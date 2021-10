Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fröhlichkeit und Sehnsucht bei Countrymusik im Erlenbacher Beavers

Unplugged-Konzert mit Van de Forst und Michael Voss

Van de Forst und Michael Voss vor der ersten Zugabe am Country-Konzertabend im Beavers.

Van de Forst ist keine Unbekannte in der Countryszene und tourte bereits mit Bonnie Tyler. Die Sängerin stand mit acht Jahren das erste Mal auf der Bühne, sang in einer Coverband ihrer Heimatstadt, einer Schulband und traf dann Michael Voss, der ihre beiden Alben produzierte. Seit 2016 arbeiten die beiden Musiker zusammen und sind aktuell mit der »Unconditional-Tour« unterwegs, die nach de Forsts zweiten Album benannt ist.

»Wir sind froh, dass wir eine der ersten Bands sind, die hier im neuen Beavers spielen dürfen«, begrüßte de Forst ihr Publikum. Neben Duettparts erklangen die starken Stimmen zu ruhigen und schwungvollen Liedern. Nicht nur die Spielfreude auf der Bühne, sondern auch Cover wie »Jolene«, »Calm after the storm« oder »We`ve got tonight« brachten viele Füße und Köpfe der Besucher zum taktvollen Mitwippen.

»Das war eine richtige Worst Case-Situation: Ich war mit Freunden im Death Valley unterwegs, der Tank war leer sowie die Handyakkus. Und das in der middle of nowhere!«, leitete de Forst ein Lied mit einer Anekdote ein. Die beiden Musiker animierten ihr Publikum zum Mitsingen einfacher Gesangsteile wie »o« oder »nanana« und nach Zugaberufen folgte schließlich die neue Single »Rose Garden«.

Ein Besucher resümierte seinen Eindruck nach dem Konzert: »Der Mix von Voss` Liedern und ihren eigenen Songs und das hervorragende Gitarrenspiel haben mir besonders gut gefallen.«