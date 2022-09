Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

FW wollen mit Thomas Zöller das Landtags-Direktmandat erobern

Duell der Bürgermeister zeichnet sich ab

Miltenberg 07.09.2022 - 10:36 Uhr 2 Min.

Martin Stock & Thomas Zöller

Die CSU-Führung will mit dem Sulzbacher Bürgermeister Martin Stock (41) ins Rennen gehen. Die Wahl verspricht Spannung, da der langjährige Landtagsabgeordnete Berthold Rüth (CSU) nicht mehr antritt.

Der Vorstand der FW-Kreisvereinigung Miltenberg hat Zöller laut Pressetext einstimmig vorgeschlagen.

"Nach 14 Jahren als Mönchberger Rathauschef soll Thomas Zöller das Freie Wähler-Sprachrohr in München werden", heißt es im Pressetext. Zöller ist verheiratet, hat zwei Töchter und ist gelernter Industriemechaniker mit späterer Weiterbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker. "Seit 2002 sind es die Sorgen, Nöte und Anliegen unserer Landkreisbürger, die für mich erst als Gemeinderat und jetzt als Bürgermeister, Kreisrat und Bezirksrat an erster Stelle stehen", wird er zitiert. Zöller verweist auf sein "überregionales Engagement bis hinein in den Landesvorstand der Freien Wähler Bayern". Und weiter: "Diesen Stil möchte ich als Vertreter im Landtag fortsetzen: Probleme vor Ort aufspüren, Lösungen finden und dann umsetzen."

Der FW-Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Thomas Zöller (Mönchberg), den Stellvertretern Jessica Klug (Obernburg), Bernd Schötterl (Amorbach), Alexandra Frieß (Eschau), Peter Reinhard (Niedernberg), Schatzmeister Simon Schusser und Schriftführer Andreas Fath-Halbig (Wörth). Jessica Klug wird Wahlkoordination.

Bei der Kandidatenfindung für den Bezirkstag sei sich der Vorstand ebenfalls schnell einig geworden: Antreten soll Katharina Hotz (42), Vorsitzende des FWG-Ortsverbandes Mömlingen, wo sie auch Dritte Bürgermeisterin ist. Die Augenoptikerin ist verheiratet, hat zwei Kinder und wirkt seit 2014 im Mömlinger Gemeinderat. Hotz: "Die zentralen Aufgaben des Bezirks gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Aus meinem Umfeld hier in unserem Landkreis sind mir einige Beispiele bekannt, bei denen wir unbürokratischere Lösungen brauchen. Sei es die Terminvergabe für therapeutische Angebote bei psychiatrischen Krankheitsbildern, die Rahmenbedingungen für eine inklusive Gesellschaft oder die von der Pandemie gebeutelten Kultur."

Sowohl Zöller als auch Stock müssen noch von den Mitgliedern nominiert werden. Stock ist der offizielle CSU-Kandidat, hat intern aber zwei Herausforderer: Christopher Jany, Zweiter Bürgermeister in Obernburg, und Gina Gehrig-Spanlang (Stadtprozelten), die Vorsitzende der Frauenunion Südspessart. Der SPD-Vorstand hat Sa­mu­el Herr­mann (24) als Dirktkandidat für den Stimm­kreis vorgeschlagen.

Berthold Rüth hat im Stimmkreis Miltenberg viermal in Folge das Direktmandat geholt. Er und sein Vorgänger Ludwig Ritter kommen zusammen auf 53 Jahre Landtag. Bisher war das Direktmandat für die CSU immer ein sicheres Ticket nach München. Der Landtagswahl 2023 blickt die CSU nicht nur im Landkreis Miltenberg, sondern in ganz Bayern durchaus sorgenvoll entgegen. Die einst sicheren absoluten Mehrheiten haben sich verflüchtigt. Hatte die CSU bei der Landtagswahl 2003 landesweit noch knapp 62 Prozent geholt, waren es 2018, der ersten Wahl mit Markus Söder als Spitzenkandidat, nur noch 37,2 Prozent. Die CSU im Kreis Miltenberg und Berthold Rüth lagen bei dieser Landtagswahl dabei noch ein wenig über dem Landesdurchschnitt. Rüth holte 39 Prozent als Direktkandidat, das Zweitstimmenergebnis für die CSU lag bei 40,3 Prozent. Die anderen Direktkandidaten waren abgeschlagen: Joachim Schneider (Grüne) 14,7 Prozent, Bernd Schötterl (FW) 13,8 Prozent, Jörg Pischinger (SPD) 10,2 Prozent.

