Friedpark für 60 Urnengräber in Hofstetten

Am Totensonntag eingeweiht

Kleinwallstadt 22.11.2021 - 15:54 Uhr

In Hofstetten wurde vor der Aussegnungshalle ein kleiner Friedpark in einer parkähnlichen Anlage gestaltet.

Unter einer Winterlinde entstanden 60 Urnengräber. Am östlichen Rand wurde eine abgerundete, kleine Mauer aus Granitsäulen mit einer Gedenksäule samt Kreuz errichtet. Hier finden Blumen und Kränze speziell bei Beisetzungen und an hohen Feiertagen Platz. Stelen für Namensschilder der Verstorbenen sowie Sitzgelegenheiten runden die gelungene Anlage ab.

Am Totensonntag oder Ewigkeitssonntag wurde der Friedpark in einer kleinen Feierstunde seiner Bestimmung übergeben und von der evangelischen Pfarrerin Martina Haas und Roland Jalowitzki als Vertreter der katholischen Kirche gesegnet. Bürgermeister Thomas Köhler gedachte der Verstorbenen der Gemeinde, insbesondere der Opfer von Gewalt und Krieg aller Völker. Der Tag sei in Europa zur Tradition und zur humanitären Verpflichtung geworden.

Pfarrerin Martina Haas betete für alle Opfer von Krieg und Deportation sowie ihren Nachkommen, dass sie Trost finden. Besonders auch für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen, dass sie »den Mut haben, für Schwache einzustehen, Minderheiten zu schützen und Friedensprozesse neu in Gang zu bringen«. Der Friedhof sei nicht nur ein Ort der Trauer und Pietät, sondern auch eine Stätte der Hoffnung. Sie hielt die Lesung aus dem 1. Korintherbrief über die Auferstehung der Toten, bat um Segen für alle Menschen, die auf dem Friedhof ein- und ausgehen, trauern und gleichzeitig hoffen. Sie sollen mit Trost und Zuversicht erfüllt sein. Von der katholischen Seite sprach Roland Jalowitzki die Fürbitten über die Vergänglichkeit und den Tod, die Hoffnung, dass »wir im Leben und im Tod Gemeinschaft haben mit ihm, Jesus Christus«.

Feierlich begleitet wurde das Gedenken vom Posaunenchor Hofstetten und Fahnenabordnungen der Feuerwehr und des Turnvereins Hofstetten. Dieser kleine Friedpark wurde von der Gemeinde geplant und im Sommer von den Mitarbeitern des Bauhofes unter der Regie von Bruno Stauder fertiggestellt. ney/Christel Ney

