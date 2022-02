Gebühren für Adam-Otto-Vogel-Haus angepasst

Mömlingen. Der Gemeinderat Mömlingen hat in seiner Sitzung am Montag noch diese Themen behandelt:

Aufwandsentschädigung: Einstimmig genehmigt wurde die Satzung zur Regelung von Aufwandsentschädigungen für Gerätewarte, unter anderem der Freiwilligen Feuerwehr Mömlingen. Die Höhe der Aufwandsentschädigung für den Gerätewart beträgt jetzt 20 Euro monatlich und für den stellvertretenden Gerätewart 10 Euro. Der Atemschutzgerätewart erhält jetzt 1,50 Euro pro Gerät und somit derzeit 18 Euro im Monat. Bürgermeister Scholtka bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ohne ehrenamtliche Helfer sei der Brand- und Katastrophenschutz nicht möglich.

Wappennutzung: Vor Kurzem ist von Siegfried Heinze, wohnhaft in Nordwalde (Nordrhein-Westfalen), ein Antrag eingegangen, dass er gerne für seine Seite www.ortswappen.de das Wappen der Gemeinde Mömlingen nutzen möchte. Der Antragsteller stellt seit Jahren eine Sammlung kommunaler Wappen Deutschlands zusammen und veröffentlicht diese für Interessierte. Es werde kein amtlicher Charakter erzeugt und diene keiner ersichtlichen kommerziellen Nutzung, so Heinze. Ihm wurde vom Ratsgremium einstimmig die Genehmigung erteilt, das Wappen der Gemeinde Mömlingen bis zum Widerruf auf seiner Seite zur Präsentation zu nutzen.

Bebauungsplan Hainbuche: Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Gewerbegebiet Hainbuche mit der Änderung des Flächennutzungsplans wurde am 25. Januar 2021 gefasst. Mittlerweile wurden Grundstücksgeschäfte getätigt, Planentwürfe sowie Gutachten erstellt und der Antrag zur Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet bearbeitet. Der nächste Verfahrensschritt ist die frühzeitige Öffentlichkeit- und Behördenbeteiligung. Die Auslegung erfolgt am 4. März vom 7. März bis 8. April. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss soll nach Bearbeitung der Eingänge aus der frühzeitigen Beteiligung in der Sitzung am 25. April erfolgen. Die förmliche Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erfolgt dann vom 16. Mai bis 17. Juni. In der Gemeinderatsitzung am 4. Juni soll der Satzungsbeschluss gefasst werden. Bis dahin muss die Zufahrt zum oberen Teil des Gewerbegebietes abschließend geklärt werden und die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet erfolgen.

Photovoltaikanlange Lichte Platte: In der Sitzung am 13. September 2021 wurde der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans "Freifeldphotovoltaikanlage Lichte Platte" gefasst. Nach Bekanntgabe im Amtsblatt und der Bürgerversammlung zu diesem Thema sind die Planungen und die Erstellung verschiedener Gutachten vorangeschritten. Im Bauleitplanverfahren ist daher der nächste Schritt die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Hier geht es um die Aufstellung des Bebauungsplans und um die Änderung des Flächennutzungsplans. Vom 17. Februar bis 11. März liegen die Unterlagen zur Einsicht im Rathaus aus. Zeitgleich werden die Behörden beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Der weitere Verlauf sieht vor, dass in einer Sondersitzung des Gemeinderats am 28. März, nach Bearbeitung der Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung, der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst wird. Nach der Auslegungsfrist vom 11. April bis 11. Mai soll dann in der Gemeinderatssitzung am 30. Mai der Satzungsbeschluss gefasst werden. mwz