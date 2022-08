Fulminanter Orchesterklang am Miltenberger Schnatterloch

Serenade des Landespolizeiorchesters Hessen am Messemontag in der Altstadt

Miltenberg 30.08.2022 - 13:14 Uhr < 1 Min.

Das Landespolizeiorchester Hessen auf dem Marktplatz Miltenberg. Foto: Kim Bachmann

Können und Vielfalt

Unter der Leitung von Lazslo Szabo spielten die Musikanten eine Fülle an Musikstücken und begeisterten Musikliebhaber aus der Region. Es war nicht das erste Konzert des Orchesters in Miltenberg. Bereits bei vergangenen Auftritten, wie etwa beim Abendkonzert am Messemontag 2017, konnte das hessische Polizeiorchester sein Publikum begeistern. Und auch in diesem Jahr war die Serenade gut besucht. Die aufgestellten Biergarnituren waren voll besetzt, so dass viele dem Konzert im Stehen lauschen mussten. Manch ein Zuschauer hatte in weiser Voraussicht seine eigene Sitzgelegenheit mitgebracht.

Gleich zu Beginn zeigten die Orchestermitglieder ihr musikalisches Können. Mit ihrem breiten Spektrum an Stücken trafen sie den Geschmack des Publikums. Es erklangen Melodien aus unterschiedlichsten musikalischen Bereichen von der Polka über Hits der Kultband Queen bis hin zur bekannten Filmmusik aus der Science-Fiction-Reihe Star Wars.

Nicht nur die Abwechslung an Liedern begeisterte die Zuhörer auf dem Marktplatz. Bei Solopassagen konnten einige Musikanten ihr Talent besonders zur Geltung bringen. Aber auch das besonders taktvolle Zusammenspiel des gesamten Orchesters beeindruckte das Publikum.

Kim Bachmann