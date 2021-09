Für die Kunst zurück am Ort der Kindheit

Sabine Mai lädt am 18. und 25. September zur Ateliereröffnung in Bürgstadt

Bürgstadt 17.09.2021

Um Kunst vor Ort zu präsentieren und zu etablieren an einen mit vielen Erinnerungen verknüpften Ort zurück gekehrt: An den beiden Samstagen 18. und 25. September 2021 lädt die Künstlerin Sabine Mai die Öffentlichkeit in ihr Atelier in der Bürgstädter "Ringstraße 2" ein.

An beiden Terminen haben Interessenten die Möglichkeit, in das Atelier hinein zu schnuppern, sich die vielfältige Kunst von Mai genauer anzusehen, sich Inspirationen geben zu lassen und Fragen zu stellen sowie mit der Künstlerin als auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Die Eröffnung des Ateliers der 55-jährigen Künstlerin, die auch aktuell noch ihrem Hauptberuf in München nachgeht, steht unter dem Motto »Die Freuden des Landlebens«.

»Bürgstadt und dieses Haus waren lange Zeit mein Lebensmittelpunkt«, erklärt die Künstlerin, die auch dieses Jahr schon Malkurse außer Haus gab, bei denen viele Generationen teilnahmen, bei einem Vor-Ort-Termin mit unserem Medienhaus in ihrem Atelier. Gerade die Corona-Zeit und die damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten sie »zurückgeweht«. Der Entschluss, wieder in ihren Geburtsort zu gehen, sei nicht ganz freiwillig, gekommen - denn in den Lockdowns erscheine ihr das Leben auf dem Land als Sehnsuchtsort in der Krise. Was mit Homeoffice begonnen habe, habe sich zum kreativen Spielfeld ausgeweitet, heißt es unter anderem in der offiziellen Presseinfo.

Dorthin, wo sie nun seit dem ersten Lockdown 2020 zurückkehrte, fing Mai an, die Räumlichkeiten entsprechend ihren Vorstellungen eines schönen Ateliers umzugestalten. Dabei sei es ihr ein Ansinnen gewesen, auch Ursprüngliches möglichst zu erhalten, beispielsweise das Parkett oder eine mit Holz vertäfelte Wand. Beides sei noch so, wie sie es auch von früher in Erinnerung habe und wurde bewusst nicht verändert. Auch der Kamin ist nur teilweise verputzt, der Rest ist im Original, in seinem gemauerten Zustand, zu sehen. Mit ihrem Wirken in dem Haus möchte Mai nach eigenen Angaben auch etwas an die Gemeinde zurückgeben. Es sei ein besonderes Gefühl, an dem Ort künstlerisch zu arbeiten, wo sie ihre Kindheit verbrachte.

Die Kunst selbst, die sie darin präsentiert, ist vielfältig, zu großen Teilen über das vergangene Jahr hinweg entstanden. Das Sprichwort »Ausnahmen bestätigen die Regel« trifft auch hier zu. Sie hat sich zunächst damit beschäftigt, was Bürgstadt ausmacht, was direkten Bezug zu ihrer Heimat hat. So entstand eine »Mind Map« - an einem Geflecht aus Fäden sind gemalte Weinkrüge, Trauben und vieles mehr zu finden, dabei wurden die Wahrzeichen und Symbole entlang ihrer Konturen ausgeschnitten, was den optischen Eindruck noch verstärkt. Unter erwähnter »Mind Map«, die vom Boden bis zur Decke reicht, stand einst eine Wand - der einstige Verlauf ist noch zu erkennen und stellt nun symbolisch den Main dar.Auch viele andere Bereiche des Ateliers warten mit Überraschungen auf. So gibt es einen Raum, in denen selbst gehäkelte Kostüme sowie ein »Magischer Schrank« zu finden sind. Was es mit diesem Schrank auf sich hat, dürfen die Besucher an den Eröffnungstagen gerne eigenständig erkunden. Neben Ausstellungen sollen im neuen Atelier auch Malkurse für Kinder und Erwachsene stattfinden, erste Termine stehen bereits (Samstag, 23. Oktober 2021, 16 bis 19 Uhr und Samstag, 20. November 2021, 16 bis 19 Uhr). Infos dazu sind auf ihrer Webseite https://www.sabinemai.de zu finden.

Das Atelier von Sabine Mai in der »Ringstraße 2« in Bürgstadt und ist an den Samstagen, 18. und 25. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Für den Einlass gilt die 3G-Regel und es besteht Maskenpflicht.

Marco Burgemeister