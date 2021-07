Froschkonzert in Niedernberg für die Nachbarschaft

Im Gartenparadies von Robert Klement gibt es viel zu entdecken - Oase mit Teich und Pflanzen

Robert Klement auf der Steinbrücke des Teiches. Die Frösche kann man auf dem Foto zwar nicht sehen aber sie haben während des Besuchs gequakt was das Zeug hält. Robert Klement beim täglichen Gartenrundgang. Viele verschiedene Blumen und Sträucher sind im Garten verteilt.

Vor 40 Jahren begann der Hausbau der Familie Klement und die Grünfläche wurde nach den Vorstellungen der Niedernberger angelegt. Die großen und schweren Arbeiten setzte ein Spezialist um, den Rest machten die Besitzer selbst. Mittlerweile ist der Garten komplett bewachsen - gezielt eingepflanzt oder wild aufgegangen.

Farbtupfer im Grünen

Rundum stehen Bäume und Sträucher, die mit den bunten Pflanzen ein harmonisches Ensemble bilden. Ob Rosen, Taglilien, Löwenmäulchen, Kronen-Lichtnelken, Bodendecker oder Königskerze - überall im Garten sind sie als Farbtupfer zu finden.

Am Haus lädt die überdachte Terrasse zum Verweilen ein. Von dort hat Robert Klement eine gute Sicht auf sein Gartenparadies. Eine bewachsene Treppe aus Steinplatten führt neben dem Bachlauf nach unten auf die Wiese. Am kleinen Hang fällt das blühende Lavendelmeer direkt ins Auge, daneben freuen sich Insekten über Blumeninseln aus Margeriten und Glockenblumen.

Herzstück im Naturidyll

Das Herzstück ist der große Gartenteich, über den eine Steinbrücke auf die andere Seite führt. Eingerahmt von einem Weg aus dunklen Steinplatten und rundherum mit Gräsern, hohen Stauden und Bäumen bewachsen wird das Gewässer zum Hingucker.

Ein Naturidyll, das auch Tieren gut gefällt. Es brummt und summt im Niedernberger Garten. Neben Insekten, Vögeln und Fischen wurden hier auch Frösche sesshaft. Rund um die Uhr geben sie ein lautstarkes Konzert, das bis in die Nachbarschaft zu hören ist.

Zum Glück kommt das Trällern der Teichbewohner laut Klement gut an. »So Nachbarn hat nicht jeder«, erzählt der gebürtige Niedernberger erfreut. Auch Enten haben sich hier schon zweimal niedergelassen. Vor einigen Jahren im Februar nisteten sie sich am Teich ein, legten Eier und eines Tages spazierte die ganze Entenfamilie durch den Garten.

»Es kommt viel geflattert«, verrät der Witwer. So lassen sich mitunter auch ungebetene Gäste blicken: Greifvögel wittern hin und wieder die Chance auf einen Fisch aus dem Teich.

Willkommene Zaungäste

Gern gesehen sind wiederum Zaungäste. Das Quaken der Kröten macht neugierig. Klement erzählt, dass Kinder und Erwachsene am Zaun halt machen, um den Kröten zu lauschen und den Garten anzuschauen - regelmäßiger Austausch inklusive.

»Ich arbeite gerne draußen«, erzählt der 76-Jährige. Er hat seinen Garten im Blick und pflegt ihn, so gut er kann. »Es ist mein Hobby«, verrät er. Seine erwachsenen Söhne helfen ihm bei der Gartenarbeit und werfen bei Besuchen den Rasenmäher an oder helfen bei der Ernte - von Kirschen, Zwetschgen oder Johannisbeeren wird auch gerne mal genascht. Vor Kurzem hat Robert Klement zwei weitere Obstbäume im Garten eingesetzt. Diese tragen aber in diesem Jahr noch keine Früchte. »Da muss ich noch abwarten.«

Gerne verbringt er Zeit am Teich und verrät, dass ihm alles an seinem grünen Idyll gefällt. »Der Garten ist ein Stück Heimat«, so Klement. Für den leidenschaftlichen Karnevalist und »echten Honischer«, der im Ort bekannt ist, bedeutet der Garten sein persönlicher Wohlfühlort.

Cristin Reiter

Lesertipp: Teich vor Fischreihern schützen Oft haben es die Fischreiher auf den heimischen Gartenteich abgesehen - vielmehr auf die Fische darin. Hier ein paar Tipps, wie sie bei der Stippvisite eventuell ohne Beute von dannen ziehen: Abgelenkt werden die Reiher durch glänzende Gegenstände, die das Licht spiegeln - Diese können am Rand oder auf dem Wasser platziert werden. Ebenso gibt es den Reiherschreck, der durch einen Bewegungsmelder Wasser aus einem Schlauch sprudeln lässt. Eine weitere, einfache Möglichkeit ist das Aufstellen einer Fischreiheratrappe, da Reiher in der Regel nicht an bereits besetzten Teichen jagen. Das Anbringen von Vogelnetzen über dem Wasser kann den Landeanflug des Reihers irritieren - bei dieser Methode ist es aber wichtig darauf zu achten, dass weder Vögel noch der Reiher im Netzt hängen bleiben. tin