergarten Neunkirchen stammt vom 1. September 2017, die Gebühren für die Kinderkrippe waren seit dem 1. September 2014 gleichbleibend. In der Gemeinderatssitzung am 2. Dezember 2021 wurde bereits über eine bevorstehende Gebührenanpassung beraten und der Elternbeirat von Kindergarten und Krippe über die geplante Anhebung informiert.

Durchschnittliche Betreuungszeit liegt bei täglich 7,14 Stunden

Im Jahr 2020 lag die durchschnittlich gebuchte Stundenzahl pro Kind bei 7,14 Stunden am Tag, es wird künftig von einem Anstieg ausgegangen. Mit der beschlossenen Gebührenerhebung könnte sich bei einer täglichen Buchungszeit von acht Stunden die durchschnittliche Kostenunterdeckung je Kind um 46 Euro, bei Geschwisterkindern um 53 Euro pro Monat verringern. Der durchschnittliche Jahresfehlbetrag pro Kind könnte auf 2100 Euro gesenkt werden. Für alle Berechnungen dienten die Zahlen aus dem Jahr 2020 und die Annahme, dass Ausgaben gleich bleiben, als Grundlage.

Auch im Krippenbereich liegt Neunkirchen unter dem Landkreisdurchschnitt und es wurden in den Kalenderjahren 2018 bis 2020 durchschnittliche, jährliche Kostenunterdeckungen von rund 100.000 Euro erzielt. Hier wurde der Sockelbetrag für eine Mindestbuchungszeit von zwei Stunden von bisher 102 Euro (inklusive zehn Euro Spielgeld) auf 110 Euro erhöht. Hier kostet dann jede weitere Stunde 15 Euro mehr, drei Stunden Zubuchung dann beispielsweise nicht mehr wie bisher 36 Euro, sondern 45 Euro. Maximal können zehn Krippenstunden gebucht werden.

