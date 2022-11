Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Frösch feiern gut gelaunt mit grünem Wasser

Faschingsauftakt: Weilbacher Carnevalsgesellschaft färbt den Dorfbrunnen - Ausgelassene Stimmung

Weilbach 13.11.2022 - 13:01 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Präsident Iven Trautmann eröffnet in der Ortsmitte die Saison der Weilbacher Frösch. Foto: Marco Burgemeister Fasching ist - wenn das Wasser im Weilbacher Dorfbrunnen grün wird.

Zahlreiche große und kleine Zuschauer waren gekommen, um dem Ereignis beizuwohnen bei dem sie endlich wieder die Narrenkappen aufsetzen konnten. Präsident Iven Trautmann, Elferräte und weitere Närrinnen und Narren verbreiteten eine tolle Stimmung und auch das Wetter passte, bescherte den Anwesenden viel Sonnenschein.

Schunkeln und Polonaise

»Fasching ist unser Leben!«, konstatierte der Präsident in seiner gereimten Ansprache, in der er schon mal einige aktuelle Begebenheiten mit viel Humor thematisierte. Mit Schunkeleinlagen und Gesang wurde das Stimmungslevel hochgehalten, Kinder der Grundschule lieferten ebenfalls einen Liedbeitrag. Die kleinen Besucher des Saisonauftakts beteiligten sich begeistert an der Polonaise und erhielten als Belohnung einen Schokokuss.

Es zählt ebenfalls zum Weilbacher Brauchtum, dass das Wasser des Dorfbrunnens in Grün gefärbt erscheint, was jedes Mal ein ganz spezieller Anblick ist, wenn das kühle Nass plötzlich in schillernd leuchtender Farbe aus den Zuläufen fließt.

Nach der Saisoneröffnung ging es dann schon am nächsten Tag humorvoll weiter, es stand die Prinzenpaarinthronisierung an. Es folgen diese Saison dann weitere Veranstaltungen wie beispielsweise die Prunksitzungen.

mab