Frischzellenkur für Apfelallee im Otterbachtal

Amorbacher Verein hat Bestand gepflegt und verjüngt

Die Apfelallee lädt zum Verweilen und zum Seele baumeln lassen ein. Andreas Wolf, Andreas Fürst zu Leiningen und Bürgermeister Peter Schmidt unterhalten sich über das Projekt.

Vorsitzender Hans Waldeis und Andreas Wolf, Pressewart und zuständig für Naturschutz, begrüßten am Donnerstag neben Andreas Fürst zu Leiningen auch Bürgermeister Peter Schmidt, Siegmar Hartlaub, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Miltenberg, Odenwals-Allianz-Manager Viktor Gaub und Gartenbaulehrer Josef Weimer. Auch einige Sponsoren hatten es sich nicht nehmen lassen, ihre gespendeten Sitzbänke in der Apfelallee im Rahmen der kleinen Feier zu besuchen.

2019 hat das Fürstenhaus zu Leiningen die Apfelbaumalle dem Obst- und Gartenbauverein zur Pflege überlassen. In der einzigartigen Allee gab es zum damaligen Zeitpunkt einen Bestand von etwa 100 alten Obstbäumen, einige von ihnen sehr alt. Im November letzten Jahres pflanzten die fleißigen Helfer vom Obst- und Gartenbauverein dann noch einmal 17 regionale Sorten mit klingenden Namen wie Kaiser Wilhelm oder Lohrer Ramburg. Leider hatten nicht alle Bäumchen den Winter überlebt. Deswegen werden in diesem November noch einmal drei Bäume nachgepflanzt. Dabei geht es dem Verein nicht um Ertrag, das stellt der Vorsitzender Hans Waldeis klar. Vielmehr geht es darum, die Natur zu erhalten und einen Rückzugsort von der Hektik des Alltags zu schaffen.

Über 1000 Arbeitsstunden

Das ist dem Obst- und Gartenbauverein in vielen Arbeitsstunden gelungen. 2019 waren es etwa 270 Stunden, 2020 dann schon rund 400 Stunden und 2021 rund 406 ehrenamtlich geleistete Stunden, wie Andreas Wolf in einer kurzen Rede anmerkte. Er bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen Helfern. Auch Bürgermeister Peter Schmidt war voll des Lobes für den Verein und freute sich, dass es immer noch Menschen gibt, die Initiative zeigen.

Natur- und Umweltschutz wird in dem ein Kilometer langen Areal großgeschrieben. Die Bäume in der Apfelallee dürfen in Würde sterben, wenn sie ihr Lebensende erreicht haben, betonte Andreas Fürst zu Leiningen während der Begehung. Die abgestorbenen Bäume werden anschließend nicht entfernt, sondern dienen Insekten und kleinen Säugetieren als Wohnung oder zur Nahrung. Wenn die Äpfel reif sind, werden diese geerntet und am Wendelinusmarkt gekeltert. Das geplante Apfelblütenfest im Frühjahr fiel der Pandemie zum Opfer, soll aber nachgeholt werden.

Miriam Weitz

Hintergrund: Amorbacher Apfelallee Ursprünglich war die Amorbacher Apfelallee im Otterbachtal etwa 1,5 Kilometer lang, wovon heute noch ein Teilstück von einem Kilometer erhalten ist. Begrenzt wird das Areal im Osten vom Zufahrtsweg zum Schafhof und im Westen von einem Feld- und Waldweg nach Kirchzell. Eigentümer der einzigartigen Apfelallee ist das Fürstenhaus zu Leiningen. Wann genau die Allee mit den Obstbäumen entstand, ist bis heute nicht ganz klar. Das Alter der ältesten Bäume lässt jedoch darauf schließen, dass vor etwa 100 Jahren die ersten Apfelbäume auf dem Gelände angesiedelt wurden, eventuell vom damaligen Pächter des Schafhofs.