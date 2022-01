Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

FW Miltenberg: Versammlungen wegen Omikron-Welle nicht ratsam

Kreistagsfraktion ruft Bevölkerung aus, Impfangebote zu nutzen

Miltenberg 27.01.2022 - 11:35 Uhr

»Jegliche Form der Ansammlung inmitten der hochansteckenden Omikron-Welle bringt unser Gesundheitswesen und seine wichtigen Mitarbeiter noch weiter in Bedrängnis«, wird Kreisrätin und Pflegefachkraft Susanne Wörner in der FW-Mitteilung zitiert. »Die Freiheit des Einzelnen gefährdet hierbei die Freiheit des Anderen in unserer Gesellschaft.«

Drängende Umweltfragen

Die Freien Wähler im Landkreis Miltenberg rufen in gleichem Zuge alle Mitbürger auf, für die es noch eine offene Impfempfehlung gibt, die vielfältigen Impfangebote zu nutzen und auch an einen Booster-Termin zu denken. »Die Impfung wird uns unsere Freiheiten zurückgeben«, heißt es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig werde die Lage umso länger andauern, je mehr bewusste Verstöße gegen Auflagen und das Infektionsschutzgesetz provoziert werden.

Statt den illegalen Aufmärschen Aufmerksamkeit zu schenken, würden sich die FW-Räte weiteren drängenden Fragen widmen, kündigt die Kreistagsfraktion an. Hier verweist Roland Eppig auf die Weiterarbeit an der Wasserstoffstrategie der Freien Wähler, die großes Potenzial für den Landkreis und die Region habe. Sobald es die Lage ermöglicht, wolle man hier wieder an bisherige Informationsveranstaltungen anknüpfen.

Photovoltaik fördern

Fraktionsvorsitzender Thomas Zöller kündigt an, bis zur nächsten Sitzung weitere Informationen zum Thema Agrar-Photovoltaikanlagen einholen. Ähnlich der PV-Anlagen auf still gelegten Baggerseen, wie es seit einigen Monaten von der Aschaffenburger FW-Kreistagsfraktion vorangetrieben wird, könnte eine optimale Doppelnutzung auch auf unseren Feldern und Wiesen entstehen, so Zöller. So könnten gleichzeitig Lebens- oder Futtermittel angebaut und Ökostrom durch hoch gebaute PV-Module gewonnen werden.

bam