Was genau ist veganes Leder? Nachgefragt bei der Firma Schera in Großwallstadt

Unternehmer Tobias Schellenberger über ein Trend-Material

Großwallstadt 16.09.2022 - 15:45 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Was genau ist eigentlich veganes Leder? - Ein Interview mit Tobias Schellenberger von der Firma Schera.

Schera ist Hosen-Spezialist und setzt ebenfalls auf veganes Leder. Schellenberger war vor seinem Eintritt in die Firma unter anderen neun Monate in China und hat dort Einblicke in Produktionsweisen erhalten.

Warum ist veganes Leder ein solcher Trend geworden?

Veganes Leder ist eine Alternative zu echtem Leder. Kein Tier muss dafür sterben. Dazu kommt, dass beim Gerben des Tierleders vor allem in Indien, wo das meiste Leder gegerbt wird, schädliche Substanzen zum Einsatz kommen, die dort in die Umwelt gelangen. Gutes veganes Leder hat auch einen besseren Tragekomfort als Tierleder und behält durch seine Bi-Elastizität seine Passform.

Woraus besteht veganes Leder?

Im Grunde ist veganes Leder ein Jersey-Stoff. Darauf ist eine Folie aus Polyurethan aufgebracht, das die Optik macht. »Gecoatet« heißt das in der Fachsprache. Der Jersey selbst hat noch zusätzlich fünf Prozent Elasthan. China ist führend in dieser Coating-Technik.

Und aus was wird die Polyurethan-Beschichtung hergestellt?

Aus Mineralöl.

Mineralöl wird zu einer Folie?

Man kann sich das so vorstellen: Das Öl wird durch Spritzdüsen gepresst und durch ein weiteres Verfahren erstarrt es. So entsteht ein Endlos-Faden. Wenn der Stoff dann fertig ist, wird er gefärbt. Natürlich kann es bei der Herstellung ganz viele Variationen in der Qualität geben, bis hin zur Fertigung, wie die Nähte gesetzt werden, und so weiter.

Klingt an diesem Punkt aber nicht mehr unbedingt im Sinne der Nachhaltigkeit.

Ja, generell ist es so, sobald man etwas neu produziert, ist es nicht mehr nachhaltig. Man muss sagen, dass die Mode-Industrie da auch wirklich schlimm ist, das kann man in TV-Dokus immer wieder sehen. Unser Unternehmen übernimmt Verantwortung, indem wir sagen: Lieber eine Hose weniger kaufen, aber eine qualitativ hochwertige, die man länger trägt.

Bei manchen Produkten aus veganem Leder fällt ein strenger Geruch auf.

Ich kann nichts verallgemeinern, aber ich weiß, dass die Produkte, die aus Asien kommen, oft in Plastik verpackt und noch mit Mitteln behandelt werden, die Schädlinge abhalten sollen. Das riecht je nachdem sehr streng.

Wo werden Ihre Hosen gefertigt?

Unsere Hosen werden in Rumänien gefertigt, an der Grenze zur Ukraine. Deshalb hatten wir auch zu Beginn des Kriegs in der Ukraine eine Hilfsaktion mit Verteilpunkt dort in Rumänien gestartet. Wir haben uns bewusst für einen Fertigungsort in einem EU-Mitgliedsland entschieden. Die EU schreibt Mindestlöhne vor, die immer wieder angepasst werden. Die Fast-Fashion-Industrie lässt zum Beispiel zunehmend in Taiwan und Bangladesch produzieren. Nicht mal so sehr China, wie oft angenommen wird, China ist kein Billiglohn-Land mehr. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, die in Rumänien lebt und dort immer in Kontakt mit den Produktionsstätten ist und uns melden würde, wenn etwas schief läuft. Wir selbst sind auch regelmäßig dort.

Wie suchen Sie Ihre Stoffe aus?

Auf Messen und direkt bei Herstellern. Zu 80, 90 Prozent verwenden wir Stoffe aus Italien. Das vegane Leder beziehen wir aus China, weil dort eben die Spezialisten sitzen. Wir haben auch Materialen aus Japan, hier gibt es ganz feine Webstühle, die zum Beispiel seidenähnliche Stoffe herstellen. Der Musterstoff ist der Anfang bei uns, daraus nähen wir in Großwallstadt dann die ersten Hosenbeine, probieren aus.

Warum kann man nicht einfach wieder in Großwallstadt produzieren?

Wenn ich eine Anzeige schalten würde »Wir suchen 100 Näherinnen und Näher«, würde sich vermutlich eine Person melden. Sie finden niemanden mehr.

MANUELA KLEBING

Hintergrund: Schera und Raffaello Rossi in Großwallstadt Raffaello Rossi gilt als das bekannteste Label der Firma Schera mit Sitz in Großwallstadt (Kreis Miltenberg). Schera ist ein familiengeführtes Unternehmen in der zweiten Generation. Mit Tobias und Daniel Schellenberger haben die Söhne der Firmengründer Ralf und Brigitte Schellenberger die Verantwortung übernommen, den einzigen Hosenfertigungsspezialisten im Mainviereck in die trendige Mode-Zukunft im Premium-Bereich zu führen. Rund eine halbe Million Hosen jährlich verlassen das Lager in Großwallstadt und werden weltweit in den Verkauf geschickt. Die Firma Schera hat im September den 100. Mitarbeiter eingestellt und wächst vom Personalstamm her. Designt wird von einem fünfköpfigen Team in Großwallstadt. Gefertigt wird in Rumänien, unter anderem in einer Produktionsstätte, die ausschließlich für Schera arbeitet. (mkl)