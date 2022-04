Fünf neue Naturschutzwächter im Kreis Miltenberg im Einsatz

Bindeglieder zwischen Bürgern und Behörde

Miltenberg 10.04.2022 - 13:06 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Verpflichtung der Naturschutzwächter für die nächsten fünf Jahre mit (von links) Regina Groll (Leiterin Untere Naturschutzbehörde), Wolfgang Neuberger, Robert Schmitt, Michael Mendel, Thomas Staudt und Landrat Jens Marco Scherf.

Naturschutzwächter können laut dem bayerischen Naturschutzgesetz ehrenamtlich zur Unterstützung der Naturschutzbehörden an den Landratsämtern eingesetzt werden. Sie sind quasi das Bindeglied zwischen den Bürgern und der Behörde, indem sie die Bevölkerung beraten, informieren und aufklären.

Neuberger seit 34 Jahren aktiv

Im Landkreis Miltenberg ist das laut Landrat Jens Marco Scherf seit Mai 1988 der Fall. Damals traten vier Naturschutzwächter ihr Amt an, mittlerweile ist deren Zahl laut einem Beschluss des Kreistags im Jahr 2019 auf fünf angewachsen. Fünf weitere Jahre wird Wolfgang Neuberger als Naturschutzwächter tätig sein. Er ist seit 1988 ohne Unterbrechung tätig.

Sein Schwerpunkt ist die Umweltbildung, als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer bietet er seit Jahren Führungen und Vorträge an. Als Biberkartierer vermittelt er, wenn Biber Schäden verursachen und Konflikte drohen. 2009 wurde er zum Naturschutzwächter des Jahres in Bayern ernannt, seit vielen Jahren ist er Regionalbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen der Naturschutzwacht Bayern (AGNA) für Unterfranken. In seiner Freizeit widmet sich Neuberger aktiv dem Wanderfalken- und Uhu-Schutz. Sein Streifengebiet hat er an Naturschutzwächter Thomas Staudt übergeben.

Neuberger ist nun landkreisweit hauptsächlich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und als Fachmann für Biber und Fledermäuse aktiv, auch übernimmt er im Artenschutz Aufgaben im Bereich Beratung in Bezug auf Gartenschläfer, Amphibien und weitere Tiere. Robert Schmitt ist seit 1991 Mitglied der Naturschutzwacht und somit seit über 30 Jahren ehrenamtlich tätig. Er ist zuständig für den nördlichen und nordwestlichen Teil des Landkreises. Sein Aufgabenschwerpunkt liegt im Bereich der Landwirtschaft.

Jäger und Falkner

Michael Mendel trat am 1. Mai 2017 sein Amt als Naturschutzwächter an. Mendel ist neben seinem Beruf Jäger und Falkner auch Jagdaufseher, Ausbilder im Jungjägerkurs und Ausbildungsleiter im Falknerkurs. Er ist zertifizierter Natur- und Landschaftsführer und wurde vom Landesamt für Umwelt Bayern als Netzwerker Große Beutegreifer bestellt. Sein Streifengebiet liegt im süd- und südwestlichen Teil des Landkreises. Er betreut neben seinem Bezirk schwerpunktmäßig das Thema Große Beutegreifer und bringt dabei seine umfassenden Kenntnisse im Bereich Greifvögel und Jagd ein.

Zwei weitere Naturschutzwächter sind ebenfalls vom 1. Mai an tätig: Jochen Herberich, der demnächst verpflichtet wird, betreut das Gebiet in der Mitte des Landkreises, das sich von Hausen bis Miltenberg erstreckt. Als Landwirtschaftsmeister besitzt er umfassende Kenntnisse im Bereich Landwirtschaft, auch ist er seit 2011 als Wildschadensschätzer aktiv.

Zusätzliche Stelle geschaffen

Thomas Staudt wurde bereits im November 2021 für den aktuellen Zeitraum als Naturschutzwächter bestellt und übernimmt das Streifgebiet von Wolfgang Neuberger, das sich über den östlichen Bereich des Landkreises von Altenbuch bis Guggenberg erstreckt. Seine Stelle wurde vom Kreistag im Jahr 2019 auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde geschaffen.

Grund ist das Volksbegehren »Rettet die Bienen«, durch das der Artenschutz verstärkt in den Fokus geraten ist, auch steigen die Aufgaben und der Beratungsbedarf im Bereich Naturschutz stetig an.

Miriam Schnurr