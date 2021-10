Gastronomischer Mut in unsicherer Zeit

Neueröffnungen in Miltenberg und Amorbach trotz Corona durch Chiara de Martin Topranin, Nikolai Paetsch und Metin Dokel

Miltenberg 26.10.2021

Glücklich in ihrem ersten eigenen Laden: Chiara De Martin Topranin mit ihren Pizzabäckern Saad Mohamed Nasr Awad (41) links und Guido Benjamin Flores Balseca (rechts) Nikolai Paetsch in seiner ersten Kneipe, dem "Apostel-Stüble" in Amorbach Metin Dokel vor seinem neuen Projekt, dem "Brezel-Wirt"

Für Chiara de Martin Topranin war ihre Geschäftsidee ein Sprung ins kalte Wasser. Eigentlich hat sie Psychologie studiert. Aber ihr Vater Toni besaß in Berlin eine gut geführte Eisdiele. 2019 kamen Vater und Tochter nach Miltenberg und eröffneten die Eisdiele Azzura in der Hauptstraße, die wie eine Bombe einschlug.

Geheimes Pizza-Backverfahren

Chiara blieb in der Stadt hängen. Ihr machten der Service und der Umgang mit Menschen Spaß. Dann kam auf die junge Südtirolerin ein verlockendes Angebot zu: Direkt neben der Eisdiele stand ein Laden leer, aus dem Chiara kurzentschlossen eine Pizzeria machte. Sie hat alles selbst in die Hand genommen: Logo, Konzept, Einrichtung. Anfang Juni hat sie ihr Stehlokal »Berlinesi« in der Hauptstraße 108 eröffnet und die Gäste kamen in Scharen.

Ihre Pizzen aus qualitativ hochwertigen Zutaten und einem speziellen »geheimen« Herstellungsverfahren, die Paninis und Salate kommen an, Großaufträge von der Firma Fripa habe sie auch schon bekommen. Anfangs hatte sie jeden Tag offen, mittlerweile ist der Montag ihr Ruhetag, den sie aber meist mit Papierkram verbringt. Das Arbeitspensum sei immens, sagt sie, aber es mache ihr großen Spaß und sie bereut bislang keine Minute, diesen Schritt getan zu haben: »Wir sind von der Ladenfläche her mittlerweile eigentlich schon wieder zu klein und müssten expandieren.«

Start als Kult-Kneipenwirt

Der Miltenberger Nikolai Paetsch hat beim Brauhaus Faust Industriekaufmann gelernt. Die ersten Erfahrungen mit Service und Menschen habe er mit seinem Opa auf dem Weihnachtsmarkt gesammelt. In der Gastro angefangen hat er im November 2014 im Gasthaus Riesen. Ihm habe das viel Spaß gemacht, der Umgang und das Plaudern mit Menschen. Ende 2019 wechselte er in ein Café in Frankfurt und wollte eigentlich ins Ausland, aber dann kam Corona dazwischen.

Nach einem Bürojob fing er im März 2021 im Edeka-Markt an. Dort entdeckte ihn Winfried Müller, ehemals Prokurist im Brauhaus Faust, und fragte ihn, ob er nicht Lust habe, sich selbstständig zu machen. Zwei Wochen habe er überlegt und dann zugesagt, die Amorbacher Kult-Kneipe »Apostel-Stüble« in der Schenkgasse 1 zu übernehmen. Am 15. Juli hat er das Lokal eröffnet. »Ich bin total gut aufgenommen worden, vor allem bei den Gleichaltrigen. Aber auch die älteren Stammgäste. Die sind so lieb, die bringen mir sogar manchmal Kuchen mit«, freut sich der 27-Jährige.

Durch Zufall kam der Junggastronom zu einem weiteren Lokal, dem Miltenberger Domus, an dem er bereits Anfang des Jahres Interesse angemeldet hatte. Da die Besitzer in den Ruhestand gehen wollen, erhielt er jetzt den Zuschlag. Ab November wird Nikolai Paetsch daher auch das Domus leiten und weiß: »Ich starte in eine harte Zeit, aber ich bin jung, habe Kraft und Ehrgeiz und möchte das auf jeden Fall schaffen.«

Riesenglück habe er mit seinem Personal, das er von den Vorbesitzern übernommen hat und das ihn in seiner Entscheidung bestärkt habe. Er blickt auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft und freut sich auf seine Aufgaben, zwei kultige Kneipen zu führen.

Mit Pub und Brizza

Metin Dokel ist der Erfahrenste und Älteste unter den drei Gastronomen, denn er hat schon seit sechs Jahren den Pub111 in Miltenberg. Der ehemalige Dorfprozeltener ist gelernter Maschinenbauer und ein kreativer Kopf: »Ich habe viele Ideen, entwickle gerne Konzepte.« Dokel wollte etwas Neues initiieren, ihm habe sowas in Miltenberg gefehlt. 2015 hat er den Pub111 in der Hauptstraße eröffnet. Es sei von Anfang an sehr gut gelaufen, freut sich Dokel.

Wegen Corona musste er, wie viele andere auch, lange schließen. Das habe ihn auch stark getroffen, aber er wusste, dass er danach wieder aufmachen würde. In der Zwischenzeit hat Dokel noch ein weiteres Lokal eröffnet: »Fränkische Küche« in der ehemaligen Pronto Pizza am Marktplatz. Aber er habe schnell gemerkt, dass die Handhabung nicht so einfach und die Nachfrage nicht so war, wie erhofft. Daher schloss er wieder und bastelte gleich an der nächsten Geschäftsidee.

Er holte die »Brizza«, deren Konzept aus Aschaffenburg kommt, nach Miltenberg. Ein Treffen mit dem Erfinder machte schnell klar, dass er die »Fränkische Küche« in ein bayerisches Lokal umfunktionieren würde. Nur wenige Wochen nach der Schließung eröffnete er den »Brezel-Wirt«, der überaus gefragt ist.

Zeitgleich hat er nach der Corona-Pandemie auch wieder seinen Pub offen. Wertvolle Hilfe in der bayerischen Kneipe bekommt Dokel von Julian Kleinfeld, einer Servicekraft mit Leidenschaft.

Anja Keilbach

Hintergrund: Öffnungszeiten »Berlinesi«, Hauptstraße 108 in Miltenberg, Inhaberin Chiara De Martin Topranin, Dienstag bis Sonntag, 11 bis 14.30 und 16.30 bis 21 Uhr. »Apostel-Stüble«, Schenkgasse 1 in Amorbach, Inhaber Nikolai Paetsch, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag von 15 bis Ende, Sonntag ab 10 Uhr bis Ende. Das Domus hat täglich geöffnet von 9 bis 23 Uhr. »Pub111«, Hauptstraße 111 und »Brezel Wirt«, Marktplatz 187, Inhaber Metin Dokel, Öffnungszeiten unter www.pub111.de und www.brezelwirt.de. ()