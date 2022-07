Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gastro-Eck soll legalisiert werden

Stadtrat: Mehrheit plädiert für Änderung des Bebauungsplans im Bereich Mainufer am Wörther Tannenturm

Wörth a.Main 22.07.2022 - 18:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Änderung des Bebauungsplans soll am Tannenturm auch künftig gastronomische Angebote ermöglichen. Foto: H. J. Freichel

Ein weiterer Antrag, das Gelände der Schlosswiesen in ähnliche Überlegungen mit einzubeziehen, wurde hingegen mit 9:7 Stimmen abgelehnt.

Bürgermeister Andreas Fath-Halbig (FW) erklärte, seit Beginn der Corona-Pandemie bestehe eine erhöhte Nachfrage im Bereich des Tannenturms im Sommer nach temporären gastronomischen Angeboten. Dies sei bislang von der Stadt durch Überlassung der Freiflächen und vom Landratsamt durch eine großzügige Handhabung der bau- und gaststättenrechtlichen Vorschriften unterstützt worden. Dies könne aber nicht auf Dauer erfolgen.

Planänderung erforderlich

Das Landratsamt hat darauf hingewiesen, dass im Bebauungsplan der betreffende Bereich als öffentliche Grünfläche und Überschwemmungsgebiet ausgewiesen sei. Soll Gastronomie dort beibehalten werden, müsse der Plan entsprechend geändert werden.

Das Thema war im Bauausschuss vorberaten worden. Der wollte geklärt wissen, ob es möglich ist, gelegentlich kleinere Verkaufsstände zuzulassen, ohne dass es zu einer aufwendigen Änderung des Bebauungsplans mit Kosten von etwa 8000 Euro kommen müsse. Dies wurde verneint. Die sei nur bei einer gelegentlichen Nutzung mit kulturellen Veranstaltungen möglich, hieß es.

Um das Gastro-Eck mit Gastronomen im Main-Ländle dauerhaft gewerblich zu ermöglichen, müssen die dafür geltenden gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Gaststättengesetz, Baurecht, Natur- und Immissionsschutz, Wasserrecht und Lebensmittelüberwachung erfüllt werden. Für Letztere müssen Anschlüsse an Wasser und Kanal sowie das Vorhandensein einer Personaltoilette nachgewiesen werden. Wird in diesem Bereich kein Alkohol ausgeschenkt, gibt es keine Beurteilung nach Gaststättenrecht. Wenn ja, muss entsprechend der Platzkapazität eine gewisse Anzahl an Gästetoiletten für Damen und Herren nachgewiesen werden.

Nur mobile Stände zulässig

Da die Fläche im Überschwemmungsgebiet liege, sind nur mobile Ausstattungsgegenstände zulässig. Immer verlangt werde in diesem Fall ein Schallschutzgutachten, mit dem die Belastung der Anwohner auch mit den bereits vorhandenen Lärmquellen simuliert wird. Für den Naturschutz ist entscheidend, ob die Fläche befestigt und dauerhaft oder temporär genutzt wird. Keine Einwände gibt es, wenn die Fläche unbefestigt bleibt und die Nutzung nicht dauerhaft erfolgt. Im anderen Fall finden die Vorgaben der bayerischen Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft Anwendung.

Die Änderung des Bebauungsplans muss im normalen Verfahren mit Beteiligung der Bürger, Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgen. Mit einem positiven Entscheid kann das Genehmigungsverfahren für das Gastro-Eck beginnen.

HANS-JÜRGEN FREICHEL