Miltenberger Papierfirma Fripa: Nicht in Schieflage geraten

Die Mil­ten­ber­ger Pa­pier­fir­ma Fri­pa ist laut ei­ge­nen An­ga­ben nicht in ei­ne Schie­fla­ge ge­ra­ten - ein Ein­druck, der of­fen­bar bei Kun­den und Mit­ar­bei­tern durch ei­nen Be­richt des Baye­ri­schen Rund­funks (BR) ent­stan­den war. »En­er­gie­p­rei­se: Klo­pa­pier-Fir­ma Fri­pa in be­droh­li­cher La­ge« hat­te der BR in ei­nem On­li­ne-Ar­ti­kel vom 9. Sep­tem­ber ge­ti­telt. Die Ge­schäfts­lei­tung der Fir­ma ge­steht den­noch ein, vor »ex­t­re­men Her­aus­for­de­run­gen« zu ste­hen.