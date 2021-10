Gasthaus Zum Adler in Großwallstadt eingerüstet

Restaurierung in vollem Gange

Großwallstadt 29.10.2021

Die Restaurierungsarbeiten im Gasthaus "Zum Adler" in Großwallstadt sind in vollem Gange. In der letzten Woche wurde das Gasthaus eingerüstet. Im Mai 2022 soll Eröffnung sein.

Die beiden haben das Anwesen Mitte 2020 gekauft und sanieren es derzeit aufwendig. Vorheriger Besitzer war Gerd Hartlaub, der den Familienbetrieb in der dritten Generation geführt hatte. Seit fünf Jahren waren die Gaststätte und die darin betriebene Bäckerei geschlossen. Das Ehepaar Giegerich will den »Adler« nun als Gastwirtschaft in fränkisch-ungarischem Stil aus dem »Dornröschenschlaf« erwachen lassen. Das Gasthaus soll auch Anlaufpunkt werden, unter anderem für Frühschoppen nach den Gottesdiensten, nach Prozessionen oder bei der Kerb. Ganz neu ist für die Giegerichs die Gastronomie nicht. Bereits seit 2005 betreiben sie einmal im Jahr eine Häckerwirtschaft, in der ungarische Weine angeboten werden.

Laut Leo Markert vom Heimat und Verkehrsverein ist der »Adler« das zweitälteste Gasthaus im Ort. Nur der »Ochsen« auf der Straße direkt gegenüber ist ein Jahr älter. Erstmals wurde der Adler 1596 urkundlich erwähnt. Im Erker ist sogar das Datum »1588« eingemeißelt. Weil das Haus unter Denkmalschutz steht, mussten alle Arbeiten mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. Im Obergeschoss, wo früher ein 120 Quadratmeter großer Saal war, entstehen fünf moderne Fremdenzimmer. Giegerich schätzt die Kosten für den Kauf und die Renovierungsarbeiten auf rund eine Million Euro. Ihren Wein beziehen die Giegerichs aus ihrem eigenen Weinberg in Villány in Ungarn. Aus dem Zapfhahn kommt künftig Bier von einer Brauerei aus Rosenheim. Eröffnet werden soll im Mai 2022. Dann wird Großwallstadt mit dem »Adler« wieder ein Traditionsgasthaus haben.

Martin Roos