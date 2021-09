Fünf Tage nach Brand: Offizielle Stellungnahme zu lila Qualm von PHP Fibers

Brand bei Chemiefaserhersteller PHP Fibers auf dem ICO-Gelände in Erlenbach/Elsenfeld am Mittwoch, 8. September. Am Montag, 13. September, gibt es eine erste offizielle Stellungnahme der Eigentümergruppe zum Brand.

Seit Montag - Tag fünf nach dem Brand - gibt es eine erste Pressemitteilung von PHP Fibers. Darin wird auch erwähnt, dass der lilafarben Qualm bei vielen Anwohnern zu Besorgnis geführt habe. Marketingmanager Hans-Bernd Lüchtefeld macht nach einer Anfrage der Redaktion auf eine Pressemitteilung aufmerksam, die auf der Homepage des Eigentümers, der Indorama Mobility Group, veröffentlicht wurde. Die "Informationen über den Brand am Standort Obernburg" wurden am 13. September online gestellt, in deutscher und in englischer Sprache. Der Brand ereignet sich am Mittwoch, 8. September.

Der lilafarbene Qualm wird folgendermaßen erklärt: »Diese Färbung ist auf Spuren von Jod zurückzuführen. Jod wird bei der Herstellung von Garnen als Stabilisator eingesetzt. Es reichen schon geringste Mengen aus, um im Brandfall die beobachtete Farbe zu verursachen. Jod ist ein Element, das vielfältig angewandt wird und dient auch als Desinfektionsmittel von Wunden.« Und weiter: »Die vergleichsweise starke Rußentwicklung im Rauch rührt daher, dass in dem brennenden Abluftschacht nur eine geringe Sauerstoffmenge vorhanden war. Bei niedrigen Temperaturen entsteht eine größere Menge an Ruß. Von der Feuerwehr Erlenbach durchgeführte Luftmessungen an mehreren Stellen des vom Rauch betroffenen Gebiets ergaben keine Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger.«

Zwei Messergebnisse lagen um 17 Uhr vor, zwei weitere gegen 18 Uhr. Der Brand ereignete sich um 14.30 Uhr. Diese relativ lange Zeitspanne wurde von Lesern und Anwohnern mit Unverständnis quittiert. Warum wurde nicht über die Apps Katwarn oder Nina gewarnt, dass man vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten soll, fragen Leser. Ein User meint, dass vielleicht generell »zu sparsam« gewarnt werde.

Dazu antwortet das Landratsamt: »Es gibt keinen sparsamen Umgang des Landratsamtes Miltenberg mit Warnungen, bei Vorliegen einer Gefahrenlage wird natürlich gewarnt.« Und weiter: »Ob die jeweilige Situation das Auslösen einer Warnmeldung notwendig macht, obliegt der Entscheidung der Einsatzleitung vor Ort. Diese lag in dem angefragten Brandfall bei der Werkfeuerwehr des ICO. Die Werkfeuerwehr hat dazu keine Veranlassung gesehen.« Kreisbrandrat Meinrad Lebold habe um 16.29 Uhr die Einsatzleitung übernommen. »Zu diesem Zeitpunkt war keine Rauchentwicklung mehr festzustellen und auch keine sonstige Gefährdung.«

Nach dem Brand dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Das teilt Standortsprecher Thilo Berdami am Montag mit. Alles deute auf eine technische Ursache hin, wie einer Pressemitteilung von PHP Fibers vom Montag zu entnehmen ist. S Laut Berdami werde derzeit der Ablauf dokumentiert. Das geschehe maßgeblich durch den Kommandanten der Werkfeuerwehr, Jürgen Dietz. Ein Gesprächstermin, um den die Redaktion gebeten hat, könne deshalb frühestens Ende dieser, Anfang nächster Woche stattfinden.

Zur Höhe des Schadens und wann die Produktion wieder aufgenommen werden kann, will sich PHP Fibers demnächst gegenüber der Redaktion äußern.

14.32 Uhr Integrierte Rettungsleitstelle per Fax von dem Brand informiert. 14.50 Uhr Störfallmeldung ans Landratsamt, Brandmeldung als "nicht auffällig" eingestuft. 15.28 Uhr Sirenenalarm aus Richtung Erlenbach. 15.47 Uhr Erste externe Wehren fahren aufs Gelände. 180 Feuerwehrkräfte und viel Spezialgerät sind im Einsatz. Gegen 17 Uhr Entwarnung wegen möglicher gesundheitsgefährdender Stoffe. Brand gelöscht, es wird weiter gekühlt. Gegen 19 Uhr Externe Kräfte rücken ab, die Werksfeuerwehr bleibt vor Ort. ab 23 Uhr Geruchswolke zieht in nördliche Richtung, Anwohner in Elsenfeld, Niedernberg, Obernau und Nilkheim sowie Kleinwallstadt registrieren "ekligen Schmorgeruch".

Ereignisse am 08.09.2021 bei PHP Fibers im Industrie Center Obernburg

Am Nachmittag des 08.09.2021 ereignete sich im Industrie Center Obernburg bei der Firma PHP Fibers ein Brand in einem Abluftschacht. Wodurch der Brand ausgelöst wurde ist nach wie vor Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Aktuell deutet alles auf eine technische Ursache hin.

Für die Anwohner in der unmittelbaren Nachbarschaft war der Brand durch eine deutlich sichtbare Rauchwolke erkennbar, die in Richtung Obernburg-Eisenbach abzog.

Zahlreiche Anwohner in diesem Bereich zeigten sich besorgt von der violetten Färbung des Rauchs. Diese Färbung ist auf Spuren von Jod zurückzuführen. Jod wird bei der Herstellung von Garnen als Stabilisator eingesetzt. Es reichen schon geringste Mengen aus, um im Brandfall die beobachtete Farbe zu verursachen. Jod ist ein Element, das vielfältig angewandt wird und dient auch als Desinfektionsmittel von Wunden.

Die vergleichsweise starke Rußentwicklung im Rauch rührt daher, dass in dem brennenden Abluftschacht nur eine geringe Sauerstoffmenge vorhanden war. Bei niedrigen Temperaturen entsteht eine größere Menge an Ruß. Von der Feuerwehr Erlenbach durchgeführte Luftmessungen an mehreren Stellen des vom Rauch betroffenen Gebiets ergaben keine Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger.

Später am gleichen Tag kam es um 22.50 Uhr durch das Öffnen eines Sicherheitsventils auf dem Dach des Betriebsgebäudes zu einem Austritt von Diphyl. Dabei handelt es sich um ein Wärmeträgeröl, das zur Beheizung von Anlagen eingesetzt wird. Vergleichbare Öle finden sich auch in privaten Haushalten in elektrisch betriebenen Heizradiatoren.

Ein Teil des Wärmeträgeröls trat in flüssiger Form aus und konnte direkt vor Ort von der Feuerwehr mit Bindemittel aufgenommen und entsorgt werden. Ein weiterer Teil des Stoffes verbreitete sich in Form einer Dampfwolke in nördlicher Richtung.

In der Folge kam es zu mehreren Anrufen besorgter Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Maintalgemeinden, die über einen belästigenden Geruch klagten.

Bereits geringste Luftkonzentrationen von Diphyl können als an Geranien erinnernder Geruch wahrgenommen werden. Eine mögliche Gesundheitsgefährdung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Umlandes ist bei diesen Konzentrationen äußerst unwahrscheinlich.

Wir bitten unsere Nachbarinnen und Nachbarn und alle Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und werden alles dafür tun, dass sich ein derartiger Vorfall nicht wieder ereignet.

Wenn Sie Fragen haben senden Sie uns einfach eine E-Mail an enquiry.mobility@Indorama.net

Vielen Dank!

