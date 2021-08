Garten in Eschau mit bunten Akzenten und Skulpturen

Roswitha Martin genießt bei meditativen Rundgängen ihr blühendes Paradies mit selbst gestalteten Kunstwerken

Eschau 03.08.2021 - 10:57 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Durch das bewachsene Gartentor gelangt man in Roswitha Martins Garten. Schon hier fallen Liebe zum Detail und Kreativität auf. Durch das grüne Tor kommt man in den gepflegten Bauerngarten der Eschauerin. Schon am Anfang wird man von farbigen Pflanzen und Figuren begrüßt und kann bereits einen ersten Blick auf das Grundstück erhaschen. Roswitha Martin im heimischen Garten neben ihrem ersten Werk: "Der offene-ehrliche Mensch". Diese Statue besteht aus sechs Skulpturen und war der Startschuss für ihren Skulpturengarten. Im Hintergrund sind weitere Werke zu entdecken.

»Am schönsten ist mein Garten im Frühling«, erzählt die Eschauerin und beschreibt das rot-gelbe Tulpenmeer. »Im Sommer blüht weniger, dann wirken die Skulpturen stärker«, verrät sie. Vom Wintergarten aus durch die Fenster oder von einem der Sitzmöglichkeiten im Freien hat sie einen guten Blick auf ihr buntes Paradies. Bäume, Sträucher, Glockenblumen, Rosen und weitere Blumen sind gepflanzt. Die Grünfläche vor dem Haus war schon immer angelegt, vor zwei Jahren jedoch verwandelte sie sich in einen Skulpturengarten.

Atelier im Wintergarten

Alle Werke, die in den vergangenen zwei Jahren einzogen, sind von der 70-Jährigen selbst ausgedacht und erschaffen. Im Wintergarten hat sie ihr kleines Atelier, indem sie ihrer Kreativität und den Ideen freien Lauf lässt. Die kreative Arbeit schafft für Roswitha Martin einen Ausgleich und lässt sie Kraft schöpfen.

»Vor drei Jahren ging es mir gesundheitlich sehr schlecht«, erzählt sie. In dieser Zeit fasste sie den Entschluss, mit ihrem Projekt zu beginnen: »Ab einem gewissen Alter schreiben Menschen Bücher, andere drehen Filme - ich verarbeite mein Leben in Skulpturen.« Sie fuhr zu Betonkünstler Sven Backstein um sich dort mit genügend Infos und Material einzudecken.

Jedes Detail ist durchdacht, ein roter Faden zieht sich durch ihre Arbeiten. Bisher sind es 41 Einzelfiguren, die insgesamt 30 Werke bilden. Geplant sind rund 60 Skulpturen. Für jede ist bereits ein fester Platz vorgesehen. Eines haben die Werke gemeinsam - sie entstehen unter dem Oberthema »Die Vielfalt der Menschen«.

Vielfalt der Menschen

Mit ihren Kunstwerken drückt Roswitha Martin die Vielfalt der Menschen aus, die ihr in ihrem Leben begegnet sind - egal, ob es positive oder negative Begegnungen waren. So gehören der Rosenkavalier, die diebische Elster, der gute Engel, der Äschjer Maulaff, die zwei schnatternden Gänse, das Blumenmädchen, der Heilige und der Scheinheilige zur großen Sammlung dazu. »Der offene, ehrliche Mensch« - so heißt die Figur, mit der alles begann. Eine Skulptur, die sich aus sechs einzelnen Figuren zusammenstellt. Auch auf Nachhaltigkeit wird geachtet: »Bei mir wird alles wiederverwendet und dem Alten neues Leben gegeben«, so Martin.

Die Eschauerin verrät bei einem meditativen Rundgang den Hintergrund zu jeder ihrer 30 Skulpturen. So soll der Betrachter »Hinschauen - Nachdenken - Nachspüren«. Wer die Skulpturen genauer betrachtet und gut zuhört, entdeckt die kleinen Details, die erst durch genaue Beobachtung sichtbar werden. An der letzten Station angekommen, beendet Roswitha Martin die Führung mit den Worten: »Wenn Sie sich ehrlich im Spiegel anschauen (...) werden Sie sich in einigen meiner Skulpturen wiederfinden.«

Die kunterbunten Skulpturen peppen nicht nur den Garten auf und sind schön anzusehen, sondern gehören zu einem persönlichen Projekt mit Tiefgang, an dem die Eschauerin im kommenden Jahr durch eine Vernissage und meditativen Führungen auch andere Menschen teilhaben lassen möchte. Das Erschaffen des meditative Skulpturengartens bereitet ihr Spaß und Freude. Roswitha Martin genießt ihre künstlerische Oase: »Ich möchte das Blühende im Auge haben und das Leben spüren«, erzählt sie.

Kommende Woche im Teil 6 geht es zu Willi und Helga Grimm nach Kirchzell.

bWeitere Fotos von Roswitha Martins Skulpturengarten auf https://www.main-echo.de

Christin Reiter

Lesertipp: Entstehung von Skulpturen Es beginnt mit einem Gedanken, den Martin ein paar Tage wirken lässt: "Dann habe ich die Figur ganz genau im Kopf", verrät sie. Wenn sie eine Statue gedanklich vor sich hat, beginnt die praktische Arbeit. Modelliert wird mit Hasendraht und so nimmt die Statue erste Gestalt an. Füllung und Zement kommen hinzu und es wird abgeschliffen. So beginnt der Aufbau der einzelnen Figur. Der Zementrohling wird auf diese Weise immer weiter aufgebaut und abgeschliffen. 14 Tage lang braucht das Antrocknen - dann geht es in die weitere Arbeitsphase mit abschleifen, grundieren und malen. Hier passiert die Feinarbeit und die Figur bekommt ihre individuellen Details und Charakterzüge. Insgesamt 40 Tage brauchen die Zementskulpturen um richtig auszutrocknen. tin