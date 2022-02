Frustrierender Flickenteppich bei Jugendarbeit im Kreis Miltenberg

Schullandheime und Vereine betroffen

Die neuen Regeln scheinen ihr angesichts der hohen Inzidenzen willkürlich festgelegt. Von November bis Ende Januar galt in Jugendeinrichtungen 2G, trotz niedrigerer Zahlen. »Sowas kann man den Jugendlichen dann auch nicht erklären.«

Geimpft und ungeimpft

Die drei Monate mit 2G haben ihre Spuren hinterlassen. »Es wurden ganze Gruppen zerrissen in geimpft und ungeimpft«, so Hartmann. Geimpfte hätten sich dann mit anderen Geimpften solidarisiert und andere ausgeschlossen, hat sie beobachtet. Das Problem: Die Minderjährigen dürfen ja nicht selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. »Da waren viele Fragen, aber niemand da, der sie beantworten konnte«, sagt Hartmann.

Die Schüler hätten sich gewundert, warum sie in der Schule mit ihren Freunden in einem Klassenraum sitzen durften, aber mit denselben Leuten nicht abends in den Jugendtreff gehen konnten. Und warum dürfe man zusammen musizieren, aber nicht diskutieren? »Die meisten haben sich dann eben an Bushaltestellen getroffen und niemand hatte ein Auge darauf, was sie machen.«

Keine klaren Regeln

Hartmann bedauert, dass es für die Jugendarbeit keine klaren Regeln gab. »Jetzt gibt es wieder keinen logischen Ansatz.« Dabei habe jede Jugendeinrichtung Hygienekonzepte. Sie hat das Gefühl, als wäre nach zwei Jahren Pandemie jede Entwicklung noch immer eine unvorhersehbare Überraschung. Genauso werde gehandelt: 2G sei quasi aus dem Nichts gekommen, man habe keine Vorlaufzeit gehabt. »Von heute auf morgen ging plötzlich nichts mehr.«

Nicht nur die Jugendlichen bleiben auf der Strecke, auch die ehrenamtlichen Gruppenleiter. Die meisten hätten ohnehin schon Schwierigkeiten, Ehrenamt, Privates und Beruf unter einen Hut zu bringen. Durch die zusätzliche Belastung durch Corona hätten selbst die Engagiertesten bald keine Lust mehr. Jugendleiter hätten zudem auch moralischen Druck, sagt Jenniffer Hartmann. »Sie wollen nicht selektieren zwischen geimpft und ungeimpft.«

Auch der Druck auf die Eltern wächst wegen der Impfentscheidung, ist Jenniffer Hartmanns Eindruck. Zwar könnten nun Kinder ab fünf geimpft werden. »Aber oftmals ist gar nicht genug Aufklärungsarbeit möglich, die Kinderarztpraxen sind voll«, so Hartmann, selbst Mutter zweier kleiner Kinder. Viele seien nicht per se Impfgegner, sondern hätten eben einfach Bedenken. »Es bräuchte mehr Möglichkeiten, Eltern die Angst zu nehmen.«

Der Frust ist groß

Insgesamt sei der Frust bei allen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun hätten, groß. »Nun werden wieder Pläne für Frühjahr und Sommer gemacht, aber niemand weiß, wie umsetzbar die sind«, sagt Jenniffer Hartmann. Man überlege nun, alternative Wege zu finden, den Jugendlichen Gehör zu verschaffen und ihnen zuzuhören. Denn: »Es geht nicht darum, Kinder und Jugendliche unterzubringen, es geht um ihre Bedürfnisse«, betont Hartmann.

Wichtige Erfahrungen

Dazu gehören auch Klassenfahrten und Aufenthalte im Schullandheim - und damit sogenannte außerschulische Lernerfahrungen »wie das Beziehen von Hochbetten«, so Hartmann als Reaktion auf unser Interview mit Markus Seibel, Geschäftsführer des Schullandheims in Hobbach. Auch er wünscht sich, dass auf Einrichtungen wie seine mehr Rücksicht genommen wird. Hartmann befürchtet, dass es bald keine Orte mehr geben könnte, an denen Bildung außerhalb der Schule möglich ist. »Nicht jeder hat die Gelegenheit, in einem Jugendverband Erfahrungen zu machen wie auswärts übernachten, selbst Verantwortung übernehmen oder sich eine eigene Meinung bilden. Da leisten diese Klassenfahrten einen großen Dienst.«

Ähnlich sieht das Lukas Hartmann, Einrichtungsleiter des Jugendhauses St. Kilian. Er ist zwar froh, dass nun wieder 3G gilt. Das ermögliche mehr Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Tagesveranstaltungen oder Wochenendaufenthalte kleinerer Firmgruppen. »Aber noch gilt in Bayern die Empfehlung, Klassenfahrten nicht stattfinden zu lassen. Die Schulklassen machen einen wesentlichen Teil unserer Übernachtungsgäste aus und sind natürlich auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor.«

Hoffen auf den Sommer

Schon mit der 2G-Ankündigung Ende November seien die Stornierungen gekommen. »Das erste Quartal 2022 ist nun ohnehin für uns gelaufen.« Jetzt hoffe man auf den Sommer. Aber Lukas Hartmann befürchtet, dass den Schulen Klassenfahrten nach fast zwei Jahren Pandemie und Verzicht einfach nicht mehr so wichtig sind. Zwar könne man Tagesveranstaltungen bieten, aber nicht jedes Format könne auf acht Stunden komprimiert werden. Es gebe auch Anfragen, Programme direkt an den Schulen anzubieten - doch der Aufwand wäre zu groß. Hartmann hofft, dass sich ab dem neuen Schuljahr besser planen lässt.

Miriam Schnurr

Hintergrund: Gardetänzer dürfen nicht trainieren Unbefriedigend sei die Corona-Situation auch für Vereine, die nicht klar dem Kultur- oder Sportbereich zuzuordnen sind und für die es somit keine klaren Vorgaben gebe, sagt die KJR-Geschäftsführerin. "Die machen dann eben lieber nichts. Niemand will Schuld sein, falls doch etwas passiert." So geht es beispielsweise dem Niedernberger Carnevalsverein. Die Garde-Gruppen trainieren gerade gar nicht, wie Betreuerin Tanja Seitz bestätigt. Die Mitglieder der Kindergarde sind zwischen sechs und zwölf, die Jugendlichen zwölf bis 16. "Viele dürfen oder wollen sich nicht impfen lassen", so Seitz. Zwar testen sich die Kinder regelmäßig in der Schule, aber falls sich beim Training doch jemand anstecken sollte, wäre der Verein schuld. "Die Verantwortung ist einfach zu groß, unser Vorstand ist da sehr vorsichtig." Sie hofft, dass nach Fasching wieder mehr geht. "Seit zwei Jahren üben die Gardetänzerinnen jetzt schon denselben Tanz." Im Sommer vergangenen Jahres hätten sie dann mal etwas aufgeführt. Auch Online-Treffen oder im Freien seien möglich gewesen. "Aber es ist halt nicht dasselbe. Man trainiert ohne Ziel. Da geht schon die Motivation verloren." Tanja Seitz würde sich klarere Ansagen wünschen. "Es wird nichts beschlossen und man darf nichts", fasst sie die derzeitige Situation zusammen. mir