Wie 100 Kinder die Vorweihnachtszeit in den Übergangscontainern in Trennfurt verbringen

Serie Kitas im Fokus - Kindertagesstätte Tabaluga

Der Rohbau des neuen Gebäudes für die Kindertagesstätte Tabaluga in Trennfurt ist Anfang Dezember fertig. Bis Weihnachten sollen noch die Fenster rein kommen. Während des Adventskreis lauschen die kleinen Pinguine der Kindertagesstätte Tabaluga in ihren Übergangsdomizil aus Containern der Geschichte um Josef und Maria.

Doch »untergebracht« ist das falsche Wort, das wird sofort, nachdem die große Eingangstür zufällt, klar. Fröhliches Kinderlachen, begeisterte Stimmchen, liebevoll gebastelte und gestaltete Dekorationen strömen dem Besucher entgegen. Es ist eine wohlige, eine vertraute Atmosphäre, es ist einfach heimelig. In dem Containerdorf wird der Kindergarten noch bis zum Sommer 2023 heimisch sein. Dann soll der Neubau der 5,3 Millionen Euro teuren Kindertagesstätte Tabaluga an ihrem alten Standort fertig sein und mit dem neuen Kindergartenjahr bezogen werden können.

Turnraum aus drei Modulen

Seit Januar machen die 100 Kinder im Alter von zweieinhalb bis sechs Jahre, aufgeteilt in vier Gruppen, ihr neues Zuhause unsicher. Wer nun schmale lange Container ähnlich den typischen Schiffscontainern vor Augen hat, in denen die Sprösslinge von den anderen Gruppen abgetrennt eingepfercht sind, liegt vollkommen falsch. Denn die einzelnen Einheiten ergeben einen ganzen Komplex, sind aneinander gebaut, können erweitert oder verkleinert werden.

Damit alle Kinder und nicht nur ein Teil der jeweiligen Gruppe ausgiebig toben und spielen können, wurde der Turnraum extra noch um eine Einheit erweitert und besteht nun aus drei Modulen, berichtet die Kindergartenleiterin Manuela Kohl. Auch einen extra Papierraum, einen Aufenthaltsraum und ein Büro für die Erzieherinnen gibt es.

500.000 Euro Miete

500.000 Euro Miete für die Container zahlt die Stadt während der eineinhalb Jahre, in denen die Tabalugas, dort heimisch sind, erklärt Bürgermeister Ralf Reichwein. Die Infrastruktur musste die Kommune vor Aufbau der Anlage selbst legen. Einige Sachen des alten Gebäudes sind eingelagert, andere wiederum wurden in den Übergangsräumen wiederverwendet.

Bienchen basteln

Auch wenn die Module auf dem ehemaligen Bolzplatz identisch aufgebaut sind, ist doch jede Gruppe individuell. Angefangen bei den Bastelarbeiten passend zu den Gruppennamen mit beispielsweise knallig gelben Bienchen bei den Bienen oder den verschiedenen Spielecken und Gestaltungen des Nebenraums. So bauen an diesem Montagmorgen im Dezember zwei Mädchen fleißig mit Holzklötzen in der Bauecke der Bienen ein großes Bauwerk. Sprechen sich ab, lachen dabei, reißen ein Stück wieder ein, nur um es gleich wieder neu zu gestalten. Direkt daneben springen weitere Bienchen vorbei, räumen noch die Reste vom gemeinsamen Frühstück ab, genießen die Freispielzeit. Auf den Gängen flitzen die ersten Kinder zu den beiden Toilettenräumen und wieder zurück in ihre Gruppe.

Während es bei den Bienen schon rund geht, fangen die Pinguine erst langsam an, die Puppenecke und weitere Spielmöglichkeiten zu erobern. Denn gerade ist der Adventskreis beendet. Bei schummriger Beleuchtung mit Lichterketten und einem Adventskranz haben die Kinder zuvor mit ihrer Erzieherin in einem Kreis auf dem Teppich gesessen. Gemeinsam gesungen und gespannt der Geschichte um Josef und Maria gelauscht, die Figuren der liebevoll gestalteten Krippe dazu bewegt und schließlich wie ein Flitzebogen gespannt die Zettelchen zum Adventskalender gezogen. Gleich drei Kinder durften sich nach dem Wochenende einen Engel aussuchen und gemeinsam die Kerzen ausblasen. Kurze Zeit später brechen alle gemeinsam auf, Matschhosen, dicke Jacken und Mützen werden angezogen und aufgesetzt - und der Spaziergang beginnt.

So individuell die einzelnen Gruppen sind, so gleich ist der Ablauf in den Containern gegenüber dem vorherigen im alten Kindergartengebäude. Morgenkreis, Frühstück, Freispielzeit, Mittagessen - alles wie gewohnt. Sogar einen Garten mit Spielgeräten gibt es. Dazu wurde der angrenzende öffentliche Spielplatz für die Kindergartenkinder hergenommen und laut Bürgermeister Reichwein danach neu angelegt. Nur einen neuen Essenslieferanten gibt es. Das Essen kommt seit dem Umzug vom Wikalino, der Trennfurter Krippe bei der Firma Wika. Und zwei Namensänderungen kamen mit den Übergangsräumen, damit sie zur Tabaluga-Geschichte passen. Die jetzigen Bienen waren vorher die Mäuse, und aus den ehemaligen Elefanten sind die Delphine geworden.

Gespannt auf neues Gebäude

»Die Kinder haben sich relativ schnell die neuen Namen eingeprägt«, erzählt Manuela Kohl. Genauso gut sei der Umzug verlaufen. Schon im Vorfeld haben die Erzieherinnen den Ortswechsel spielerisch erarbeitet, der Nachwuchs sich die Räume angeschaut und beim Einpacken fleißig mitgeholfen. »Die Kinder fühlen sich hier gut. Es ist ihr Kindergarten. Aber sie sind auch schon ganz gespannt auf das neue Gebäude und freuen sich darauf«, berichtet die Leiterin weiter. Ihre Schützlinge besuchen die Baustelle ganz oft, um Einblicke zu erhalten.

Im Frühjahr dann können die Kinder wahrscheinlich auch endlich ihre neuen eigenen Gruppenräume bestaunen, gibt sich Bürgermeister Reichwein zuversichtlich. Seit März laufen die Bauarbeiten, der Rohbau ist fertig, die Arbeiten liegen »voll« im Zeitplan. Vor Weihnachten sollen noch die Fenster eingebaut werden. Das alte Gebäude aus den Siebzigern mit hohem Energieverbrauch in Wabenbauweise musste weichen, damit der alte Platz an der Trennfurter Schule beibehalten werden konnte. »Das Außengelände auf dem Areal ist so interessant, dass wir im Stadtrat entschieden haben, den Standort beizubehalten«, erklärt der Rathauschef abschließend.

jel