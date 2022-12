Geänderte Öffnungszeiten in Corona-Testzentren in Miltenberg und Wörth

Wann während der Feiertage PCR-Tests möglich sind

Miltenberg 20.12.2022 - 10:33 Uhr < 1 Min.

Wie das Landratsamt mitteilt, ist das Testzentrum auf dem Gelände der Helios-Klinik am Samstag, 24. Dezember, sowie am Samstag, 31. Dezember, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, am Sonntag und Montag, 25. und 26. Dezember, sowie am Sonntag, 1. Januar, ist es geschlossen. An den restlichen Tagen des Jahres sind Corona-Tests von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. Dezember, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.30 Uhr möglich. Von Montag, 2. Januar, an gelten die üblichen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr; samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Wörth am Wika-Kreisel

Das Schnelltestzentrum am Standort Wörth (am Wika-Kreisel) hat wie folgt geöffnet: Samstag, 24. Dezember, sowie Samstag, 31. Dezember, jeweils von 8 bis 13 Uhr; Sonntag und Montag, 25. und 26. Dezember, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Am Sonntag, 1. Januar, ist es geschlossen. An den restlichen Tagen des Jahres sind Testungen von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. Dezember, jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr möglich. Von Montag, 2. Januar, an gelten die üblichen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr; samstags von 8 bis 13 Uhr. lml

