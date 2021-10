Fripa-Erweiterung in Miltenberg kommt nicht voran

Hygienepapierhersteller plant Großinvestition - Zähe Gespräche und Zeitdruck

Miltenberg 12.10.2021

Produktionshallen und Hochregallager der Papierfabrik Fripa prägen den Stadtteil Miltenberg-Nord. Weitere Großbauten sind geplant. Produktionshallen und Hochregallager der Papierfabrik Fripa prägen den Stadtteil Miltenberg-Nord. Weitere Großbauten sind geplant. Die ersten Küchenpapierrollen laufen schon über das Band der neuen Fertigungsstraße. Die Fripa-Geschäftsführer TorstenBahl, Verena Queck-Glimm und Jan Wohlbold (von links) werfen einen Blick auf den Testbetrieb.

Bei ihrem bislang größten Bauvorhaben tritt die Firma Fripa auf der Stelle. Dabei wäre nach Überzeugung von Geschäftsführung und Inhaberfamilie schnelles Wachstum notwendig, um den Produktionsstandort Miltenberg wettbewerbsfähig zu halten und zu sichern. Geplant ist der Bau von zwei neuen Papiermaschinen und eines Logistikzentrums. Doch die im vergangenen Herbst eingeleitete Bauleitplanung kommt trotz »Eilverfahren« seit einem Jahr nicht vom Fleck.

»Ja, wir sind nicht so weit, wie wir sein sollten. Und ein zweites Mal: Ja, das ist ein Problem für uns«, sagt Fripa-Geschäftsführer Jan Wohlbold im Gespräch mit unserem Medienhaus. Im September vergangenen Jahres hatte der Stadtrat zwei Bebauungsplanverfahren für die Grundstücke im Miltenberg-Nord eröffnet, auf denen das Unternehmen seine Erweiterungspläne verwirklichen möchte. Obwohl die Hallen für die beiden neuen Papiermaschinen und ein weiteres Hochregallager das Gesicht des Stadtteils erheblich verändern werden, kann und will Wohlbold keine Details zum Sachstand nennen.

»So weit sind wir noch nicht«, sagt der Fripa-Geschäftsführer. Man sei in intensiven Gesprächen mit der Stadt und der Gemeinde Großheubach, deren Gemarkung ebenfalls von der Erweiterung berührt wird. Aber Details oder gar Planungsentwürfe könne man noch nicht zeigen. Das liegt auch daran, dass die Papierfabrik drei Varianten vorgelegt hatte, in denen sich Lage und Höhe der Neubauten zum Teil deutlich unterscheiden.

Offenheit zugesagt

Zwar hatte die Fripa-Geschäftsführung schon vor einem Jahr zugesichert, die Planung sehr transparent und mit umfassender Information für Anlieger und Bürger vorantreiben zu wollen, aber es mache keinen Sinn, schon jetzt Probleme oder Vorteile einer Variante öffentlich zu diskutieren, wenn die dann gar nicht weiterverfolgt werde, so der Fripa-Geschäftsführer.

Bürgermeister Bernd Kahlert verweist auf Nachfrage der Redaktion zum Stand der Bebauungsplanverfahren auf die Nichtöffentlichkeit der laufenden Beratungen. Er könne »leider nur mitteilen«, dass sich die Firma Fripa, die Stadt Miltenberg und der Markt Großheubach in »konstruktiven Gesprächen« befänden.

»An der Dringlichkeit hat sich nichts geändert«, betont Wohlbold. Nach dem internen Zeitplan sollte man bereits in der Ausschreibungsphase sein. Wirtschaftlich notwendig ist die Erweiterung, weil Toilettenpapier und Küchenrollen aus Miltenberg so gefragt sind, dass die Fripa ihr benötigtes Rohpapier nicht komplett selbst herstellen kann und Mengen zukaufen muss. Zwar sind die Klopapier-Einkaufsorgien des ersten Lockdowns Geschichte und sie hatten zu Jahresbeginn auch noch zu einer Absatzdelle geführt, als die »gehorteten Vorräte aufgebraucht« wurden, doch inzwischen habe man wieder eine »schöne Auslastung« sagt Torsten Bahl, der für den Vertrieb zuständige Geschäftsführer.

Harter Wettbewerb

Der Zukauf einer Papierfabrik in der Schweiz durch die Unternehmensgruppe Ende vergangenen Jahres habe an den Investitionsplänen in Miltenberg nichts geändert, versichern Bahl und Wohlbold. Die inzwischen vier Papierfabriken der Gruppe müssten als rechtlich unabhängige Unternehmen jedes für sich wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Und das ist für die Geschäftsführung und die 450 Mitarbeiter in Miltenberg gerade nicht einfach. Der ohnehin harte Wettbewerb auf dem Hygienepapiermarkt habe sich weiter verschärft, sagt Torsten Bahl.

Hohe Rohstoffpreise

Die Rohstoffpreise befänden sich auf einem Allzeithoch, ebenso die Energiepreise: »Die Zellstoff-Nachfrage in China boomt. Das treibt die Preise nach oben.« Das laufende Jahr werde man mit einem »durchwachsenen bis durchschnittlichen Ergebnis« abschließen, erwartet Bahl: »Das Volumen ist gut, die Ertragssituation nicht.«

Das macht es für die Fripa-Geschäftsführer schwieriger, in den Gesprächen über die Erweiterungsbauten, auf kommunale Forderungen einzugehen. Beispielsweise, wenn es um den Radweg zwischen Miltenberg und Großheubach geht, der bei der Erweiterung verlegt werden müsste. »Wir erkennen an, dass manches schwierig umzusetzen ist und dass für alle Seiten akzeptable Lösungen auch den einen oder anderen Euro mehr kostet«, sagt Wohlbold zum bisher zähen Fortgang der Gespräche. Aber für das Unternehmen gehe das nur in »gewissen Grenzen« - und die sind enger geworden.

Die Erweiterung in Miltenberg sei für die Geschäftsführung immer noch die »bevorzugte Lösung«, man überlege jedoch Alternativen. Bereits vor einem Jahr hatte Wohlbold im Gespräch mit der Redaktion klar gemacht, dass der Faktor Zeit eine große Rolle spiele: »In fünf Jahren wird es mehr oder weniger Fripa am Standort Miltenberg geben«, hatte Wohlbold damals offen gesagt. Die Frage, ob es nach einem Jahr offenkundig ergebnisloser Gespräche, einen konkreten Zeitpunkt gebe, an dem die Investitionsentscheidung für oder gegen Miltenberg fallen müsse, wollte er nicht beantworten.

Die Aussage vom September vergangenen Jahres zeigt aber, dass sich die Zeitschere schließt.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Zellstoff und alternative Fasern Denn Rohstoff für Hygienepapier ist Zellstoff. Der wird aus Holz gewonnen, und der Hunger nach den Fasern wächst weltweit. Deshalb forscht und arbeitet man im Familienunternehmen Fripa daran, die Cellulosefasern wenigstens teilweise durch alternative, möglichst einfacher und schneller nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. In der Papierherstellung, vor allem bei Kartonagen ist dabei Gras schon länger ein Thema, doch für die hochfeinen Tissuepapiere ließen sich Grasfasern bislang nicht verwenden. Prototypen bei Fripa Ganz haben es bereits auf einen Grasfaseranteil von 30 Prozent gebracht, aber die Neuentwicklung ist trotz großer Anstrenungen noch nicht marktreif. "Das Problem ist die kurzen Grasfasern", sagt Vertriebsgeschäftsführer Torsten Bahl. Das Papier "riesele", die technischen Schwierigkeiten seien noch groß. Das Unternehmen beschäftige sich aber weiterhin sehr ernsthaft mit alternativen Faser. Für die gefährdeten Wälder weltweit könnten die eine Entlastung bedeuten. Deutschland liegt mit einem Papierverbrauch von 240 Kilo pro Kopf und Jahr weltweit mit an der Spitze und importiert für die Papierherstellung jährlich über vier Millionen Tonnen Zellstoff, davon eine Million Tonnen aus Brasilien. kü

