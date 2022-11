Für Artenvielfalt stark machen: BN-Kreisgruppe Miltenberg stellt Projekte vor

Klimawandel verändert heimische Tier- und Pflanzenwelt

Miltenberg 10.11.2022 - 12:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Den ersten Preis beim BN-Fotowettbewerb erreichte Andreas Schneider aus Schneeberg mit dem Bild eines Steinkauzes auf einer Streuobstwiese.

Kreisvorsitzender Steffen Scharrer wurde wegen einer kurzfristig eingetretenen familiären Verpflichtung von Julia Woller vertreten. Sie richtete einen Appell an die Landkreisbürger, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen, um die Schönheit im Umfeld wahrzunehmen und die Bedeutung des Artenschutzes zu erkennen. Für Letzteren setzt sich der Verband intensiv ein. Biodiversität ist der Begriff, der laut der promovierten Biologin Jacqueline Kuhn beschreibt, dass alles in der Umwelt miteinander zusammenhängt. Will heißen: Ist eine Komponente gestört oder fällt aus, hat das schwerwiegende Folgen für die Menschen sowie alles, was kreucht, fleucht und Wurzeln hat. Exkursionen zu signifikanten Orten, wie zum Gartenschläfer-Vorkommen in Großheubach, zählen zu den Angeboten der BN-Kreisgruppe.

Jugend sensibilisieren

Für das Thema zu sensibilisieren, hat die BN-Kreisgruppe verschiedene Projekte umgesetzt, insbesondere für Kinder und Jugendliche wie »Die Artenchecker« oder »Entdecke dein Naturtalent«, was unter anderem von der lokalen Aktionsgruppe »LAG Main4Eck« gefördert wurde. Nun bewirbt sich die Kreisgruppe für eine Projektförderung durch die Lotterie »Glücksspirale«. Durch die Pandemie ausgebremst wurde 2022 die Amphibienrettung wieder neu gestartet. Insgesamt 1000 Kröten konnten laut Thomas Staab, stellvertretender BN-Kreisvorsitzender und Leiter der Ortsgruppe Kleinwallstadt, gerettet werden. Er berichtete auch vom Streuobstpakt gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Miltenberg, dem vom Naturpark Spessart gestarteten »Runden Tisch Streuobst«. Es geht darum, bestehende Streuobstwiesen zu schützen und neue Obstbäume zu pflanzen, wie es beispielsweise im Obstkulturpark im Klingenberger Stadtteil Trennfurt umgesetzt wird.

Diese Projekte und der Einsatz der ehrenamtlich Tätigen sind laut Schatzmeisterin Martina Pletschke die Grundlage für die Liquidität der Kreisgruppe. Gerade die Umweltbildung spielt hier eine gewichtige Rolle, wie im Lauf der Versammlung deutlich wurde. Sie wird nach Abschluss der Projektförderung im vergangenen Jahr auch weitergeführt. Hier wurde ein Netzwerk mit dem BN-Kreisverband Aschaffenburg und dem Landesverband für Vogelschutz Kreis Miltenberg und Aschaffenburg (LBV) geknüpft. Im Vordergrund steht beispielsweise die Gottesanbeterin, die es zu finden gilt. Sie steht stellvertretend für die Arten, die aus südlichen Gefilden durch den Klimawandel nach Mitteleuropa kommen, andere dafür aber verdrängt werden. Es ist eine Mitmachaktion, die unter dem Label »Hallo, ich bin die Neue« steht.

Salamander und Libellen

Feuersalamander haben durch den Wassernotstand ein schweres Leben. Das machte Jacqueline Kuhn deutlich. Extreme Hitze und wochenlange Trockenperioden hätten den Lebensraum für die Entwicklung des »Lurchi« minimiert. Die Wasservorkommen zu ermitteln und zu verbessern, dafür engagiere sich die BN-Kreisgruppe im Artenhilfsprogramm AHP.

Wie es mit den im Landkreis Miltenberg vorkommenden Libellenarten aussieht, haben Günter Farka und Steffen Scharrer in einem reich bebilderten und mit Grafiken hinterlegten Atlas zusammengestellt. Günter Farka fasste die Eckpunkte am Mittwochabend zusammen. Beim Fotowettbewerb im Sommer dieses Jahres erhielt Andreas Schneider aus Schneeberg den ersten Preis für sein Bild vom Steinkauz, den zweiten Preis erreichte Siegfried Roth aus Erlenbach mit einer Raubfliege, die er mit Makrofotografie eingefangen hatte, der dritte Preis ging an Bernd Ullrich aus Kleinheubach für sein Stimmungsbild »Frühlingserwachen«. 13 Fotos aus dem Wettbewerb sind im BN-Jahreskalender 2023 abgedruckt, der in der Geschäftsstelle in Obernburg erworben werden kann.

In der Aussprache meldete sich Hans Jürgen Fahn zu Wort. Er sei zwar aus dem Vorstand des BN-Kreisverbandes ausgestiegen, mache sich aber weiterhin für dessen Anliegen stark. Er appellierte an die Anwesenden, für das Volksbegehren Radentscheid zu werben, sich gegen den weiteren Ausbau der B 469 auszusprechen und sich für Mobilitätszentren einzusetzen.

Ruth Weitz

Hintergrund: BN-Gruppe Miltenberg Mit knapp 2000 Mitgliedern setzt sich die Kreisgruppe Miltenberg des Bund Naturschutz für die Artenvielfalt und in diesem Zusammenhang für den Klimaschutz ein. Flankiert wird das mit verschiedenen Projekten zur Umweltbildung. Wiederbelebt wurde mittlerweile der Arbeitskreis Energie, in dem bereits eine Informationsveranstaltung zur Energieeffizienz und zu Einsparmöglichkeiten vorgesehen wurde. Im Arbeitskreis Verkehr dreht es sich beispielsweise um die geplante Ortsumgehung in Sulzbach. Einzige BN-Ortsgruppe im Kreis ist Kleinwallstadt. Weitere Informationen auf der Internetseite www.bn-miltenberg.de.