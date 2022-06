Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gas-Abschlag viermal so teuer: Wie die Energiekrise den Kreis Miltenberg trifft

Rentner legt Zahlen auf den Tisch

Miltenberg 14.06.2022 - 16:13 Uhr 5 Min.

Steigende Gaspreise: Die Energiekrise trifft auch Rentner Ismail Kocaayan aus Erlenbach.

Den Abschlag, den Kocaayan künftig für Gas zahlen soll, liegt bei 435 Euro im Monat. »Der Preis hat sich fast vervierfacht«, sagt Kocaayan. Im Vorjahr lag er noch bei 123 Euro. Er erhalte monatlich 1068,48 Euro Rente. Wovon sollte er da noch leben?

Kocaayan kündigte bei seinem bisherigen Anbieter, sein Sohn suchte nach billigeren Angeboten. Doch wirklich billige Angebote gibt es nicht mehr. Die Vergleichsplattform Verivox zum Beispiel spuckt als günstigsten Anbieter derzeit die Gasversorgung Unterfranken (Gasuf) aus. Die sonst so teure Grundversorgung ist günstiger als alle Tarife, zu denen andere Anbieter liefern. Für Kocaayan bedeutet der Wechsel zurück zur Gasuf, seinem alten Anbieter: Er muss jetzt 235 Euro im Monat für Gas zahlen. Das sind zwar 112 Euro im Monat mehr, fast das Doppelte, aber drunter findet er nichts mehr.

Die Energieversorger der Region spüren diese Trendwende. Früher verließen Kunden diese immer wieder, um bei billigeren Anbietern zuzuschlagen. Jetzt kommen sie zurück. Bei Christoph Keller, Geschäftsführer der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB), liegen täglich Anträge von Neukunden auf dem Tisch, sagt er. »Wir haben unsere Preise auch erhöht, aber in einem Rahmen«, sagt Keller. Auch der Energiezweckverband (EZV) der Städte Erlenbach, Wörth und Obernburg - reiner Stromanbieter - spürt die Rückkehr von Kunden. Denn die Preiserhöhungen betreffen auch den Strommarkt. EZV-Geschäftsführer Norbert Berres sagt: »Jetzt sucht man wieder Sicherheit und Beständigkeit.«

Doch die regionalen Versorger sind vor steigenden Preisen nicht gefeit. Weder Keller noch Berres können Entwarnung geben. Im Gegenteil. Gas- und Strompreise werden mit Sicherheit weiter steigen.

Christoph Keller beschreibt die Entwicklung beim Gaspreis so: Bei den Energiepreisen sei Deutschland zuletzt auf einer Welle der Glückseligkeit geschwommen. Das Vorjahr war sehr warm. Dadurch heizten die Menschen weniger, die Abschläge seien gesunken. Jetzt sei es kühler geworden, dazu steigen die Gaspreise. Mitte des Jahres 2021 zeigte der Trend erstmals deutlich nach oben. Zum Jahresende habe sich das zwar wieder etwas beruhigt, aber dann kam der Krieg in der Ukraine und brachte Preiserhöhungen von 200 bis 250 Prozent mit sich.

Ismail Kocaayan, der Erlenbacher Rentner, sagt: Die große Politik in Berlin müsse etwas dagegen unternehmen. Während die Bundesregierung nun Erwerbstätige entlastet, indem sie ihnen über ihre Arbeitgeber eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro auszahlt, gingen Rentner und Studenten leer aus. »Wo ist die Gleichberechtigung?«, fragt der 81-Jährige. »Da könnte man auch auf die Straße gehen: Ich wäre dabei.« Was ihn bewegt: »Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander, die muss man aber klein halten.«

Ismail Kocaayan geht es bei seinem Warnruf nicht nur um sich, er kommt noch über die Runden. Der Mann, der in seinem Berufsleben viele Jahre Betriebsrat bei der Glanzstoff - dem heutigen Industrie Center Obernburg (ICO) - war, sagt: »Viele Rentner haben Schwierigkeiten trotz der Erhöhung der Rente.« Ihn ärgert deshalb besonders, dass er auf seine Rentenerhöhung vertröstet wird: Politiker sagten, da gebe es doch bald 5,3 Prozent mehr. Ismail Kocaayan rechnet vor: »Das sind bei mir etwa 50 Euro mehr.«

Das fange die gestiegenen Gaspreise nicht auf. Und da höre es ja nicht auf. Die Kocaayans bezahlten etwa für ihren Einkaufskorb, der über Jahre hinweg etwa 50 Euro gekostet habe, heute zwischen 70 und 80 Euro.

Kommentar: Manche trifft's besonders hart Die Energiekrise trifft uns alle. Und zwar doppelt. Es steigen ja nicht nur Preise für Strom und Gas oder Sprit. Auch Firmen brauchen viel Energie, die Produktionskosten steigen. Am Ende werden so Lebensmittel, Waren oder der Besuch in der Gaststätte teurer. Wie kann man darauf reagieren? Die Abschläge für Gas, die jetzt zum Beispiel die Familie Kocaayan in Erlenbach zahlen sollte, sind noch kein Grund zur Panik. Aber eine Warnung: Auf steigende Kosten für die Lebenshaltung müssen sich alle einstellen. Wenn möglich, sollten wir dafür Geld zurücklegen und schauen, wo wir Energie sparen können. Einige werden die Ausgaben zähneknirschend wegstecken können. Manch anderen trifft's besonders hart. Wenn die Miete mitsamt Nebenkosten das monatliche Einkommen auffrisst, was bleibt dann noch zum Leben? Ein Umzug in günstigere Wohnungen ist auf dem Mietmarkt schwierig. Und ob Martinsläden und Sozialkaufhäuser das auffangen können, ist fraglich. Sie suchen Spender wie helfende Hände. Für die Politik ist das keine Überraschung: Schon lange heißt es, dass der Ausstieg aus fossilen Energien einen sozialen Ausgleich benötigt. Der Krieg in der Ukraine setzt das nun dringlich auf die Tagesordnung. Doch Tankrabatt und Energiepauschale sind ein breit gestreuter Versuch, der nicht unbedingt bei denen ankommt, die es brauchen. Es braucht andere Mittel. Wir müssen uns aber auch an die eigene Nase fassen: Uns war lange nicht nur beim Gas egal, woher es kommt und von wem wir uns abhängig machen. Hauptsache billig. Jetzt können wir froh sein über noch halbwegs moderate Preise der örtlichen Versorger. Als Kunden sollten wir uns fragen, ob uns das Regionale und Nachhaltige nicht generell mehr wert ist. Kevin Zahn

Der ehemalige Glanzstoff-Mitarbeiter ist mit seiner Warnung nicht alleine. Auch Christoph Keller von der EMB fordert von der Politik: »Wir müssen da eine Bremse reintreten, sonst wird das zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, wie wir sie uns jetzt noch nicht vorstellen können.« Zur möglichen Abschaltung russischer Gaslieferungen nach Europa sagt Keller deshalb: »Bitte nicht, das können wir nirgends kompensieren.« Er kritisiert zudem, dass die Entwicklung der Gaspreise auch viel mit Zockerei an der Börse zu tun habe.

Davon kann auch Stefan Baar, kaufmännischer Leiter der EZV, berichten. Er erklärt, dass es ganz unterschiedliche Strategien der Stromversorger am Markt gibt. Die einen setzen auf langfristige Einkäufe. Andere suchen kurzfristige Schnäppchen, die sie dann billig weiterverkaufen können. Nun gibt es aber kaum noch günstige Preise am Markt. Einige Anbieter haben wohl auch auf gut Glück Strom zu einem Preis verkauft, der gar nicht durch Einkäufe rückgedeckt war. Das führe nun dazu, dass diese Versorger entweder insolvent gehen, ihren Kunden unter fadenscheinigen Begründungen kündigen oder mit drastischen Preiserhöhungen aus dem Vertrag drängen, weil ihnen selbst die Kontingente fehlen und sie diese noch teurer nachkaufen müssten.

Was hilft in der Situation? Kurzfristig nur, Energie zu sparen, sagt Norbert Berres. Stefan Baar rät zudem dazu, dass sich Verbraucher Geld beiseite legen sollten für Nachzahlungen oder höhere Abschläge im folgenden Vertragsjahr, sofern sie das können. Christoph Keller ergänzt: »Es wird nicht ohne Verzicht gehen.« Er fordert Kommunen, Bund und Länder dazu auf, beim Energiesparen mit gutem Beispiel voranzugehen. Zum Beispiel indem sie Freibäder um ein, zwei Grad weniger heizen. Oder öffentliche Gebäude nachts nicht mit Scheinwerfern bestrahlen. »Vielleicht wäre es auch ein Zeichen, wenn nachts nur jede zweite Straßenlampe brennt.«

Ismail Kocaayan macht sich über Verzicht auch schon Gedanken. Wenn die Preise weiter steigen, gehe es auch nicht mehr anders. »Vielleicht müssen wir dann aus einem Verein austreten«, sagt er. »Oder ich kann nicht mehr so oft ins Schwimmbad.« Jetzt wartet er zunächst ab, was die Kündigung bei seinem bisherigen Anbieter noch mit sich bringt: Er soll nämlich den Gaszähler am Wechseltag ablesen. »Ich fürchte, da kommt noch eine Rechnung auf uns zu.«

Kevin Zahn

Stichwort: Grundversorgung Die Grundversorgung mit Strom und Gas stellen im Kreis Miltenberg die EMB, EZV und Gasversorgung Unterfranken sicher. Sie beliefern Verbraucher, die keinen weiteren Tarif abgeschlossen haben, mit Strom und Gas zu allgemeinen Preisen. Diese Grundversorgung erhalten etwa auch Verbraucher, die jetzt keine Tarife mehr finden. Wenden sie sich als Neukunden an die Versorger im Kreis, können und wollen EZV wie EMB ihnen aktuell nicht den gleichen Preis wie Bestandskunden machen. Das erklären die Firmen-Chefs Christoph Keller und Norbert Berres so: Für Neukunden müssen die Versorger Strom oder Gas zu teuren Marktpreisen nachkaufen, während sie für Bestandskunden längst ausreichende Kontingente zu günstigeren Preisen gekauft hatten. EMB-Chef Keller sagt: "Unsere langjährigen Kunden haben ja auch die Zeit mitgemacht, in der wir teurer waren als die Konkurrenz." EZV-Chef Berres versichert: "Wir ziehen deshalb aber keinen über den Tisch." Beide Grundversorger bemühten sich um faire Preise.