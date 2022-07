Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Frisch, voller Kraft und Erfahrung

Festakt: Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld feiert 50. Geburtstag mit kurzweiligem Rahmenprogramm

Elsenfeld 03.07.2022 - 11:36 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als ehemaliger JEG-Schüler hält Michael Bartsch, in leitender Funktion beim ZDF, den Festvortrag Höchst amüsant persiflieren die Mitglieder der JEG-Theatergruppe den Schulalltag.

Nicht das Pauken, wie viele es noch aus der Vergangenheit kennen, steht im Vordergrund, sondern die Befähigung, sich verantwortungsvoll den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. In der nahezu voll besetzten Aula freute sich Schulleiterin Petra Hein bei der Begrüßung auch über die Anwesenheit ehemaliger Lehrkräfte und Schulleiter.

Mit schöner Musik umrahmten das Schulorchester unter der Leitung von Sebastian Tausch und Denise Mirzoev am Klavier die gut zweistündige Feier, die kurzweilig, locker und hervorragend organisiert war. Beeindruckend gerade deshalb, weil die Vorbereitungen mitten in der Corona-Pandemie getroffen werden mussten.

Hein: Meilensteine feiern

In ihren Grußworten stellte Petra Hein fest, es sei wichtig, Meilensteine zu feiern, bevor die weitere Wegstrecke in Angriff genommen wird. Sie skizzierte die Geschichte der Bildungseinrichtung im Elsenfelder Schulzentrum, in der sie seit drei Jahren Schulleiterin ist. Viele Schülerbiografien seien innerhalb der 50 Jahre hier geschrieben worden. Sie sprach von einer bildungspolitischen Erfolgsgeschichte.

In diese Kerbe hieb auch Benjamin Götzinger, der in Vertretung der verhinderten Ministerialbeauftragten für Gymnasien in Unterfranken, Monika Zeyer-Müller, gekommen war. Er sprach von einem angenehmen Ort des Arbeitens, von einer gelebten sozialen Interaktion und einem breiten Bildungsspektrum.

»Wir fühlen uns wohl«, stellten die Schülersprecher Larina Tasholli, Jannis Röthel und Aysima Gümüs fest, die ihre Reden in amüsante und authentische Beiträge gepackt hatten. Sie fühlten sich in ihrer Schule »gefordert und gefördert« und wünschten unter Beifall »Happy Birthday«.

Glückwunsche und Grußworte

Für den erkrankten Landrat Jens Marco Scherf, die Kreisverwaltung und den Kreistag gratulierte Monika Wolf-Pleßmann, die von einer lebendigen Schulgemeinschaft sprach. Der Landkreis investiere viel in seine Schulen und in die Bildungspolitik. Als Standortbürgermeister überbrachte Kai Hohmann seine Glückwünsche und sagte, die Schule biete in modernem Ambiente Raum für zeitgemäßes Lernen.

Für den Freundeskreis des JEG umriss dessen Vorsitzender Joachim Oberle die Geschichte des Dammsfelds, auf dem sich das Gebäude befindet und wies auf den 900-jährigen Geburtstag Elsenfelds hin. Kurzweilig und unterhaltend war die Persiflage zum Schulalltag der JEG-Theatergruppe unter der Leitung von Lone Wulff. Die einzelnen Szenen wurden mit viel Zwischenapplaus bedacht.

»Die Schule sprüht voller Kraft, ist frisch und hat viel Erfahrung«, sagte Michael Bartsch über das JEG in seinem Festvortrag. Der Chef vom Dienst beim ZDF in der Hauptabteilung Wirtschaft, Umwelt und Soziales, hatte 1985 das Reifezeugnis im JEG erhalten und ist Beispiel für eine der vielen herausragenden Schülerbiografien. Er sprach über wehrhafte Demokratie. »Haben wir Demokratie verlernt?«, fragte er angesichts geringer Wahlbeteiligungen um die 50 Prozent. Die Digitalisierung zu verstehen und die Befähigung in einer digitalen Welt zu leben bezeichnete er als Digitalkompetenz. Wissen und solche Befähigungen zu vermitteln, seien der Kern schulischer Bildung.

Auch an den Wochenenden und nach dem regulären Unterricht werde erfolgreich im JEG gearbeitet, betonte Marion Lebold, Vorsitzende des Elternbeirats. Sie sagte: »Die Schule lebt von den Menschen, die sie aktiv gestalten.« Kilian Kneisel, Vorsitzender des Personalrats, sprach von einer »ausgezeichnete Schülerschaft« und hatte schon den ersten Wunsch für die Feier zum 75. Geburtstag: »Kommt zahlreich!«

RUTH WEITZ

Hintergrund Mit dem ersten Spatenstich auf der Dammswiese in Elsenfeld nach der ersten Baugenehmigung im November 1971 wurde der Startschuss für den Bau des Julius-Echter-Gymnasiums (JEG) mit sprachlicher und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung gesetzt. Mit einer umfangreichen Generalsanierung in den Jahren 2005 bis 2012 wurde das Gebäude fit gemacht für die Zukunft. Heute unterscheidet sich der Schulalltag von der Vergangenheit mit zahlreichen Bildungsangeboten und einem partnerschaftlichen Verhältnis von Lehrkräften und Schülern. Am 18. September 1972 begann der Schulbetrieb mit 118 Schülern, der erste Abiturjahrgang war 1980 mit 31 Absolventen. 1977 unterrichteten 20 Lehrkräfte in der Bildungseinrichtung, heute sind es 80 Lehrkräfte und aktuell 840 Schüler im größten Gymnasium des Landkreises. 2022 fand die Entlassfeier des 43. Abiturjahrgangs mit 98 Absolventinnen und Absolventen statt. Es war der erfolgreichste Jahrgang aller Zeiten mit einem Notendurchschnitt von 2,17. ruw