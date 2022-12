Garten im Herbst: Frühblüher pflanzen

Freude für Menschen und erste Nahrungsquelle für Hummeln und Bienen nach dem Winter

Miltenberg 01.12.2022

Eine Mauerbiene auf Nahrungssuche steuert eine Traubenhyanzinthe an.

Über die ersten bunten Blumen nach dem Winter freuen wir Menschen uns besonders. Noch größer ist die Freude bei einigen Insekten wie Hummeln, Mauer- und Sandbienen, die teils bereits ab Februar/März unterwegs sind. Die Frühblüher sind die wichtigste Nahrungsquelle im neuen Jahr.

Blumenzwiebeln brauchen Frost

Der BUND Naturschutz in Bayern appelliert daher an Gartenbesitzer, jetzt Frühblüher zu pflanzen. »Blumenzwiebeln brauchen den Frost, um im nächsten Frühjahr auszutreiben. Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt, sie in die Erde zu bringen«, erklärt Matthias Staab, stellvertretender Vorsitzender aus der BN Kreisgruppe Miltenberg. »Dabei sollte man auf zwei Dinge besonders achten. Zum einen die Pflanztiefe: Blumenzwiebeln müssen doppelt so tief gesetzt werden, wie sie hoch sind. Zum anderen die Drainage: Wenn der Boden nicht durchlässig ist, muss unter die Zwiebeln Sand oder kleine Kieselsteine gegeben werden. Beachtet man dies, treiben die Pflanzen im zeitigen Frühjahr aus und Hummel & Co. freuen sich über die Nahrung.«

Bienenfreundliche Zwiebelblumen sind beispielsweise Schneeglöckchen, Krokusse, Winterlinge, Blausterne, Milchsterne, Märzenbecher und Traubenhyazinthe. Auch unter den Stauden und Gehölzen gibt es welche, die sehr früh blühen und unseren Wildbienen reichlich Nektar und Pollen bieten, wie etwa Nieswurz, Kornelkirsche oder Salweide.

Auch natürliche Frühblüher können im eigenen Garten gefördert werden. »Einfach wilde Ecken im Garten mit Rohboden schaffen, auf dem Huflattich schon ab Februar blüht und eine beliebte Nektarquelle für unsere Wildbienen ist«, so Matthias Staab.

Hummel-Hotline ab 20. März

Kurz nachdem sich die ersten Hummeln an den Blüten zu schaffen machen, startet am 20. März auch wieder die Hummel-Hotline des Bunds Naturschutz. Mitmachen ist einfach: Über WhatsApp können Fotos von Hummeln mit Postleitzahl und Funddatum an die 0151-18460163 geschickt werden. Das Expertenteam des IfBI (Institut für Biodiversitätsinformation) bestimmt umgehend die jeweilige Hummelart und sendet eine Antwort zurück. Vergangenes Jahr wurden dem BN von 1200 Hummelfreunden über 3200 Bilder geschickt.

