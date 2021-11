Gastronomen im Kreis Miltenberg hoffen und bangen: »Wir kämpfen weiter«

Gäste bleiben weg, Reservierungen werden storniert, Umsätze brechen ein – Wirte kontrollieren Corona-Vorlagen streng

Miltenberg 28.11.2021

»Dieser Platz bleibt zur Ihrer Sicherheit frei«: Die Wirte im Kreis halten sich an die Corona-Auflagen. Das ist im Restaurant Filoxenia in Kleinwallstadt nicht anders. Inhaber Efstathios Papadopoulos hofft, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird.

Ralph Meik, Inhaber des Bistro Billard-Cafés Carambolage, Klingenberg: Ralph Meik schaut pessimistisch in die nahe Zukunft, denn er ist sich sicher, dass ein neuer Lockdown kommt. »Es gibt schon jetzt wieder sehr viele Infizierte, und der Trend zeigt weiter nach oben.«

Seine Kundschaft sei sicherlich zu zwei Drittel geimpft oder genesen, die übrigen haben bei 3G einen Test vor Betreten des Lokals gemacht oder einen vorgelegt. Doch wenn Tests um die 70 Euro kosten, wer wolle dann noch ein Restaurant besuchen, fragt sich Meik.

Ist sich sicher, dass ein neuer Lockdown kommt: Ralph Meik, Inhaber vom Bistro Billard Café Carambolage.

Bei 2G habe er einen Umsatzrückgang von etwa 40 Prozent gegenüber 3G. Getestete seien sicherer als alle anderen. Für ihn wäre es daher fairer, wenn ausschließlich ein vorgelegter Test Basis für den Besuch sei: 1 G, alle sind getestet. Die Zahlen werden sich durch 2G nicht wesentlich verbessern, ist er sich sicher. »Dann machen sie 2 G plus und merken, dass das auch nicht funktioniert, und dann ist wieder zu.«

Schon jetzt würden die Umsätze der betrieblichen Weihnachtsfeiern fehlen, die alle abgesagt wurden. »Viele Stammgäste sind auch sauer, weil ihnen gesagt worden ist: 'Lasst euch impfen, dann bekommt ihr die Freiheit zurück.' Nun sagt Papa Söder, dass sie um 22 Uhr nach Hause müssen.«

Meik wurden in der ersten Phase der Pandemie Hygienemaßnahmen diktiert, für deren Einhaltung er 7.000 Euro ausgegeben habe. Die Plexiglasscheiben waren eine Woche im Einsatz, jetzt stehen sie ungenutzt herum. Wenn 2G plus kommt, werde Meik sein Bistro schließen, auch wenn es gesetzlich nicht notwendig sei. »Der Aufwand und die damit einhergehenden Kosten sind dann, bei geringerem Umsatz, einfach zu hoch.«

Familie D'Amico, Pizzeria Am Markt, Mömlingen: Für die Familie D'Amico ist die aktuelle Situation vergleichbar mit einem Lockdown. Denn seit der Einführung von 3 G plus sei es wieder schwieriger geworden. Die Gäste bleiben weg. Und einige derjenigen, die jetzt noch kommen, würden stark darauf achten, dass keine Unberechtigten das Lokal betreten.

»Wir werden dann von diesen Gästen angesprochen: Warum sind die Leute jetzt nicht kontrolliert worden? Sie müssen sich doch die Nachweise zeigen lassen! Wir müssen dann erklären, dass diese Personen Stammgäste sind, und wir genau wissen, dass sie geimpft oder genesen sind und ihre Unterlagen auch parat haben«, sagt Chefin Luisa D'Amico. Es gebe eine Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die Geimpften wollen »Gerechtigkeit und nicht, dass Ungeimpfte die gleichen Freiheiten haben«.

Sieht eine Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften: Luisa D'Amico, Chefin der Pizzeria am Markt in Mömlingen.

Gäste hätten Angst und blieben weg, Reservierungen würden storniert, sobald die Zahlen steigen. In ihrer Pizzeria haben sie schon immer etwa die Hälfte des Umsatzes mit Verkauf außer Haus gemacht. Das habe in Lockdown-Zeiten ihre Existenz gesichert, aber ein weiteres Problem gebracht. In dieser Zeit seien keine Bedienungen nötig gewesen. Die haben sich daraufhin andere Jobs gesucht und deshalb gefehlt, als wieder Innengastronomie möglich war.

Es fehle eine gute Aufklärung, warum eine Impfung besser sei. Dagegen werde eher die Angst geschürt und die Leute würden sich zu Hause einschließen, so Luisa D'Amico.

Elke und Georg Stapf, Inhaber des Gasthauses Zur Sonne, Schmachtenberg: Da sie neben dem Restaurant noch eine Metzgerei betreiben, sind Elke und Georg Stapf gut durch den letzten Lockdown gekommen. Sie haben einen weiteren Vorteil: Bis auf wenige Ausnahmen sind ihre meisten Gäste geimpft und persönlich bekannt. Sie wissen, dass diese geimpft sind und fragen bei den Stammgästen nach, ob sie auch ihre Nachweise dabei haben.

Sind bisher gut durch die Corona-Krise gekommen: Elke und Georg Stapf vom Gasthaus zur Sonne in Mönchberg.

Probleme gibt es nur, wenn etwa Gäste aus Hessen kommen, wo ganz andere Regelungen gelten. »Wenn sie nicht die geforderten Unterlagen dabei haben, müssen wir sie wegschicken, so leid uns das auch tut. Aber in diesem Fall verzichten wir lieber auf den Umsatz, als dass wir Strafe zahlen müssen«, sagt Elke Stapf. Schwierig werde es, wenn 2G plus komme. Dann sei das kaum noch zu händeln.

Efstathios Papadopoulos, Griechisches Restaurant Filoxenia, Kleinwallstadt: Efstathios Papadopoulos hat keine Angst um die Zukunft seines Geschäfts, aber dass er keine Planungssicherheit hat, stört ihn gewaltig. Er stellt fest, dass viele seiner Gäste Angst haben, ein Restaurant aufzusuchen. Zahlreiche Tischreservierungen wurden wieder storniert.

Viele Menschen seien vorsichtiger geworden, wollen nicht mehr ausgehen, Kontakte vermeiden. Den Leuten sei versprochen worden: »Lasst euch impfen und ihr seid frei!« Jetzt brauche es nicht nur zwei Impfungen, jetzt werde auch eine dritte oder vierte notwendig.

Unternehmen haben Weihnachtsfeiern geplant, Plätze für Silvester reserviert. Bisher wurden wenige storniert. Doch es sei unsicher, ob alles bei den sich ständig ändernden Auflagen durchgeführt werden könne. Er persönlich glaube nicht, dass es nochmals zu einem Lockdown in der Gastronomie kommen werde. In ein Fußballstadion gehen Tausende und das sei für die Verantwortlichen in Ordnung. Und hier bei 20 Leuten gebe es die strengen Vorschriften, so Papadopoulos.

Auch er möchte keine Strafen zahlen. Impfnachweise werden kontrolliert und mit dem Personalausweis abgeglichen. »Unsere Bedienungen sind geimpft und machen zusätzlich einen Selbsttest. Wir wollen keine Kunden wegschicken. Wir kämpfen weiter!«

Christel Ney