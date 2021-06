Fußball-EM: Im sozialen Abseits

Bei vielen dreht sich während der Europameisterschaft wochenlang alles nur um eines: Fußball. Manche teilen diese Euphorie allerdings nicht.

Ich möchte an dieser Stelle offen und ehrlich zugeben: Ich bin ein absoluter Fußball-Muffel und verfolge das Geschehen weniger als halbherzig.

Das kann einen leicht ins soziale Abseits drängen, um im Fachjargon zu bleiben. Denn aktuell ist Fußball das beherrschende Thema des Small Talks. Ich möchte fast meinen, er hätte sogar das Wetter von Platz eins verdrängt. Menschen, die nicht so gerne dabei zuschauen, wie der Ball von einer Ecke in die nächste gekickt wird, wissen schnell nicht mehr, was sie auf Sprüche ihres Gegenübers antworten sollen.

Zu Experten mutiert

»Hummels muss sich schämen«, ist einer davon. Wer nicht weiß, dass der Spieler für das fatale Eigentor gegen Frankreich verantwortlich war, der kann sich nur retten, indem er höflich lächelt und hofft, dass das Gespräch bald wieder auf andere Themen kommt. Doch das ist unwahrscheinlich, da plötzlich 90 Prozent der Deutschen zu absoluten Fußball-Experten mutiert sind (auch diejenigen, die sonst nicht den Fußballgott verehren).

In diesem Jahr habe ich zwar nur ein einziges Auto mit Deutschlandflaggen entdeckt (kein Vergleich zum Sommermärchen von 2006). Dennoch ist der Fußball allgegenwärtig. Da werden zum Beispiel Musikproben verschoben, damit alle die wichtigen Spiele schauen können. Beim Einkauf im Supermarkt blicken einem dann die Spieler der Nationalmannschaft von allen möglichen Produkten entgegen. Und die ZDF-»Heute«-Nachrichten sind ins enge Korsett der Halbzeit gepresst.

Dennoch versuche ich, dieser Zeit etwas Positives abzugewinnen. So kann man zu den Spielzeiten ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, ohne einer einzigen Menschenseele zu begegnen. Oder aber man fährt ganz entspannt mit dem Auto. Denn eins kann ich garantieren: So leer gefegt sieht man die B 469 selten.

Julie Hofmann