FWG Mömlingen: »Bewährtes erhalten, Gutes erweitern«

Parteiunabhängige Gruppe wird 50 Jahre alt - Ehrenabend am Samstag

Ein Mann der ersten Stunde. Karl Ball, der erste Bürgermeister der FWG von Mömlingen. Am Wochenende feiert die Freie Wählergemeinschaft Mömlingen (FWG) ihr 50-jähriges Bestehen.

1971 stellte sich der amtierende parteilose Bürgermeister Karl Ball, der bereits auf Kreisebene bei den Freien Wählern sehr aktiv war, der erneuten Kandidatur. Die damaligen CSU-Gemeinderäte Otto Muth und Stefan Hohm, denen das liberale Gedankengut sehr nahe stand, gründeten zusammen mit Leonard Bräutigam und Otto Vogel eine damals noch lose Gruppierung. Die Freie Wählergemeinschaft war geboren.

Erfolgreicher Start

Bei den anstehenden Wahlen konnte man gleich mit vier Kandidaten in den Gemeinderat einziehen. In dieser Legislaturperiode stand der Bürgermeister der FWG einer Mehrheitsfraktion der CSU und zwei weiteren Parteien gegenüber. In dieser Zeit wurden das Schwimmbad und die Kulturhalle gebaut.

Die Wahl 1978 brauchte einige Veränderungen, denn Bürgermeister Karl Ball ging in den Ruhestand. FWG-Bürgermeisterkandidat Josef Hohm, damals Zweiter Bürgermeister verfehlte knapp sein Ziel. 1989 organisierte sich die Gruppe der Freien Wähler zum Verein. Den Vorstand bildeten Siegfried Specht, Adolf Stingl und Rudolf Babilon.

Bei den im folgenden Jahr anstehenden Wahlen scheiterte Bürgermeisterkandidat Edwin Lieb mit 35,8 Prozent. Trotzdem zogen fünf FWG-Mitglieder in den Gemeinderat ein. Ein schwerer Schlag war als Fraktionsvorsitzenden Adolf Stingl eines der aktivsten Mitglieder im Alter von 52 Jahren verstarb. Bei der Wahl 1996 zeigte sich die Dynamik der jungen Truppe. Bürgermeisterkandidat Edwin Lieb setzte sich gegen den amtierenden Bürgermeister Rudi Göhler durch. Die Fraktion wuchs um ein Mandat auf sechs Gemeinderäte an.

Waren 1996 und 2002 zwei Frauen im Gremium tätig, sind es heute insgesamt acht Frauen, vier davon in der FWG.

FWG-Bürgermeister im Amt

In der zweiten Amtsperiode von Edwin Lieb stellte die FWG mit Günther Frieß auch den Dritten Bürgermeister. Bis heute begleitet die FWG dieses Amt. Zu erwähnen ist auch Klemens Muth, der in der Amtszeit Edwin Liebs Zweiter Bürgermeister war und insgesamt 30 Jahre für die FWG im Gemeinderat aktiv war.

Mit heute 41 Mitgliedern und einem Durchschnittsalter von 58 Jahren, 24 Männern und 17 Frauen sieht sich die FWG Mömlingen heute als gut durchmischten Verein. Sie steht nach wie vor für eine Freie Wählergemeinschaft, bei der niemand sagt, was man tun muss, jeder sagen und denken darf, was er möchte. Die Maxime lauten: »Bewährtes erhalten, Gutes erweitern und bei der Gestaltung der Zukunft den Blick für Machbares behalten«.

Weitere Infos im Internet unter https://www.fwg-moemlingen.de

