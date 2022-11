Geballte Vielfalt des Kunstraums in Churfranken

Mitgliederausstellung »Von uns - für euch« in Klingenberg eröffnet

Klingenberg a.Main 07.11.2022 - 13:37 Uhr 2 Min.

Im Rahmen der Mitgliederausstellung 2022 unter dem Motto "Von uns - für euch" präsentiert der Kunstraum in Churfranken aktuell im Klingenberger Löw Haus/Haus der Kunst derzeit Werke von 19 verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Unser Bild zeigt den Kunstraum-Vorsitzenden Hans-Dieter Mocka im Rahmen der Vernissage am Samstag.

Malerei - von realistisch darstellend bis abstrakt und mit unterschiedlichen Mitteln -, Fotografie, in Mischtechnik gefertigte Arbeiten und mehr, in Formaten von klein bis groß, dabei eine Vielzahl an Themen, Gefühlen und Stimmungen: All das gibt es zu sehen. Die an der Bestückung der Ausstellungsräume beteiligten Personen haben ganze Arbeit geleistet und mit der Ausgestaltung der (Wand-) Flächen, Ecken, Nischen und Podeste ein ansprechendes Gesamterlebnis für die Besucher geschaffen.

Vernissage für die Mitgliederausstellung war am Samstag, Veranstalter war der Kunstraum in Kooperation mit der Stadt. Traditionell bildet die Mitgliederausstellung den Abschluss im Jahresprogramm des Kunstraums. Dieses beinhaltete unter anderem Einblicke in die aktiv genutzten Ateliers, die in der Klingenberger Altstadt verteilt sind, dazu Ausstellungen in der Galerie Kunstraum, im Löw Haus, im Sommer die Präsentation von Kunstwerken im Rosengarten in Verbindung mit Musik des Tanz- & Salonorchesters El'Sava, die große Nacht der Ateliers Ende Juli, Kunstaktionen für Kinder in den Ferien, die Federführung bei der Motivgestaltung zur Verschönerung der Unterführung zwischen Schule und Winzerfestplatz und mehr.

Geballte Schaffenskraft

Zum Abschluss und Jahresausklang wird nun die kreative Schaffenskraft des Vereins in geballter Form präsentiert. Viele Beteiligte und Gäste waren zur Vernissage gekommen. Der erste Vorsitzende des Kunstraumes, Hans-Dieter Mocka, zeigte sich über den Zuspruch erfreut und sagte, dass diese Wertschätzung auch für die Künstlerinnen und Künstler ein schöner Moment sei.

Im Namen der Stadt Klingenberg und des Stadtrates begrüßte der zweite Bürgermeister Harald Fischmann (Grüne) die Anwesenden. Er stellte fest, dass die Mitgliederausstellung die Altstadt belebe und wünschte, dass nun nicht nur zur Vernissage, sondern auch die komplette Ausstellungszeit bis Ende November 2022 viele Besucher den Weg ins Löw Haus finden. Er lobte den Facettenreichtum der Ausstellung. »Bunt und vielfältig« sei sie.

Mocka griff in seiner Laudatio diesen Faden auf und sagte, dass Kunst als solche und in ihren verschiedenen Formen stets eine Resonanz - die wiederum ganz unterschiedlich sein könne - erzeuge. Mocka ging dann auf einzelne Aspekte der Ausstellung ein, stellte die Personen dahinter vor. Für Musik sorgte Kunstraum-Mitglied Manfred Köhler, der mit Gesang und Akkordeon-Spiel die Veranstaltung bereicherte. Fischmanns Wunsch wurde bislang erfüllt: Wie Mocka am Montag mitteilte, seien der Zuspruch und das Interesse an der Mitgliederausstellung am Sonntag - dem ersten kompletten Öffnungstag - bereit sehr gut gewesen.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Beteiligte und Öffnungszeiten In der Kunstraum-Mitgliederausstellung 2022 unter dem Motto "Von uns - für euch" im Klingenberger Löw Haus sind Werke folgender Personen zu sehen: Sabine Kausch, Barbara Grimm, Stefan Behnke, Sarah Bauer, Helga Axt, Manfred Kühler, Petra Strätz, Tanja Eckert-Baptista, Katharina Stich, Birgit Hohm, Hans-Dieter Mocka, Maria Eigl, Chiccha Savino, Marco Burgemeister, Karla Grasmück, Oliver Müller, Gunni Schneider, Dora Madelaire, Meltem Fakkusoglu.Die Mitgliederausstellung "Von uns - für euch" des Kunstraums in Churfranken im Löw Haus in der Hauptstraße 29 in Klingenberg am Main ist bis einschließlich Sonntag, 27. November, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. mab