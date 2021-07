Gartenserie Teil 4: Zu Besuch in einem Amorbacher Biogarten

Es geht auch ohne Chemie - Bei Karin und Martin Wörner in Amorbach wird selbst angebaut, geerntet und in der Küche verarbeitet

Karin und Martin Wörner im Pavillon unter den Feuertanz-Rosen. An vielen Ecken sind Dekoteile gekonnt in Szene gesetzt und alltäglichen Dingen wurde nachhaltig ein zweites Leben geschenkt. Ein großer Teil des Gartens spielt sich im Gemüsegarten mit sieben Beeten ab: 20 Sorten wachsen hier heran - alles selbst angelegt und ohne Chemie gepflegt. So hat Ehepaar Wörner im Biogarten nach und nach leckeres zu ernten und kann die Lebensmittel direkt in der Küche weiterverarbeiten und auf dem Teller genießen.

Nach dem Hauskauf und Umbau im Jahr 2002 war vier Jahre später der Garten an der Reihe. Von ansteigendem Wiesengrundstück mit Nutzgarten zum Gartenparadies: "Wir haben alles verändert", verrät Martin Wörner (57). Grundideen waren vorhanden und entwickelten sich durch Inspirationen aus Zeitschriften und Gartenreisen weiter. Familienurlaube wurden mit Gartenbesichtigungen verbunden - Parks und Privatgärten werden hierfür geöffnet. So lernten sie die Gartenkulturen von England, Holland und Belgien kennen. "Das waren Anregungen für unseren Garten", erzählt Karin Wörner (56). Ideen wurden besprochen und bis zur Realisierung durchdacht. Beim Anlegen hat das Ehepaar auf Gestaltungstricks zurückgegriffen. Hierzu gehören unter anderem Blickachse, der goldene Schnitt und Raumaufteilung. Diese Prinzipien lenken den Blick des Betrachters und lösen im Unterbewusstsein Harmonie, Ruhe und Neugier aus. Die Blickachse findet immer einen Endpunkt, beim goldenen Schnitt stehen Elemente in einem bestimmtem Verhältnis zueinander und wirken stimmig. "Die Raumaufteilung ist dafür da, dass man Überraschungseffekte hat", verrät Karin Wörner. So sind einzelne Bereiche eingerahmt, stehen für sich aber agieren als Ensemble.

Vor und neben dem Haus sind Beete bepflanzt, die für Farbe sorgen. Weitere Beete bieten Naschobst, das gerne geerntet wird. Der Charme des 20er-Jahre Hauses mit den grünen Fensterläden findet sich im Garten wieder. Hinter dem Haus lässt der Blick auf die grüne Oase nicht vermuten, welche Weite tatsächlich dahinter steckt. 70 Kübelpflanzen, verschiedene Rosenarten, Stauden, Obstbäume, Klematis, Seidelbast, Mini-Kiwis, Knollenbegonie und Pfeifenwinde sind nur ein Teil der überall verteilten Pflanzenpracht. Auch an den Sandsteinmauern und auf dem Hüttendach fühlen sich Pflanzen heimisch. "Es blüht eigentlich das ganze Jahr", so die 56-Jährige.

Man sät etwas und sieht wie es aufgeht, erntet es und hat es dann auf dem Teller

Im großen Gemüsegarten mit sieben Beeten wachsen 20 Sorten heran - alles selbst angebaut und biologisch. Von Tomaten, Brokkoli, Blumen- und Rosenkohl, Bohnen, Zucchini, Paprika, Lauch, Sellerie bis hin zu Salat und Fenchel entsteht eine vielfältige Mischung. Auch die Kräuterspirale bietet reichlich Möglichkeiten das Essen zu verfeinern. Karin Wörner verarbeitet die selbst gezogenen Lebensmittel gerne in der Küche: "Man sät etwas und sieht wie es aufgeht, erntet es und hat es dann auf dem Teller". Aber auch Tiere fühlen sich bei Pflanzen und Kräutern wie im Schlaraffenland.

Die Gartenarbeit wird sich geteilt: Er kümmert sich um die groben Arbeiten wie pflastern, mähen und Kompost. Sie übernimmt den Gemüsegarten und den Formschnitt. Im Garten wird nur auf biologische Hilfsmittel zurückgegriffen und auch auf Nachhaltigkeit geachtet. So dient eine Holzleiter als Rankhilfe und wird gleichzeitig zur natürlichen Deko. Krüge, Schuhe und ein altes Fahrrad wurden bepflanzt. Stein, Ton- und Zinkelemente wie Zäune, Pavillon und Sitzmöglichkeiten schaffen einen harmonischen Einklang. Ableger werden selbst gezogen und Kompost findet im Garten zum Düngen wieder seinen Einsatz.

Im Sommer verweilen Wörners gerne im Pavillon unter den roten Flammentanz-Rosen. Gerne auch mal mit "Tea and Scones" wie in England. Sie schätzen den Garten, die Natur und den Prozess des Wachsens. "Das bewusste Wahrnehmen erdet einen", so der 57-Jährige. Das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern: Die Fahrradhütte im vorderen Gartenbereich wird im Stil der 20er-Jahre erneuert.

Christin Reiter

Lesertipp: Biogärtnern leicht gemacht Karin und Martin Wörner haben ein paar Tipps parat, worauf beim Biogärtnern geachtet werden sollte: 1. Beim Kauf gezielt robuste Sorten erfragen und auswählen. 2. Abstände sind wichtig: Das Gemüse braucht Platz und sollte nicht zu eng gesetzt werden. 3. Gezielt und ausreichend wässern. 4. Zur Unkrautbekämpfung die Erde mit Mulch und Grasschnitt abdecken. 5. Eine gute Erntehygiene ist wichtig: Wenn Schädlinge oder Krankheiten auftreten, direkt behandeln oder entfernen, damit es sich im Beet nicht weiter verbreitet. Schädlinge bekämpft Karin Wörner per Hand und Pinsel. 6. Beim Düngen sollte auf organischen Dünger geachtet werden. Wörners Tipp: Düngen mit eigenem Kompost und Spänen. tin