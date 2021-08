Frühe Industriegeschichte im Fokus

Blick in den Odenwald: Kreisarchiv nimmt Werke des Neuthor-Verlags entgegen - Weitere Impftage für Kinder

Blick in den Stollen des Grubenfelds Georg bei Reichelsheim-Rohrbach, das noch bis 1897 in Betrieb war. Foto: Manfred Giebenhain

Erkundigung: Wo heute Kühe und Schafe auf den Wiesen weiden und Wanderer auf dem Nibelungensteig unterwegs sind, befand sich im Hochmittelalter und in der frühen Neuzeit ein kleines Industriegebiet. Im Marbachtal und im benachbarten Mossautal wurden Eisenerze aus den verschiedenen Bergwerken zu Roheisen verhüttet und in mehreren Hammerwerken zu schmiedbarem Eisen weiterverarbeitet. Auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald wird von diesem Gebiet zwischen Weschnitz und Rohrbach eine umfassende Kulturlandschaftsaufnahme angefertigt. Dies hat der Geonaturpark Bergstraße-Odenwald mitgeteilt.

Dokumentiert werden sollen die wenigen verbliebenen Reste wie im Boden versteckte Schlackehalden, Reste wasserbaulicher Anlagen, Meilerplätze im Wald zur Herstellung von Holzkohle und alte Wegestrukturen, die die Produktionsstätten miteinander verbanden. Alle diese Relikte sollen zusammen mit weiteren Kulturlandschaftselementen in den kommenden drei Jahren aufgenommen werden. Bei einem Ortstermin in Mossautal-Hüttenthal sprach Bezirksarchäologe Thomas Becker von einem ganz besonderen, zukunftsweisenden Projekt, »denn normalerweise wird die Bodendenkmalpflege erst bei ganz konkreten Maßnahmen mit eingebunden«. Angestoßen wurde das Unternehmen von geplanten wasserbaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit der Bäche im Rahmen des Projektes »100 wilde Bäche für Hessen«.

Würdigung: 40 Jahre lang war der Neuthor-Verlag des Michelstädter Buchhändlers und Verlegers Peter Jochen Bosse zugleich Quelle und Ort von Themen, die mehr als Lokalgeschichte geschrieben haben. Bosse widmete sich dem Michelstädter »Wunderrabbi« Seckel Löb Wormser, dem Odenwälder Gesicht der 1848er Revolution, Ludwig Bogen, und er veröffentlichte Texte von Heimatdichterinnen und -dichtern und Beiträge über den regionalen Bahnverkehr. Anlässlich des runden Geburtstags übergaben Bosse und sein Mitarbeiter Reinhard Gossenauer jüngst dem Kreisarchiv eine Sammlung aller verlegten Titel - dazu einen von Gossenauer aufwendig gestalteten Katalog. Die Leiterin des Kreisarchivs, Anja Hering, bezeichnete »die Geschichte des Verlags als Teil und Zeugnis der Odenwälder Regionalhistorie«.

Wie die Pressestelle im Landratsamt mitteilt, umfasste das Verlagsprogramm auch andere Titel, etwa die in Deutsch und später auch in Türkisch herausgegebene Autobiografie der Erbacher Autorin Serap Çileli, in der sie auch über ihre Zwangsheirat geschrieben hat. Im Neuthor-Verlag erschienen sind ferner Textsammlungen über den Kampf und die Kultur nordamerikanischer Ureinwohner und zahlreiche Veröffentlichungen über Lettland und Estland. Bosses Eltern stammen aus der lettischen Hauptstadt Riga, wo sie 1939, wie die meisten Deutsch-Balten, vom NS-Regime umgesiedelt wurden. Bosse wurde 1948 geboren und wuchs in Frankfurt auf. Nach dem Studium in Darmstadt zog er 1978 nach Michelstadt, wo er 1980 einen Buchladen und den Verlag gründete.

Momentaufnahme: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Odenwaldkreis weiter gestiegen. Der Wert lag am Dienstag bei 48,6 (vor einer Woche: 30). Im Vergleich zur Vorwoche sind 47 (29) Ansteckungen hinzugekommen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bekanntgewordenen Fälle beträgt aktuell 4589. Davon gelten 4349 Personen als genesen. Unverändert geblieben ist die Zahl der in Zusammenhang gebrachten Sterbefälle (172). Der Infektionssaldo liegt bei 68 (40). Im Gesundheitszentrum in Erbach wird aktuell kein Patient aufgrund einer Corona-Erkrankung behandelt.

Die Zahl der bisher insgesamt verabreichten Impfungen liegt bei 109.000. Hinzu kommen die von Betriebsärzten vorgenommenen Impfungen, zu denen keine Zahlen vorliegen, hat das Landratsamt mitgeteilt. Personen, die älter als 16 Jahre alt sind, können sich bis einschließlich Dienstag, 31. August, im Erbacher Impfzentrum impfen lassen. Hierzu ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr. Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahre gelten folgende Termine: Freitag, 27. (10 bis 14 Uhr), Montag, 30., Dienstag, 31. August, und Donnerstag, 2. September (jeweils von 15 bis 19 Uhr). Hierzu ist die Begleitung eines Elternteils sowie eine Anmeldung unter https://www.odenwaldkreis.de (Kachel »Impfen« - Sonderimpftag Kinder- und Jugendliche) erforderlich. Für Erwachsene finden Vorort-Termine statt: Sonntag, 29. August, sowie Sonntag, 19. September, von 11 bis 14 Uhr an der Fritz-Walther-Halle in Lützelbach. Das Impfmobil kommt am Donnerstag, 2. September, auch von 16 bis 19 Uhr auf den Montmelianer Platz in Höchst.

