Gardemädchen im Kreis Miltenberg wollen endlich wieder tanzen

Hintergrund: Stimmen aus den Gardegruppen in den Faschingsvereinen im Landkreis

Beim TTC Trennfurt will man laut der Vorsitzenden Marion Deckert angesichts der wieder sehr hohen und weiter steigenden Zahlen noch abzuwarten und überlegen wie es weitergeht. Auch die Aktiven sind mittlerweile genervt vom Hin und Her. Ein paar Wochen Training, dann ist erst mal wieder Schluss. Deshalb verliert das eine oder andere Gardemädel mittlerweile die Lust. Außerdem werden seit zwei Jahren die gleichen Tänze gestellt und geprobt, ohne die Möglichkeit aufzutreten. Das wird den Mädels und den Trainerinnen langsam auch langweilig. Nachdem die Faschingssitzungen wieder abgesagt wurden, ist jetzt im Mai im Freien am Vereinsheim eine Türken-Ramba-Zamba-Veranstaltung geplant, damit die Mädels und auch die Büttenredner, Sängerinnen und das Männerballett endlich mal wieder auftreten können.

Auch bei den Gardemädchen in Roßbach geht nichts. Trainiert wird beim RFV seit Wochen schon nicht mehr. Schriftführerin Marion Heininger betont, dass es beim RFV niemandem Spaß macht, sich dauernd mit den neuen Regelungen zu beschäftigen. Außerdem sind auch einige Mädels noch nicht geimpft und es wäre unfair diese auszuschließen. Es ist ein Gemeinschaftssport und so sollte er auch gelebt werden. Die Mädels sehr traurig, dass sie schon wieder keinen Fasching feiern können und nicht auf der Bühne stehen dürfen. Aber die Gesundheit geht absolut vor, sagt Heininger. Die kleinen Mädchen machen schon daheim mit ihren Mamas Gardetraining, da ihnen das Tanzen fehlt. Dann wird im Wohnzimmer die Couch auf die Seite geschoben, die Musik angemacht und los geht`s. In Roßbach haben sich Mädels und Trainerinnen nun auch ein Motto gegeben. "Durchhalten bis wir wieder starten dürfen"

Beim KCV Kleinwallstadt sind alle ganz entspannt, sagt die Vorsitzende Regina Stock. Ein Teil der Kinder- und Jugendgruppen hatten im September das Tanztraining aufgenommen. Aufgrund der gestiegenen Coronazahlen wurde der Trainingsbetrieb Ende November aber wieder eingestellt. Leider sind wieder alle Faschingsveranstaltungen abgesagt worden. Man zieht beim KCV in Betracht, einen bunten Abend zu veranstalten, sofern sich die Lage bis zum Frühsommer entspannt. Sollte sich die pandemische Lage bereits vorher beruhigen will man am Rosenmontag das Rathaus zu stürmen.

In Niedernberg beim NCV herrscht ein ähnliches Bild. Im Oktober 2021 fand noch ein Trainingslager der Kinder und Jugendgarde statt bevor wieder alles dicht war. "Die Mädels sind logischerweise frustriert und es wird immer schwieriger alle bei Laune zu halten", sagt Jugendleiterin Tanja Heimbach. An Weihnachten wurde unter strengen Corona-Regeln noch eine Plätzchen-Aktion durchgeführt. "Nochmal eine Runde Karussell umsonst darf es jedoch nicht mehr geben", sagt die Jugendleiterin.

Auch bei den Akteuren des Bunten Abends in Rück-Schippach herrscht Frust und Tristes. Trainerin Katja Roth erzählt, dass zwei Wochen hin und her diskutiert wurde, ob der Bunte Abend geplant werden soll oder nicht. Die Abstimmung endete schließlich mit Ja. Daraufhin haben die Trainerinnen innerhalb weniger Tage Musik geschnitten und Tänze choreografiert. "Die Mädels und Jungs haben drei Wochen lang trainiert und es hat allen echt gut getan", sagt Roth. "Dieses Gefühl einmal wieder auf etwas hinzuarbeiten und sich auf etwas freuen zu können". Kurz darauf kamen aber schon die ersten Einschränkungen bezüglich der Hallennutzung und ein paar Tage später die Absage. "Und dieses Gefühl war dann echt zum Kotzen".

Beim Röllfelder Carneval Club (RCC) findet Training immer nach den aktuell gültigen Corona Bestimmungen statt, berichtet der Vorsitzende Thomas Schmid. Da das Tanzen das Hobby vieler Kinder ist, sollte es auch wenn ohne Fasching als Freizeitgestaltung weiterhin stattfinden, damit die sportliche Betätigung, der Gruppenzusammenhalt und das Freunde treffen nicht leidet. Um die Kinder bei Laune zu halten und die Zeit bis Mai zu überbrücken, werden auch mal Spiele gespielt oder ein Weihnachtstanz einstudiert. Am 6. und 7. Mai hat der RCC eine Ersatzveranstaltung unter den Namen "Sandhasen Remmidemmi" für die Faschingssitzungen, in der Jakob- Hemmelrath-Halle geplant. ro