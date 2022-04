Frühlingsmarkt-Trubel rund ums Obere Tor

Kultur und Kulinarik bei gut besuchter Veranstaltung in Obernburg

Obernburg 04.04.2022 - 15:28 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kinder des Theatervereins in der Farbenwelt. Fast wie vor Corona: Jede Menge los auf der Gass' beim Frühlingsmarkt in Obernburg.

Der Stadtmarketingverein hatte sich gemeinsam mit der Stadt Obernburg allerhand Attraktionen und ein sehr abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Überall wuselte es in dem Römerstädtchen. Daran merkte man auch, wie sehr solche Veranstaltungen den Menschen gefehlt haben. Stilgerecht in antiker Kluft gewandete Ciceronen führten Geschichtsinteressierte durch das Römermuseum oder berichteten allerhand Wissenswertes über das Limeskastell. Ebenso bestand die Möglichkeit, den runden Turm zu besteigen, neben dem Almosenturm eines der Wahrzeichen Obernburgs. Bei der Altstadtführung »Obernburgs versteckte Winkel« gab es auch für Einheimische noch allerhand zu entdecken.

Abenteuer in der Farbenwelt

Es ging aber bisweilen auch rustikal bayerisch zu: Im Privatgarten der Familie Herschke wurden die Gäste mit Weißwurst und Bier kulinarisch versorgt. Rathauschef Dietmar Fieger führte interessierte Besucher durch das historische Rathaus. Im Krippegarten Am Stiftshof gab es Entertainment für die kleinen Besucher und Entdecker. Am Apfelweinbub-Denkmal in der Kaisergasse gab sich der Obernburger Theaterverein »Die Granatsplitter« mit »Abenteuer in der Farbenwelt« ein Stelldichein. Viele Zuschauer ließen sich von den Kindern in den zwei Vorstellungen bestens unterhalten. Grundlegende Informationen gab es auch zum neuen Bürgerhaus, das bald offiziell eröffnet werden soll. Für Livemusik sorgten Frank Keller in der Römerstraße, Hü & the Hots auf dem Kirchplatz, Herr Fabian in der Creativ-Scheune und der Chor Weiber G'schrey im malerischen Rosengarten.

Für die perfekte Abrundung des abwechslungsreichen und gut besuchten Marktes sorgten viele Marktbeschicker. Es gab allerlei Handgemachtes, Lederwaren und Dekorationen, neben den kulinarischen Köstlichkeiten. Auch Obernburgs Einzelhändler hatten sich einiges für den verkaufsoffenen Sonntag einfallen lassen. Es gab Grillvorführungen oder neben einem Kinderkarussell das Angebot für die Kleinen, Steine zu bemalen. Das Sozialcafé Café Fifty verwöhnte seine Gäste mit leckerem Mittagessen und selbstgebackenem Kuchen. Ein weiteres Glanzlicht gab es am Oberen Tor: dort bot die Mirabellenjugend Eisenbach Hardt selbstgemixte Mirabellencocktails an.

Miriam Weitz