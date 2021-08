Für Lena Starke erfüllt sich als Päpstin ein Kindheitstraum

Zur Person: Lena Starke

1995 in Miltenberg geboren machte sie 2011 ihren Realschulabschluss in der Kreisstadt.

Von 2011 bis 2014 folgte die Ausbildung zur MFA (Medizinische Fachangestellte) in der kardiologischen Praxis in Miltenberg. Von 2017 bis 2020 holte sie das Abitur in Hanau nach und nahm 2020 das Psychologiestudium in Frankfurt auf.

Wichtige Stationen in ihrem künstlerischen Werdegang: Seit 2014 bis heute Gesangsunterricht bei Barbara Ganter in Mainz, 2014/15 Tanzunterricht an der Dance & Arts in Mainz.

Seit 2012 zahlreiche Rollen bei Aufführungen von Mainmusical, u.a. als Sarah im "Tanz der Vampire" 2013, als Constanze in den "Drei Musketieren" 2014, als Elisabeth im gleichnamigen Musical 2018, als erwachsene Johanna in der "Päpstin". Im kommenden Jahr wird sie im "Phantom der Oper" in der Rolle der Christine Daae zu sehen sein

.

Seit 2015 war sie neben ihrer Rolle auf der Bühne auch mehrfach bei der Gesamtleitung bei Produktionen von Mainmusical aktiv: Zusammen mit Veronika de Vries bei der "Musicalnacht auf der Gotthardsruine", beim Musicaldinner und bei "Frankenstein junior".

hlin