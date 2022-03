Ganzheitliches Lernen in der Natur

Hintergrund: Leitgedanken und Waldkindergärten im Landkreis Miltenberg

Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, einen sorgsamen Umgang mit sich selbst, als auch mit anderen und der Natur zu üben. Liebe und Respekt vor der Natur sind die Grundvoraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang. Jedes Kind wird als vollwertige Persönlichkeit gesehen, das respektiert, geachtet und wertgeschätzt wird. Jedes Kind soll sich geliebt, willkommen und angenommen fühlen, soziale Kompetenzen in der Naturgruppe entwickeln, Gemeinschaft erfahren und den Aufbau von eigener Stärke und Selbstvertrauen erleben. Grundvoraussetzung dafür, dass ein Naturkindergarten die familiäre Erziehung in geeigneter Weise unterstützt und ergänzt ist die Freiwilligkeit aller am Naturkindergarten Beteiligter. Zuerst sollen sich die Kinder wohlfühlen. Aber auch die Eltern sollen eine vertraute Anlaufstelle vorfinden und die Betreuung ihrer Kinder befürworten und unterstützen. Die Kinder werden in ihren Lebenssituationen, ihrer Entwicklung und ihren Bedürfnissen individuell wahrgenommen, und bedingungslose Akzeptanz und Wertschätzung geboten.

Waldkindergärten als eigenständige Einrichtung:

Waldkindergarten Erdflöhe e.V. in Klingenberg-Röllfeld (Träger: privat/Verein)

Waldkindergarten "Waldkitz" in Elsenfeld (Träger: Kommune)

Waldgruppen organisatorisch angegliedert an eine Kindertageseinrichtung:

Waldgruppe des "Haus für Kinder" in Sulzbach

Waldgruppe des Kindergartens St. Cyriakus in Niedernberg

Waldgruppe der Kita "Altstadt" in Obernburg

Sowohl die Waldkindergärten als auch die Waldgruppen können in der Regel von 20 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt besucht werden.

Neben dem Naturkindergarten in Mönchberg ist aktuell ein weiterer Waldkindergarten in Amorbach durch den Verein "WaldläuferOdenWald e.V." in Planung (Quelle: Landratsamt Miltenberg)