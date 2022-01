Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gastwirte aus Altlandkreis Obernburg: »Drastisch weniger Betrieb«

Sperrstunde als Problem der aktuellen Corona-Situation

Die Restaurants im Landkreis werden derzeit nicht gut besucht. Hier: Das Wirtshaus in Obernburg.

Die Umfrage zeigt: Die Gäste werden weniger und die Gastronomen wünschen sich Normalität zurück. Doch sie wollen durchhalten, denn die Hoffnung stirbt zuletzt.

Christian Reising betreibt das »Wirtshaus« in Obernburg. »Die Umsatzeinbußen sind groß, denn seit 2G haben wir drastisch weniger Betrieb. Fast alle Feierlichkeiten im Dezember wurden abgesagt, viele wurden nach Hessen verlegt, weil dort länger gefeiert werden kann «, sagt er. Das Schlimmste sei die Sperrstunde um 22 Uhr. Da werde weniger verzehrt, oft bleibe keine Zeit mehr für ein Dessert oder ein weiteres Getränk.

Fixkosten laufen weiter

Der Außer-Haus-Verkauf habe zwar ein wenig zugenommen, aber nicht in dem Maße, wie die Leute wegblieben. Ob man sein Lokal schließe oder nicht, sei betriebswirtschaftlich abzuwägen. Auf der einen Seite sei man Gastgeber, wolle für die Gäste offen halten, auch wenn es weniger sind. Doch die Fixkosten liefen unabhängig von der Gästezahl weiter. »Mache ich dann aus Kostengründen zu, bekomme ich keine Unterstützung. Aber wir müssen optimistisch bleiben«, so Reising.

Timmy Schnatz leitet als Vertreter der fünften Generation den Landgasthof »Zum Grünen Baum« in Leidersbach. »Es fällt uns und den Gästen unheimlich schwer, den Überblick über die aktuellen Vorschriften zu behalten. Wir müssen uns täglich informieren«, erklärt Schnatz. Ganz gut laufe der Außer-Haus-Verkauf, aber insgesamt seien die Gäste weniger geworden. Vorbestellte Tische würden wieder abgesagt.

Schnatz nennt zwei gravierende Dinge, die ihm missfallen: »Das Allerschlimmste sind die Masken vorm Gesicht. Die Gäste können nicht mehr erkennen, dass sie mit einem Lächeln begrüßt werden.« Das Zweite sei die Sperrstunde um 22 Uhr. »Da sitzt eine Gruppe gesellig am Tisch zusammen und dann kommen wir und müssen sie rausschmeißen«, so der Leidersbacher Gastwirt. Es falle momentan schon schwer, die Motivation zu finden, um weiterzumachen. Er versuche, das Beste daraus zu machen und sich den Herausforderungen zu stellen. Schließlich wolle er nicht derjenige sein, der in der fünften Generation im familiengeführten Gasthof »das Licht ausmacht«.

In Mönchberg berichtet der gastronomische Leiter und Küchenchef Tino Specht: »Wir haben das Gasthaus zum Ochsen im Oktober 2021 eröffnet und einen guten Start hingelegt.« Sechs, sieben Wochen lang seien sie mittags und abends ausgebucht gewesen, hätten Vollgas geben können. Dann sei die vierte Welle mit neuen Vorgaben gekommen und damit auch weniger Gäste, alle Weihnachtsfeiern seien abgesagt worden. Das sei schon gravierend, denn der Dezember sei in der Gastronomie einer der stärksten Monate.

Auf Besuch verzichten

Auch Gästegruppen sind eher seltener und kleiner geworden, meint Tino Specht. Wenn Einzelne aus der Gruppe sich nicht trauen, zu kommen, verzichte die ganze Gruppe auf den Gaststättenbesuch. »Wir versuchen alles, den Gästen den Besuch so angenehm wie möglich zu machen. Sie können sich bei uns erst mal hinsetzen, bevor die Unterlagen kontrolliert werden«, berichtet der Küchenchef. Auch wenn weniger Gäste kommen, schließen wolle er nicht - das sei wirklich die letzte Option.

Marta Gioia vom Ristorante Pizzeria Toscana im Postillion in Elsenfeld sagt: »Im Moment ist es für jeden anstrengend.« Selbst geimpfte oder genesene Gäste trauten sich nicht in die Gaststätten und hätten Angst. Etwa 90 Prozent holten ihre Speisen ab, nur noch etwa zehn Prozent kämen, um in der Pizzeria zu essen. Früher sei es genau umgekehrt gewesen. »Manchmal haben die Gäste kein Verständnis, wenn ich kontrolliere, obwohl ich sie doch kenne«, erläutert Marta Gioia. »Ich muss das aber entsprechend den Vorschriften tun, auch wenn ich das persönlich sehr bedauere. Aber ich müsste viel höhere Strafen zahlen als die Gäste.« Sie freut sich schon auf den Sommer, da könne man draußen sitzen und alle seien wieder zufriedener.

