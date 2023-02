Gaudiwurm zieht am Sonntag durchs Schneeberger Krabbeland

1900 Teilnehmer und viele Tausend Zuschauer erwartet

Schneeberg 14.02.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kreisumzug können die Schneeberger, das zeigen Fotos von letzten Mal. Auf der engen Ortsdurchfahrt gehen Teilnehmer und Zuschauer auf Tuchfühlung. Kreisumzug können die Schneeberger, das zeigen Fotos von letzten Mal. Auf der engen Ortsdurchfahrt gehen Teilnehmer und Zuschauer auf Tuchfühlung.

»Wir haben eine bunte Mischung aus vielen, teils sehr großen Fußgruppen und fantasievollen Wagen«, freut sich Vorsitzende Anke Hörst mit den Vorstandskollegen Stephan Beck und Heiko Ballweg sowie Präsident David Wolfstädter auf das Großereignis, das von dem Mitgliedern seit Monaten akribisch vorbereitet wird.

Elferrat auf Narrenschiff

Musikalisch begleitet wird der Zug von einer Guggenmusik und vier Blaskapellen und selbstverständlich werden alle Aktiven des Vereins, die vier Tanzgarden, die Schautanzgruppe und das Männerballett sowie die Krabbengruppe mitmarschieren. Der Elferrat segelt auf seinem Narrenschiff durch das bunte Treiben.

Das Fastnachtstreiben in Schneeberg kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. In früheren Zeiten kam man zu einem fröhlichen Straßentreiben am Fastnachtsdienstag zusammen. An diesem Tag wurden an verschiedenen Straßenecken immer wieder »Reden« gehalten, in denen Ereignisse und der angestaute Ärger in der Gemeinde des vergangenen Jahres auf humorvolle Weise vorgetragen wurden. Am Abend versammelte man sich in den Gaststätten, in denen zum Tanz aufgespielt wurde. 1959 wurde schließlich der »Carneval-Club Schneeberg« gegründet.

Freuen sich auf den Kreisumzug in Schneeberg (von links): Präsident David Wolfstädter un die drei gleichberechtigten Vorstände der FG Schneeberger Krabbe Heiko Ballweg, Anke Hörst, Stephan Beck

Symbol der Faschelnacht

In den 1960er Jahren wurden auch erste Verbindungen mit dem nahen und ferneren Odenwald geknüpfte, die 1965 zum Beitritt in den Main-Neckar Narrenring führten. Mitte der 70er Jahre wurde der Verein in »Faschingsgesellschaft Schneeberger Krabbe« umbenannt. Der »Krabb« ist der Utzname der Schneeberger und somit auch das Symbol der Faschelnacht in der Marktgemeinde.

Ein wichtiger Schritt war der Bau eines eigenen Vereinsheims mit Trainingsmöglichkeiten für die Garden. Das wurde zusammen mit der Gemeinde und drei weiteren Ortsvereinen im Jahre 2005 in die Tat umgesetzt. Herausgekommen ist das Vereins- und Gemeindezentrum Dorfwiesenhaus.

Aufstellung nimmt der Kreisfaschingsumzug am Sonntag am Ortseingang Richtung Rippberg, zieht ab 13.30 Uhr von dort über die Rippberger Straße (B47) Richtung Ortsmitte, biegt in die Ringstraße ab und über die Marktstraße wieder zurück auf die Hauptstraße, wo er sich ab der Wallfahrtskirche allmählich auflöst.

Kreisumzug können die Schneeberger, das zeigen Fotos von letzten Mal. Auf der engen Ortsdurchfahrt gehen Teilnehmer und Zuschauer auf Tuchfühlung.

An drei Moderationsstellen werden die Teilnehmer vorgestellt. Damit kein Akteur oder Zuschauer Durst oder Hunger leidet, gibt es elf Ausschank- und Verkaufsstellen entlang der Zugstrecke. Am Dorfwiesenhaus ist das große Zelt bereits aufgebaut, in dem weiter gefeiert werden kann, wenn nach dem anschließenden Straßenfasching in der Ortsmitte um 18 Uhr die Ortsdurchfahrt wieder für den Verkehr freigegeben wird.

Wegen der begrenzten Zahl der Parkplätze in Schneeberg bitten die Veranstalter mit dem Auto anreisende Zuschauer bereits in Amorbach die Parkplätze am Schwimmbad und an den Märkten zu nutzen. Von dort pendelt ab 11 Uhr ein Shuttle-Bus nach Schneeberg. Das beheizte Festzelt am Dorfwiesenhaus ist am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr bereits Schauplatz der B-Party. Mit dabei ist DJ David, der mit seinem bunten »B-Party« Mix aus Charts, Partykrachern und Fetenklassikern für gute Stimmung sorgt.

GEORG KÜMMEL