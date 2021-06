Interview: Experte der Helios-Kliniken Miltenberg-Erlenbach über Deutschlands Organspendenbereitschaft

Zum Tag der Organspende

Miltenberg 04.06.2021 - 15:27 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Organspendeausweis definiert klar den Wunsch des Passinhabers, was nach dessen Tod mit seinen Organen passieren soll. Doch nur ein Drittel der Deutschen hat einen solchen Organspendeausweis.

Herr Dr. Benghebrid, an den Helios-Kliniken in Erlenbach und Miltenberg selbst werden keine Organtransplantationen vorgenommen. Was sind Ihre Aufgaben als Transplantationsbeauftragter?

Mohamed Lamine Benghebrid: Alles, was im Vorfeld erledigt werden muss, bis es zu einer Spende kommt. Ich - oder mein Vertreter Dr. Philipp Steinbeis - überprüfe täglich auf der Intensivstation, ob jemand als Organspender infrage kommt, um rechtzeitig Kontakt zu den Angehörigen und zur DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) aufzunehmen. Zweimal im Jahr gibt es Treffen mit dem nordbayerischen Koordinator der DSO, Kilian Weidner, um Fälle zu besprechen und zu diskutieren, was wir verbessern können. Ich bilde Ärzte und Pfleger hinsichtlich Organspende fort und halte Vorträge für Patienten und Angehörige.

Wie viele Organtransplantationen hat es bereits aus den Helios-Kliniken gegeben?

Seit ich hier bin, erst eine. Damals wurden drei Organe entnommen, beide Nieren und die Leber. In den zehn Jahren davor gab es ebenfalls nur eine. Damit liegen wir deutschlandweit gesehen für ein Krankenhaus unserer Größe, also mit 269 Betten, noch recht gut.

Erfahren die Angehörigen in solchen Fällen, wer die Organe erhalten hat oder zumindest, in welches Land sie gegangen sind?

Nein, das war bei der Frau, die ich begleitet habe, nicht der Fall. Die Angehörigen haben nur erfahren, dass drei verschiedene Personen die Organe erhalten haben und dass es geklappt hat. Ich denke aber, dass es für die Angehörigen so in Ordnung war, sie haben nicht weiter nachgefragt.

Wonach wird entschieden, wer ein Organ bekommt?

Die Entscheidung wird bei Eurotransplant getroffen. Dabei werden viele Merkmale verglichen, um festzustellen, zu wem das Organ passt. Zunächst wird in dem Land gesucht, wo es gespendet wurde. Wenn sich dort keine geeignete Person findet, dann wird die Suche auf die anderen angeschlossenen Länder ausgeweitet. Das ist ein automatisierter, computergesteuerter Prozess, der wesentlich transparenter geworden ist und vor allem unabhängig von den beteiligten Krankenhäusern, um weiteren Skandalen wirksam vorzubeugen.

Wie sieht es mit der Organspendebereitschaft in Deutschland aus? Hat sich der Negativtrend nach den Transplantationsskandalen im Jahr 2012 wieder umgekehrt?

Wir haben den Stand von 2011, als mehr als 3900 in Deutschland gespendete Organe transplantiert wurden, noch nicht wieder erreicht. Aber die Spendenbereitschaft hat sich stabilisiert. 2013 brach sie um 16 Prozent ein, in den Jahren 2014 bis 2017 stabilisierte sie sich auf etwas weniger als 2600 gespendete Organe. Als 2018 eine neue Rechtslage geschaffen und Transplantationsbeauftragte installiert wurden, stieg die Zahl wieder um 20 Prozent auf 3113. 2019 ging sie wieder um 3,8 Prozent zurück. 2020 hatten wir coronabedingt mit einem größeren Rückgang gerechnet, doch die Zahl blieb einigermaßen stabil und sank nur um weniger als zwei Prozent. Europaweit liegen wir nach wie vor sehr schlecht, auf dem 20. Platz im Jahr 2017.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Bereitschaft in Deutschland so viel geringer ist als in Spanien, Portugal, Kroatien, Slowenien und Norwegen?

Die Spanier sind seit fünf Jahren Weltmeister im Organspenden. Warum das so ist, dafür gibt es sicherlich viele Gründe. Sie haben weniger Krankenhäuser und sind besser organisiert. In jedem Krankenhaus gibt es zusätzlich zu den Transplantationsbeauftragten einen eigenen Koordinator, in Deutschland ist ein Koordinator für mehrere Kliniken zuständig. In den drei Ländern mit der höchsten Spendenbereitschaft und fast allen der Top Ten gilt die Widerspruchslösung. Dort ist jeder Organspender, der nicht ausdrücklich widerspricht.

Was halten Sie persönlich von der Widerspruchslösung?

Es gibt Argumente dafür und dagegen. Laut Umfragen liegt die Spendenbereitschaft in Deutschland bei 80 Prozent, die Bereitschaft, ein Organ zu empfangen bei 98 Prozent. Aber nur ein Drittel der Deutschen hat einen Organspendeausweis. Da fragt man sich natürlich, was mit den anderen zwei Dritteln passiert ist. Andererseits bin ich nicht sicher, ob es ethisch vertretbar ist, Menschen zu zwingen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, obwohl sie es offensichtlich nicht wollen. Für die Deutschen scheint der eigene Tod ein Tabuthema.

Was könnte man tun, um die Spendenbereitschaft zu erhöhen?

Wichtig ist auf jeden Fall, darüber zu reden. Zu meinen Vorträgen kommen viele Leute und stellen viele Fragen. Offenbar ist noch sehr wenig Wissen vorhanden. Gut ist, dass bald ein Online-Register erstellt wird, in dem sich jeder eintragen und in Echtzeit aktualisieren kann, wenn er seine Meinung ändert. Ich hoffe auf die Mithilfe von Politik und Bürgern. Tausende Organe werden benötigt, und es gibt Menschen auf der Warteliste, die nie eines erhalten werden. Was wir heute tun, wird sich aber wohl erst in mehreren Jahren auswirken.

Was ist für Angehörige das größte Problem bei der Organspende?

Den Willen des Verstorbenen herauszufinden. Es geht darum, wie er entschieden hätte, doch leider wird zu selten darüber gesprochen. Mit einer klaren Aussage zu Lebzeiten kann jeder seinen Angehörigen eine große Last abnehmen. Die Abschiedssituation ist schwer genug, dann sollten sie nicht noch entscheiden müssen, was mit den Organen passiert.

Andrea Hammerl

Zur Person: Mohamed Lamine Benghebrid Mohamed Lamine Benghebrid (39) wurde in Algier geboren, wo er aufwuchs, im Jahr 1998 das Abitur ablegte und anschließend bis 2006 an der Universität Algier Medizin studierte. Bereits 2005 promovierte er über "Adipositias, arterielle Hypertonie und Diabetes bei Kindern". Ende 2006 kam der gebürtige Algerier nach Deutschland, zunächst nach Aschaffenburg. Seit Oktober 2009 wohnt er mit seiner Frau und den drei Kindern im Alter von zehn, acht und zwei Jahren in Großostheim. Seine berufliche Laufbahn begann der Mediziner im Jahr 2008 am Klinikum Darmstadt. Seit April 2016 ist er in den Helios-Kliniken Miltenberg-Erlenbach tätig, zunächst als Leitender Oberarzt, seit Januar 2019 als Chefarzt der Neurologie und Geriatrie. Seine Facharztanerkennungen erhielt er im Januar 2015 für Neurologie, 2017 für Geriatrie, aktuell absolviert er eine Weiterbildung für Palliativmedizin. Im Jahr 2018 erwarb er das Zertifikat "Transplantationsbeauftragter Arzt". In dieser Funktion ist er seit April 2018 an der Helios-Klinik tätig. In seiner Freizeit treibt Benghebrid Sport, am liebsten Tennis. Lesen, Musik, Klavierspielen und Reisen sind weitere Hobbys.