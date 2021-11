Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gänsehaut und Becherklopfen beim Musikverein Obernburg

Konzert: Bläserkids, Jugendblasorchester und Blasorchester des Obernburger Musikvereins begeistern 200 Zuhörer in der Stadthalle

Obernburg 14.11.2021 - 18:35 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Jugendblasorchester des Obernburger Musikvereins bescherte den Zuhörern nicht nur wohlige Gänsehautmomente, sondern begeisterte auch mit einer rhythmischen Bechereinlage während des Stückes "Cups".

In fast vollkommen neuer Besetzung präsentierten sich die Bläserkids unter Leitung von Reiner Hanten. Sieben der neun jungen Bläser sind erst vor Kurzem dazu gekommen. Die Jungs und Mädchen brillierten bei gleich vier Stücken samt Zugabe mit konzentriertem und harmonischem Spiel und heizten den Zuhörer ordentlich ein. Gänsehaut bescherte das Jugendblasorchester mit Dirigentin Julia Hofmann während »Skyfall« von Adele Adkins. Der Nachwuchs zog das Publikum auch mit seiner rhythmischen Bechereinlage, bei dem zum Schluss das ganze Orchester mit Bechern auf Tische klopfte, in den Bann. Zünftig, zackig, lautstark und mitreißend legte das Blasorchester unter Leitung von Reiner Hanten mit der Polka »Lust auf Blasmusik« von Roland Kohler los und gönnte den Zuhörern keine Verschnaufpause bei »Monumentum« von Martin Scharnagl. Herabprasselnde Staccati und herausprustende Trompeten gipfelten in einem punktgenauen und lauten Endakkord. /Foto:

jel Lässig